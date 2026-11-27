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Diversidade 36ª Noite do Cabelo Pixaim celebra a cultura afro-brasileira neste sábado (28) em Olinda Evento promovido reúne música, dança, manifestações da cultura popular e empreendedorismo negro

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, será palco de mais uma celebração da cultura e da identidade afro-brasileira neste sábado (28), com a realização da 36ª Noite do Cabelo Pixaim, promovida pelo Afoxé Alafin Oyó.

A programação terá início às 16h, na praça ao lado da sede do grupo, conhecida como Praça do Dogão, na Rua do Sol, número 284, no bairro do Carmo.

O evento reúne apresentações musicais, manifestações da cultura popular, feiras de empreendedoras negras e o tradicional desfile da Identidade Pixaim.

A programação valoriza a diversidade das expressões culturais de matriz africana e das tradições populares pernambucanas.

Entre as atividades previstas estão encontros de samba de macumba e samba de caboclo, coco de roda, batalha de hip-hop e encontro de nações de maracatu do Recife, com a participação dos grupos Maracatu Nação Cambinda Estrela, Maracatu Estrela Brilhante do Recife e Maracatu Raízes de África.

O público também vai acompanhar apresentações de B. de Mc's do Sítio Histórico, Juninho do Coco, Kananda da PX, Afoxé Alafin Oyó, Orquestra Henrique Dias, com participações de Lú Maciel e Ricardo Pessoa, além do Afoxé Filhos de Nanã, da Bahia.

Outro destaque da programação é o desfile da Identidade Pixaim, que celebra a estética, a ancestralidade e a valorização da identidade negra.

A Feira de Empreendedoras Negras também integrará a iniciativa, com o objetivo de fortalecer o protagonismo feminino e a geração de oportunidades por meio da economia criativa.

Serviço

36ª Noite do Cabelo Pixaim – Afoxé Alafin Oyó

Data: Sábado (28 de novembro)

Horário: A partir das 16h

Local: Praça do Dogão, ao lado da sede do Afoxé Alafin Oyó

Endereço: Rua do Sol, nº 284, Carmo - Olinda/PE

Ingressos gratuitos disponíveis no Sympla

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