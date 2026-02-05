32º Janeiro de Grandes Espetáculos anuncia vencedores do Prêmio JGE Copergás; confira
Cerimônia de entrega dos troféus ocorreu na noite desta quarta-feira (5), no Teatro do Parque
O 32º Janeiro de Grandes Espetáculos revelou os vencedores do Prêmio JGE Copergás. A entrega dos prêmios ocorreu na noite desta quarta-feira (4), em cerimônia realizada no Teatro do Parque.
A organização do festival entregou 30 troféus que abrangem artistas da música, teatro, dança e circo. Fabiana Pirro (Melhor Atriz), Felipe Nunes (Melhor Ator), Ylana (Melhor Cantora) e Revoredo (Melhor Cantor) estão entre os vencedores.
“Francisco, um Instrumento de Paz”, musical que conta a trajetória de São Francisco, conquistou o troféu de Melhor Espetáculo e o Prêmio Técnico pela direção musical de Hadassa Rossiter e o figurino de Roberto Costa, também diretor da montagem.
A peça “A Cigarra e a Formiga”, também dirigido por Roberto Costa, musical infantojuvenil dirigido por ele, levou três dos cinco troféus da categoria Teatro para a Infância e Juventude. Melhor Espetáculo, Melhor Direção e Melhor Ator, para Luan Alves, foram os prêmios vencidos pela montagem.
Confira a lista de vencedores do Prêmio JGE Copergás:
TEATRO ADULTO
MELHOR DIREÇÃO
Arthur Cardoso - “Vossa Mamulengecência”
MELHOR ATRIZ
Fabiana Pirro - “Cúmplices – Transgressões de um Ricardo III”
MELHOR ATOR
Felipe Nunes - “Imorais”
PRÊMIO TÉCNICO
Hblynda em Trânsito”, pela iluminação de Cleison Ramos e a direção musical de Raphael Venos
“Francisco, um Instrumento de Paz”, pela direção musical de Hadassa Rossiter e o figurino de Roberto Costa
“Um Sábado em 30”, pelo conjunto do elenco
MELHOR ESPETÁCULO
“Francisco, um Instrumento de Paz”
TEATRO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE
MELHOR DIREÇÃO
Roberto Costa - “A Cigarra e a Formiga”
MELHOR ATRIZ
Gabriela Melo - “Histórias Pontilhadas”
MELHOR ATOR
Luan Alves - “A Cigarra e a Formiga”
PRÊMIO TÉCNICO
“Histórias Pontilhadas”, pela dramaturgia de Tarcísio Vieira, Gabriela Melo e Thayana Lira
MELHOR ESPETÁCULO
“A Cigarra e a Formiga”
CIRCO
MELHOR DIREÇÃO
Fátima Pontes e Ítalo Feitosa - “Nordestinados in Circus”
MELHOR ARTISTA CIRCENSE FEMININA
Andreza Cavalcanti - “Nordestinados in Circus”
MELHOR ARTISTA CIRCENSE MASCULINO
Pedro Milhomens - “Caminhos”
PRÊMIO TÉCNICO
Clarissa Siqueira, pela sonoplastia de “Caminhos”
MELHOR ESPETÁCULO
“Caminhos”
DANÇA
MELHOR COREÓGRAFA/COREÓGRAFO
Neves de Sena - "Tudo Acontece na Bahia"
MELHOR BAILARINA
Maria Julia Cavalcanti - "Lago dos Cisnes"
MELHOR BAILARINO
Davi Novaes - "Bela Adormecida"
PRÊMIO TÉCNICO
"Corpos em Travessia", pela linguagem inclusiva
MELHOR ESPETÁCULO
"Lago dos Cisnes"
"Turbantes"
MÚSICA
MELHOR DIREÇÃO
Jorge Féo - “Osun Oxum Ochun - Afoxé Oxum Pandá”
MELHOR CANTORA
Ylana Queiroga - “Janga”
MELHOR CANTOR
Revoredo - “Encruzilhada Agreste - Revoredo e Gabi da Pele Preta”
PRÊMIO TÉCNICO
“Maestro Duda - Uma Visão Nordestina”, pelo conjunto
MELHOR ESPETÁCULO
“Encruzilhada Agreste - Revoredo e Gabi da Pele Preta”
CENAS CURTAS
MELHOR DIREÇÃO
João Liagui - “Matizes da Vida” (Cia Muganga)
MELHOR ATRIZ
Viviana Borchardt - “Ida ao Teatro” (Evoé Artes)
MELHOR ATOR
João Fernando - “Ida ao Teatro” (Evoé Artes)
PRÊMIO TÉCNICO
“Pataxós: Resistência e Sobrevivência”, pela relevância da temática social, direção de arte e coreografias de Luciana Alves (L.A. Espaço Artístico e Cultural)
MELHORES CENAS CURTAS (1º, 2º e 3º lugares)
1º LUGAR: “Ida ao Teatro”
2º LUGAR: “Serendiptia”
3º LUGAR: “Show de Brad e Janet”
*Com informações da assessoria de imprensa.