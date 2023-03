3ª Mostra Rosa dos Ventres celebra mulheres em cena, a partir desta quarta (1); veja programação

A- A+

O protagonismo das mulheres será celebrado pela "3ª Mostra Teatral Rosa dos Ventres – Autônomas e Diversas", que abre as manifestações do Dia Internacional da Mulher com apresentações artísticas, performances, debates e oficinas gratuitas, a partir desta quarta-feira (1º) até o dia 4 de abril. A abertura do evento, neste 1º de março, das 7h às 20h30, contará com performances intituladas “A cada 1h30 uma mulher reage no mundo”.

Nesta edição, as apresentações serão realizadas no Recife, Olinda e em cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste e Sertão pernambucano. Artistas e ativistas de outros estados brasileiros e outros países também participam virtualmente. A Mostra foi idealizada pela atriz, diretora de teatro e psicóloga, Hilda Torres - que em parceria com o produtor cultural, Márcio Santos, fundou o Grupo Cria do Palco – realizador do evento com a colaboração de Áurea Luna, Anny Rafaella Ferli e Tiago Melo.

Manifesto e performances feministas

Apenas no ano de 2019, 3.737 mulheres foram assassinadas no Brasil, segundo dados mais atuais do Atlas da Violência. Esse mesmo estudo realizado em anos anteriores trouxe outro número impactante: a cada uma hora e meia uma mulher era morta no país. Para chamar a atenção para essa triste realidade, a Mostra promoverá no dia 1° de março, das 7h às 20h30, performances artísticas feitas exclusivamente por mulheres, intituladas “A cada 1h30 uma mulher reage no mundo”, que acontecerão em intervalos de uma hora e meia, em diversos locais de Pernambuco (Confira programação abaixo da matéria).

Ao final de cada uma das intervenções, haverá a leitura do manifesto “Autônomas e Diversas”, desenvolvido pela escritora e professora, Odailta Alves, com o apoio de mulheres dos mais variados recortes. O documento também será lido ao longo de toda a Mostra, por mulheres de outros estados do Brasil e de outros países, ampliando o alcance do debate sobre a violência contra a mulher e a importância do protagonismo feminino em todos os espaços, inclusive na arte.

Das oficinas aos palcos

Em fevereiro de 2017, Hilda promoveu uma oficina de teatro para atrizes e não atrizes, com vivências terapêuticas, contemplando mulheres cis e transgênero, com recorte das várias pautas do feminismo. Essa oficina ofereceu dois módulos de imersão terapêutica, o primeiro intitulado “O eu feminino em passos livres” e o segundo chamado “Mulheres construindo outras histórias”.

Como desdobramento das oficinas, foram montados diversos espetáculos com mulheres que participaram dessas vivências e a maioria nunca tinha subido em um palco. “Acessando esse potencial que é a arte, que nos dá esse espaço para fazer contato com a nossa própria história, através desse movimento artístico e, nesse caso, através da linguagem teatral, fomos compreendendo que esses espetáculos estreavam, as pessoas tinham acesso naquele momento, mas depois como poderia seguir? Aí pensei em fazer uma mostra teatral e dei o nome de 'Rosa dos Ventres', de todos os ventres de todas as mulheres, para que os espetáculos das oficinas pudessem ser apresentados nessa mostra”, explica Hilda.

A Mostra Teatral Rosa dos Ventres reúne espetáculos protagonizados por mulheres | Foto: Ninja Fotografias

“A mostra vem como um movimento para fortalecer a luta da pauta de combate à violência contra a mulher através da arte. A arte historicamente no planeta sempre teve esse papel também de atuar como esse lugar de possibilidades de ressignificar, transformar e fazer revolução”, avalia a idealizadora.



“Mulheres que trazem para a cena a pauta da nossa vida, do que é a nossa história e resistência e do que é ser mulher dentro de um mundo ainda muito patriarcal e considerando todos os recortes de luta contra a transfobia, o racismo e toda forma de opressão e acolhendo todas nós, mulheres”, pontua.

Trajetória

A primeira edição da Mostra Rosa dos Ventres estreou em 2019, de forma independente, no Teatro Hermilo Borba Filho. Além do engajamento de toda a equipe do teatro, a mostra teve a colaboração da rede de apoio criada durante as oficinas. Em 2020, a Mostra foi realizada no Casarão Magiluth, com homenagem a Naná Sodré e com a apresentação das performances “a cada duas horas uma mulher reage”, no Recife.



