LADY GAGA Lady Gaga, 37 anos: confira homenagens dos fãs no aniversário da artista Com pouco mais de 15 anos de carreira, Gaga já conta com Grammy, Globo de Ouro e um Oscar em sua prateleira

Cantora, compositora, produtora, empresária e, agora, atriz. O currículo da Lady Gaga cresce desde 2003, quando começou a se apresentar nos palcos - e cinco anos depois, Stefani Joanne, seu nome de batismo, fechou o primeiro contrato musical e a partir de então, foi lançada ao mundo. Nesta terça-feira (28), ela que é considerada a Rainha do Pop completa 37 anos.

Autora de músicas como "Applause", "Poker Face" e "Born This Way", Gaga é famosa por performances excêntricas em shows e clipes musicais. Apesar de uma carreira tomada por prêmios e recordes, nos últimos anos ela tem focado em sua carreira de atriz, com participação, por exemplo, em "Nasce Uma Estrela", com Bradley Cooper - produção que lhe rendeu um Oscar por melhor canção original, composta pela própia artista. "A Casa Gucci" e seu próximo filme "Joker 2", também integram o rol audiovisual da Rainha.

Little Monsters nas redes

Em homenagem a sua carreira e para comemorar o aniversário, os "little monster", como seus fãs são chamados, apareceram no twitter iniciando uma campanha de parabéns a artista que alcançou os trends topics da rede social, se tornando um dos assuntos mais falados.

Confira algumas das mensagens e memes na hashtag #HappyBirthDayLadyGaga:

