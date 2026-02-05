Qui, 05 de Fevereiro

PREMIADOS

32º Janeiro de Grandes Espetáculos anuncia vencedores do Prêmio JGE Copergás; confira

Cerimônia de entrega dos troféus ocorreu na noite desta quarta-feira (5), no Teatro do Parque

Cerimônia de premiação do Janeiro de Grandes Espetáculos ocorreu no Teatro do ParqueCerimônia de premiação do Janeiro de Grandes Espetáculos ocorreu no Teatro do Parque - Foto: Hans von Manteufell/Divulgação

O 32º Janeiro de Grandes Espetáculos revelou os vencedores do Prêmio JGE Copergás. A entrega dos prêmios ocorreu na noite desta quarta-feira (4), em cerimônia realizada no Teatro do Parque. 

A organização do festival entregou 30 troféus que abrangem artistas da música, teatro, dança e circo. Fabiana Pirro (Melhor Atriz), Felipe Nunes (Melhor Ator), Ylana (Melhor Cantora) e Revoredo (Melhor Cantor) estão entre os vencedores. 

“Francisco, um Instrumento de Paz”, musical que conta a trajetória de São Francisco, conquistou o troféu de Melhor Espetáculo e o Prêmio Técnico pela direção musical de Hadassa Rossiter e o figurino de Roberto Costa, também diretor da montagem.
 

A peça “A Cigarra e a Formiga”, também dirigido por Roberto Costa, musical infantojuvenil dirigido por ele, levou três dos cinco troféus da categoria Teatro para a Infância e Juventude. Melhor Espetáculo, Melhor Direção e Melhor Ator, para Luan Alves, foram os prêmios vencidos pela montagem. 

Confira a lista de vencedores do Prêmio JGE Copergás:

TEATRO ADULTO

MELHOR DIREÇÃO
Arthur Cardoso - “Vossa Mamulengecência”

MELHOR ATRIZ
Fabiana Pirro - “Cúmplices – Transgressões de um Ricardo III”

MELHOR ATOR
Felipe Nunes - “Imorais”

PRÊMIO TÉCNICO
Hblynda em Trânsito”, pela iluminação de Cleison Ramos e a direção musical de Raphael Venos
“Francisco, um Instrumento de Paz”, pela direção musical de Hadassa Rossiter e o figurino de Roberto Costa
“Um Sábado em 30”, pelo conjunto do elenco

MELHOR ESPETÁCULO
“Francisco, um Instrumento de Paz”

TEATRO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MELHOR DIREÇÃO
Roberto Costa - “A Cigarra e a Formiga”

MELHOR ATRIZ
Gabriela Melo - “Histórias Pontilhadas”

MELHOR ATOR
Luan Alves - “A Cigarra e a Formiga”

PRÊMIO TÉCNICO
“Histórias Pontilhadas”, pela dramaturgia de Tarcísio Vieira, Gabriela Melo e Thayana Lira

MELHOR ESPETÁCULO
“A Cigarra e a Formiga”

CIRCO

MELHOR DIREÇÃO
Fátima Pontes e Ítalo Feitosa - “Nordestinados in Circus”

MELHOR ARTISTA CIRCENSE FEMININA 
Andreza Cavalcanti - “Nordestinados in Circus”

MELHOR ARTISTA CIRCENSE MASCULINO
Pedro Milhomens - “Caminhos”

PRÊMIO TÉCNICO
Clarissa Siqueira, pela sonoplastia de “Caminhos”

MELHOR ESPETÁCULO
“Caminhos”

DANÇA

MELHOR COREÓGRAFA/COREÓGRAFO 
Neves de Sena - "Tudo Acontece na Bahia"

MELHOR BAILARINA
Maria Julia Cavalcanti - "Lago dos Cisnes"

MELHOR BAILARINO
Davi Novaes - "Bela Adormecida"

PRÊMIO TÉCNICO
"Corpos em Travessia", pela linguagem inclusiva

MELHOR ESPETÁCULO
"Lago dos Cisnes"
"Turbantes"

MÚSICA

MELHOR DIREÇÃO
Jorge Féo - “Osun Oxum Ochun - Afoxé Oxum Pandá”

MELHOR CANTORA
Ylana Queiroga - “Janga”

MELHOR CANTOR
Revoredo - “Encruzilhada Agreste - Revoredo e Gabi da Pele Preta”

PRÊMIO TÉCNICO
“Maestro Duda - Uma Visão Nordestina”, pelo conjunto

MELHOR ESPETÁCULO
“Encruzilhada Agreste - Revoredo e Gabi da Pele Preta”

CENAS CURTAS

MELHOR DIREÇÃO
João Liagui - “Matizes da Vida” (Cia Muganga)

MELHOR ATRIZ
Viviana Borchardt - “Ida ao Teatro” (Evoé Artes)

MELHOR ATOR
João Fernando - “Ida ao Teatro” (Evoé Artes)

PRÊMIO TÉCNICO
“Pataxós: Resistência e Sobrevivência”, pela relevância da temática social, direção de arte e coreografias de Luciana Alves (L.A. Espaço Artístico e Cultural)

MELHORES CENAS CURTAS (1º, 2º e 3º lugares)
1º LUGAR: “Ida ao Teatro”
2º LUGAR: “Serendiptia”
3º LUGAR: “Show de Brad e Janet”

*Com informações da assessoria de imprensa.