Esta 3ª edição será a primeira com recursos do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura-PE) e do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) do Recife, que ajudaram a ampliar o evento e valorizar dignamente os artistas e técnicos envolvidos nos espetáculos, apresentações e oficinas.



Além de Hilda Torres, participaram da curadoria da Mostra a atriz, diretora de teatro, professora de Artes Cênicas formada pela UFPE e fundadora do “O Poste Soluções Luminosas”, Naná Sodré; Clara Camarotti, atriz, diretora de teatro, produtora e especialista em Gestão e Produção Cultural formada no curso de Licenciatura com Habilitação em Artes Cênicas, na UFPE; Analice Croccia, atriz, produtora, diretora de teatro, pesquisadora e professora formada em Teatro pela UFPE e Comunicação Social - Publicidade e Propaganda pelo Centro Universitário Maurício de Nassau; Odília Nunes, palhaça, brincante popular, atriz, dramaturga, cordelista e produtora cultural; e Tanit Rodrigues, atriz, performer, preparadora de elenco e jornalista.

O espetáculo "Solo Fértil", encenado pela atriz Ludmila Pessoa, integra a programação da Mostra | Foto: Rogerio Alves / Divulgação

Programação

De forma descentralizada, a Mostra oferecerá atividades na Escola Pernambucana de Circo (Macaxeira), no Centro Cultural Grupo Bongar Nação Xambá (Peixinhos), no Sesc São Lourenço da Mata, no Sesc Santa Rita, no Espaço O Poste Soluções Luminosas (área central do Recife), no Território Xukuru (Pesqueira), na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, na Cooperativa Ecovida Palha de Arroz – Associação de Catadoras de Resíduos Sólidos, no Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo, no Terra Café Bar, nas ruas e nos teatros Fernando Santa Cruz, Apolo e Hermilo Borba Filho.

No total, serão apresentados ao público 25 espetáculos, dez performances artísticas, cinco oficinas, um lançamento de disco e dois debates com temas específicos da luta das mulheres. Na programação, o público terá a oportunidade de assistir em teatros, espaços culturais, organizações e plataformas on-line aos espetáculos.

Serão oferecidas cinco oficinas gratuitas para mulheres de todos os recortes. São elas: “Interpretação para Cinema”, com Clébia Sousa, no Sesc Santa Rita; “Iluminação Cênica para Mulheres”, com Natalie Revorêdo, no espaço cultural Daruê Malungo; “Teatro para Mulheres”, com Hilda Torres, no Sesc Santa Rita e na Cooperativa Ecovida Palha de Arroz; e “Palhaçaria para Mulheres”, com Anny Rafaella Ferli, na Colônia Penal Feminina Bom Pastor.

Mulheres homenageadas

Nesta edição, a “Mostra Teatral Rosa dos Ventres – Autônomas e Diversas” terá quatro homenageadas escolhidas pela curadoria, sendo elas Agrinez Melo, mãe, candomblecista, professora, atriz e pesquisadora; Beta Galdino, camareira e contrarregra que integra a equipe do Centro Cultural Apolo-Hermilo; Kátia Virgínia, técnica em maquinária no Centro Cultural Apolo-Hermilo; Sharlene Esse, atriz, cantora e multi performer e Triana, iluminadora que iniciou seus trabalhos na área teatral na década de 70.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Performances “A cada 1h30 uma mulher reage no mundo”

Data: 01/03/2023 (quarta-feira)

Local: ruas do mundo

Horários: 7h às 20hh30



7h – Mulheres do MST – Movimento Sem Terra Autônomas e Diversas, recitam na Normandia Caruaru – PE;

8h30 – Mulheres do Sertão Autônomas e Diversas, performam em Arcoverde – PE;

10h – Mulheres Palhaças Autônomas e Diversas, performam na Praça do Livramento, Recife – PE;

11h30 – Mulheres gordas Autônomas e Diversas, performam na Praça do Diário, Recife – PE;

13h – Mulheres trans Autônomas e Diversas, performam na Praça do Derby, Recife – PE;

14h30 – Mulheres idosas Autônomas e Diversas, recitam no Mercado São José;

16h – Mulheres combatentes da ditadura militar no Brasil Autônomas e Diversas, estarão presentes no Monumento Tortura Nunca Mais, Recife – PE;

17h30 – Mulheres com deficiência física Autônomas e Diversas sambam nas rodas no Marco Zero;

19h – Mulheres pretas Autônomas e Diversas ecoam poesias e cantos na Praça Chora Menino, Recife – PE;

20h30 – Mulheres da roda de teatro Autônomas e Diversas performam no Pátio Santa Cruz;



Observação: o manifesto “Autônomas e Diversas" será lido em cada intervenção citada acima, no dia 1º de março. Durante a programação a produção da mostra receberá vídeos da leitura do manifesto de companheiras de outros Estados do Brasil e de outros países.

