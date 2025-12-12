A- A+

CLÁSSICO DE NATAL 35 anos de 'Esqueceram de Mim': por onde andam as estrelas do clássico natalino que marcou gerações Lançado no país em dezembro de 1990, veja o que aconteceu com seis integrantes do elenco e relembre nomes que já se foram

Como um garotinho esquecido em casa virou símbolo definitivo do Natal para milhões de pessoas ao redor do mundo? Lançado em dezembro de 1990 no Brasil, Esqueceram de Mim completa 35 anos como um daqueles raros filmes que atravessam gerações sem perder a força.

A comédia sobre Kevin McAllister, o menino deixado para trás pela família às vésperas das festas, segue sendo exibida anualmente na TV e inspira campanhas publicitárias, memes, discussões nostálgicas e até novos produtos.

A história criada por John Hughes — que combina humor físico, suspense leve e o espírito natalino — ajudou a transformar o longa em um fenômeno global. No Brasil, tornou-se presença praticamente obrigatória na programação de fim de ano, acompanhando tradições familiares tão comuns quanto montar a árvore ou preparar a ceia.

Ao longo dessas três décadas e meia, parte do elenco seguiu carreiras consolidadas, outros se afastaram dos holofotes e alguns ganharam novos significados diante do passar do tempo.

A seguir, veja como estão seis atores do elenco original e o que aconteceu com alguns dos nomes que já nos deixaram.

Macaulay Culkin — Kevin McAllister | Foto: Reprodução/Redes sociais

Macaulay Culkin — Kevin McAllister

O astro mirim que conquistou o mundo com Kevin seguiu em produções como Meu Primeiro Amor, Esqueceram de Mim 2 e Riquinho, além de participar do clipe Black or White, de Michael Jackson, em 1991. Em 1994, decidiu se afastar da atuação para se dedicar aos estudos e só retornou no início dos anos 2000 — sem repetir, porém, a mesma euforia dos primeiros anos.

Teve problemas com álcool e drogas e, ao longo do tempo, trilhou caminhos diversos: escreveu um livro, liderou uma banda de rock, lançou um site e um podcast de cultura pop. Aos 45 anos, já se casou três vezes, é pai de dois filhos e volta aos holofotes especialmente no Natal, quando estrela comerciais que brincam com a própria história.

Catherine O’Hara — Kate McAllister | Foto: Redes sociais/Reprodução

Catherine O’Hara — Kate McAllister

Eternizada como a mãe desesperada que atravessa meio mundo para reencontrar o filho, Catherine O’Hara manteve uma carreira prolífica e premiada. Aos 71 anos, segue atuando e participou recentemente de Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice. Em entrevistas, revelou ter nascido com situs inversus, condição rara em que os órgãos estão invertidos de posição no corpo.

Harry — Joe Pesci — Foto: Reprodução/20th Century Fox

Joe Pesci — Harry

Veterano de filmes dirigidos por Martin Scorsese, Joe Pesci já era uma estrela consolidada quando viveu um dos ladrões atrapalhados que infernizam Kevin. Nos anos 1990, manteve uma agenda intensa de trabalho, mas reduziu o ritmo após Máquina Mortífera 4 (1998). Aos 82 anos, voltou aos holofotes com O Irlandês (2019), papel que lhe rendeu diversos prêmios e reaproximou o público de sua carreira.

Marvin — Daniel Stern — Foto: Reprodução/Redes sociais

Daniel Stern — Marv

Parceiro de cena de Pesci na dupla de ladrões, Daniel Stern brilhou nos dois primeiros filmes da franquia. Nos Estados Unidos, também ficou marcado por ser o narrador adulto de Kevin Arnold em Anos Incríveis, série cultuada exibida no Brasil pela TV Cultura. Aos 68 anos, segue em atividade e esteve recentemente na série For All Mankind, da Apple TV.

Buzz — Devin Ratray — Foto: Reprodução/Redes sociais

Devin Ratray — Buzz

O irmão mais velho que transformava a vida de Kevin em um caos continuou atuando em cinema e TV, com aparições recentes em Chicago Med e Better Call Saul. Hoje com 48 anos, porém, sua trajetória ficou marcada por episódios policiais: foi preso em dezembro de 2021 por agressão doméstica e, em 2022, passou a ser investigado por um suposto estupro ocorrido em 2017.

Fuller — Kieran Culkin — Foto: Reprodução/Redes sociais

Kieran Culkin — Fuller

Irmão de Macaulay na vida real, Kieran já atuava desde a infância, mas encontrou seu auge como adulto. Aos 43 anos, acumula prêmios importantes, incluindo o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2025 por A Real Pain e o Emmy de Melhor Ator em Série Dramática por Succession, em 2023.

O elenco também guarda perdas significativas. John Heard, o pai de Kevin no filme, morreu em 21 de julho de 2017, aos 71 anos, vítima de parada cardíaca. Roberts Blossom, o enigmático Velho Marley, faleceu em 8 de julho de 2011, aos 87, em decorrência de doença cerebrovascular. Já John Candy, o músico Gus, morreu ainda em 1994, aos 43 anos, após um ataque cardíaco fulminante durante as filmagens de Dois Contra o Oeste.

