CINEMA Cinco produções pernambucanas estão na programação do 32º Festival de Cinema de Vitória; saiba Entre os 90 filmes presentes na programação, há quatro curtas-metragens e um videoclipe de Pernambuco

O Festival de Cinema de Vitória (FCV), no Espírito Santo, divulgou a programação de sua 32ª edição, que ocorre de 19 a 24 de julho, no Sesc Glória, em Vitória. Entre os 90 filmes selecionados, há cinco produções de Pernambuco.

“Queimando por Dentro”, curta-metragem de ficção de Matheus Farias e Enock Carvalho, participa da 15ª Mostra Quatro Estações. O curta documental “Mar de Dentro”, de Lia Letícia, foi selecionado para a 10ª Mostra Cinema e Negritude.

A 7ª Mostra do Outro Lado - Cinema Fantástico reúne os curtas de ficção “Festa Infinita”, de Ander Beça, e “Lança Foguete”, de William Oliveira. Completa a lista de títulos pernambucanos o clipe “Me Enganar”, de Gomes e Pietra Couto, que está na 9ª Mostra Nacional de Videoclipes.



Todas as produções concorrem ao Troféu Vitória. Os vencedores são escolhidos por um júri técnico composto de especialistas e profissionais ligados ao audiovisual brasileiro, além do Troféu Vitória de Melhor Filme, pelo júri popular, em todas as mostras competitivas.

O cantor Ney Matogrosso e a atriz capixaba Veronica Gomes são os homenageados do festival. Entre os longas-metragens presentes na programação estão “Margeado”, de Diego Zon; “O Deserto de Akin”, de Bernard Lessa, e “Centro Ilusão”, de Pedro Diógenes.

