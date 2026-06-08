30º Cine PE anuncia vencedores em noite de homenagem a Alfredo Bertini; confira os premiados

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A noite de encerramento da 30ª edição do CINE/PE, neste domingo (7), celebrou as três décadas de existência do festival, anunciando os vencedores da edição e reservando espaço para prestar um tributo ao seu idealizador, o economista Alfredo Bertini, que faleceu dias antes da conclusão do evento.



A edição de 2026 mobilizou a equipe do festival para promover homenagens, exibições e encontros com convidados, realizadores, parceiros, imprensa e equipe, mesmo diante do luto pela partida de Bertini, justamente quando o evento completa 30 anos.



“Vivemos dias muito difíceis, mas também muito bonitos. Recebemos demonstrações de carinho de todos os lugares do Brasil. Dos realizadores, dos convidados, da imprensa, dos parceiros e da nossa equipe. Foi uma edição marcada por um sentimento muito especial, porque ao mesmo tempo em que sentimos a ausência de Alfredo, celebramos tudo o que ele construiu. O amor que ele dedicou ao cinema voltou para nós em forma de acolhimento. Tenho certeza de que ele estaria muito feliz e emocionado com tudo o que aconteceu aqui”, destacou Sandra Bertini, diretora do festival e viúva de Alberto Bertini.

Sandra Bertini e os filhos Patrícia e Vitor prestaram homenagem a Alfredo Bertini | Foto: Felipe Souto Maior

Vencedores

Na Mostra Competitiva de Longas-Metragens, o grande vencedor da noite foi “Resta Um”, de Fernando Ceylão (GO/RJ), que conquistou a Calunga de Melhor Filme pelo Júri Oficial.

O longa também recebeu os prêmios de Melhor Roteiro, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante. “Essa é a nossa estreia no festival. Um momento muito importante pra gente", afirmou Catarina Chmon, responsável pela produtora

Já o prêmio de Melhor Direção ficou com Eliza Capai, por “A Fabulosa Máquina do Tempo” (RJ), filme que também recebeu as Calungas de Melhor Trilha Sonora, Melhor Atriz e foi escolhido pela Abraccine como Melhor Longa-Metragem da edição.

Outras categorias

Na Mostra Competitiva de Longas-Metragens, o grande vencedor da noite foi “Resta Um”, de Fernando Ceylão (GO/RJ), que conquistou a Calunga de Melhor Filme pelo Júri Oficial. O longa também recebeu os prêmios de Melhor Roteiro, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante. “Essa é a nossa estreia no festival. Um momento muito importante pra gente", afirmou Catarina Chmon, responsável pela produtora

O prêmio de Melhor Direção ficou com Eliza Capai, por “A Fabulosa Máquina do Tempo” (RJ), filme que também recebeu as Calungas de Melhor Trilha Sonora, Melhor Atriz e foi escolhido pela Abraccine como Melhor Longa-Metragem da edição.

Na Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais, o destaque foi “Os Arcos Dourados de Olinda”, de Douglas Henrique (PE), vencedor da Calunga de Melhor Filme, além dos prêmios de Melhor Roteiro e Melhor Montagem.



“Esse filme foi feito a partir da coletividade das histórias. Esse é o cinema em que acredito: um cinema feito em Pernambuco e para as pessoas de Pernambuco”, destacou Douglas Henrique.

Já na Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos, o grande vencedor foi “Os Urso e Nós”, de Maria Acselrad, que conquistou os prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Edição de Som, Melhor Trilha Sonora e também o Prêmio Especial do Público.



“Eu perguntei aos Ursos o que eles gostariam de dizer e a resposta foi uníssona: a La Ursa quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Mas eles não querem só dinheiro, não. Eles querem o fortalecimento da cultura”, pontuou Maria Acselrad, diretora do filme.



Homenagem

No palco, Sandra Bertini prestou homenagem ao marido e criador do Cine/PE, ao lado de seus filhos Vitor e Patrícia. “Meu pai dedicou a vida a este festival. Cresci acompanhando os bastidores do CINE/PE e vendo de perto o amor que ele tinha por esse terceiro filho. Assumir essa responsabilidade ao lado da minha mãe é uma missão que carrego com muito orgulho e senso de dever. Nada vai substituir a presença dele, mas vamos trabalhar para honrar sua memória e garantir que esse legado continue vivo pelas próximas gerações”, disse Vitor.

