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JAZZ

3ª edição do Nordeste in Jazz reúne profissionais e estudantes de dança no Recife

Congresso de Jazz Dance acontece entre os dias 24 e 27 de setembro, em Boa Viagem

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Recife sediará a 3ª edição do Nordeste in Jazz a partir desta quinta (24)Recife sediará a 3ª edição do Nordeste in Jazz a partir desta quinta (24) - Foto: Divulgação

Recife recebe entre esta quinta-feira (24) e domingo (27) a terceira edição do Nordeste in Jazz - Congresso Regional de Jazz Dance com mais de 200 professores, bailarinos e estudantes de dança.

O evento acontece no Beach Class Convention by MAI, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade.

Criado em 2024, e de inciativa de Natália Brito e Rita de Cássia Brito, por meio da Bast Jazz Academy, o Congresso se propõe a ampliar o acesso à formação em Jazz Dance, promovendo o intercâmbio entre profissionais de diferentes regiões do País. 

Programação
A agenda da edição inclui atividades práticas e teóricas distribuídas em duas modalidades: o Passaporte Nação, de 24 a 27 de setembro, co programação do congresso e palestras sobre metodologia de ensino de Jazz, design de figurino e iluminação cênica.

Já o Passaporte Rural, de 25 a 27 de setembro, é voltado para workshops práticos de diferentes estilos.

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Entre os profissionais convidados estão Erika Novachi (SP), referência em Lyrical Jazz e diretora do Congresso Internacional de Jazz Dance do Brasil.

Alex Siqueira, Igor Zorzela, Andreza Bastos, Vinicius Borges, Lenon Vitorino e Natália Brito, entre outros professores e artistas.

Além das atividades de formação, o congresso contará com ações voltadas à experiência dos participantes no Recife, incluindo passeios turísticos e uma confraternização em um rooftop localizado no centro histórico da cidade.

Serviço
3ª edição do Nordeste in Jazz
Quando: de quinta-feira (24) a domingo (27)
Onde: Beach Class Convention by MAI – Rua Maria Carolina, 661, Boa Viagem, Recife 
Ingressos a partir de R$ 800 no mediante inscrição no link
Informações: @nordeste.in.jazz

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