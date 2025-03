A- A+

Famosos 35 anos após "Um Maluco no Pedaço", Will Smith e Tatyana Ali recriam foto da série No post, feito nesta quinta (20), os atores escrevem na legenda "Éramos apenas crianças"

Em suas redes sociais, os atores Will Smith e Tatyana Ali relembraram a série "Um Maluco no Pedaço", onde contracenaram juntos.

Nesta quinta (20), os parceiros de cena recriaram uma foto que tiraram na época, 35 anos atrás.

"Nós éramos crianças" escreveram na legenda do post.

Em "Um Maluco no Pedaço", Will Smith era primo da personagem de Tatyana (Ashley Banks). A recriação da foto não foi a única memória que os atores resgataram.

Também em suas contas do Instagram, os atores recriaram a famosa cena do seriado onde Will entra no quarto de Ashley enquanto ela escuta música em seu Walkman, dançando.

O momento viralizou, tendo a participação da cantora e rapper Doechii:

Veja também