Houve, ainda, uma homenagem prestada à Gullane Entretenimento, uma das mais importantes produtoras do audiovisual brasileiro. Representando a empresa, Fabiano Gullane recebeu a Calunga Dourada em reconhecimento à contribuição da produtora para o fortalecimento do cinema nacional. “Eu fiquei muito emocionado quando o Alfredo e a Sandra me chamaram. O Bicho de 7 Cabeças foi o primeiro filme da Gullane e foi muito importante pra gente estar aqui com ele. Então, a história da Gullane se mistura com a do CINE/PE.”



CONFIRA A LISTA VENCEDORES:

LONGAS METRAGENS

Filme: “Resta Um”, De Fernando Ceylão de Goiás e Rio de janeiro

Prêmio Especial do Público: “Mapas”, de Rafael Lobo.

Diretor: Eliza Capai, pelo filme “A Fabulosa Máquina do Tempo” do Rio de Janeiro

Roteiro: Fernando Ceylão, pelo filme “Resta Um” de Goiás e Rio de Janeiro

Fotografia: Emília Silberstein, pelo filme “Mapas” do Distrito Federal

Montagem: Rafael Lobo e Tainá Menezes, pelo filme “Mapas” do Distrito Federal

Edição de Som: Olivia Hernandez, pelo filme “Mapas” do Distrito Federal

Direção de Arte: Débora Padial e Laís Vieira, pelo filme “Doutor Monstro” do Paraná e São Paulo

Trilha Sonora: Décio 7, pelo filme “A Fabulosa Máquina do Tempo” do Rio de Janeiro

Ator: Caíque Copque, pelo filme “Mapas” do Distrito Federal

Atriz: O coletivo de atrizes do filme "A Fabulosa Máquina do Tempo" do Rio de Janeiro

Ator Coadjuvante: Ítalo Martins, pelo filme “Resta Um” de Goiás e do Rio de Janeiro

Atriz Coadjuvante: Perla Carvalho, pelo filme “Resta Um” de Goiás e do Rio de Janeiro

MOSTRA PERNAMBUCO

Filme: “Os Ursos e Nós”, de Maria Acselrad

Prêmio Especial do Público: “Magritte”, de Tom Nogueira

Direção: Maria Acselrad, pelo filme “Os Ursos e Nós”

Roteiro: Eduardo Santiago, pelo filme “Velha Roupa Colorida”

Fotografia: Willian Tenório, pelo filme “Salam”

Montagem: Rafaela Albuquerque e Williian Tenório, pelo filme “Salam”

Edição de Som: Felipe Peixoto, pelo filme “Os Ursos e Nós”

Direção de Arte: Andrew Gladson e Eduardo Padrão, pelo filme “Medo Monstro”

Trilha Sonora: Sérgio Godoy, pelo filme “Os Ursos e Nós”

Ator: Beto Aragão pelo filme “Velha Roupa Colorida”

Atriz: o júri da mostra de curta-metragens pernambucanos decidiu declarar deserta a categoria de melhor atriz.

MOSTRA NACIONAL

Filme: “Os Arcos Dourados de Olinda”, de Douglas Henrique, de Pernambuco

Prêmio Especial do Público: “Mercado Central”, de Tássia Dhur.

Direção: Daniel Jaber e Lu Damasceno, pelo filme “João-de-Barro” de Minas Gerais

Roteiro: Arnon Hochman e Douglas Henrique, pelo filme “Os Arcos Dourados de Olinda” de Pernambuco

Fotografia: Danilo Rosa, pelo filme “Mercado Central” do Maranhão

Montagem: Douglas Henrique, pelo filme “Os Arcos Dourados de Olinda” de Pernambuco

Edição de Som: Jonts Ferreira, pelo filme “O véu” do Rio Grande do Sul

Direção de Arte: Neila Albertina, pelo filme “Mercado Central” do Maranhão

Trilha Sonora: Heitor Martins Oliveira, pelo filme “Da Aldeia à Universidade” do Tocantins

Ator: Daniel Jaber, pelo filme “João-de-Barro” de Minas Gerais

Atriz: Gleide Firmino, pelo filme “Via Sacra” do Distrito Federal

RESULTADO ABRACCINE

Melhor Longa-Metragem: “A Fabulosa Máquina do Tempo”, de Eliza Capai, do Rio de Janeiro

Melhor Curta-Metragem: “Mercado Central”, de Tássia Dhur, do Maranhão

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