1º Espetáculo "Clamor Negro" (Recife-PE)

Data: 02/03/2023

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Horário: 19h

Homenagem a Beta Galdino, Agrinez Melo, Kátia Virgínia, Sharlene Esse e Triana

Data: 02/03/2023

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Horário: 20h

2º Espetáculo "Ser Rizoma" (Recife-PE)

Data: 03/03/2023

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Horário: 19h

3º Espetáculo "Um Tango Entre Elas" (Recife-PE)

Data: 04/03/2023

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Horário: 16h e 18h

4º Espetáculo "BruxaRria - entre o Lírio e o Delírio" (Recife-PE)

Data: 05/03/2023

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Horário: 16h e 18h

1ª Oficina (Teatro para Mulheres com Hilda Torres)

Data: 06/03/2023

Local: Cooperativa Ecovida Palha de Arroz

Horário: das 8h às 12h

Lançamento do Disco "Retinta" de Riáh (Caruaru-PE)

Data: 07/03/2023

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Horário: 19h

5º Espetáculo "Foria" (Recife-PE)

Data: 08/03/2023

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Horário: 18h

6º Espetáculo "Soledad - a terra é fogo sob nossos pés" (Recife-PE)

Data: 08/03/2023

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Horário: 20h

7º Espetáculo "Cara de Pau" (Recife-PE)

Data: 09/03/2023

Local: Sesc São Lourenço da Mata

Horário: 19h

8º Espetáculo "Ombela" (Recife-PE)

Data: 10/03/2023

Local: O Poste Soluções Luminosas

Horário: 19h

2ª Oficina (Iluminação Cênica para Mulheres com Natalie Revoredo)

Data: 11/03/2023

Local: Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo

Horário: 9h às 13h

9º Espetáculo "Solo Fértil" (Recife-PE)

Data: 11/03/2023

Local: Teatro Fernando Santa Cruz

Horário: 18h

10º Espetáculo "Uma Outra Você" (Recife-PE)

Data: 12/03/2023

Local: Teatro Fernando Santa Cruz

Horário: 18h

3ª Oficina (Interpretação para Cinema com Clébia Sousa)

Data: 14/03/2023

Local: Sesc Santa Rita

Horário: 18h às 22h

11º Espetáculo “Transitar-se” (Recife-PE)

Data: 15/03/2023

Local: on-line

Horário: 19h

12º Espetáculo "Diários de Uma Memória" (Olinda-PE)

Data: 16/03/2023

Local: on-line

Horário: 19h

4ª Oficina (Palhaçaria para Mulheres com Anny Rafaella Ferli)

Data: a definir

Local: Colônia Penal Feminina Bom Pastor

Horário: a definir

13º Espetáculo "Rainhas" (Recife-PE)

Data: 17/03/2023

Local: Teatro Apolo

Horário: 19h

Roda de Debate: empreendedorismo com mulheres

Data: 18/03/2023

Local: Online – plataforma zoom

Horário: 9h

14º Espetáculo "Mesa de Glosar" (Recife-PE)

Data: 18/03/2023

Local: Escola Pernambucana de Circo

Horário: 16h

15º Espetáculo "Claranã" (Recife-PE)

Data: 18/03/2023

Local: Teatro Apolo

Horário: 18h

16º Espetáculo "Solo Para Um Sertão Blues" (Recife-PE)

Data: 19/03/2023

Local: Teatro Apolo

Horário: 18h

Roda de Debate com Idosas: sexualidade no envelhecer com Patrícia Raquel Barbosa (Libertas)

Data: 22/03/2023

Local: Sesc Santa Rita

Horário: 14h

17° Espetáculo “Sopro D’Água” (Recife-PE)

Data: 22/03/2023

Local: Teatro Apolo

Horário: 19h

18° Espetáculo “Suçuaranas” (Recife-PE)

Data: 23/03/2023

Local: Teatro Apolo

Horário: 19h

19° Espetáculo “Sibila” (Itália-Brasil)

Data: 24/03/2023

Local: Teatro Apolo

Horário: 19h

5ª Oficina (Teatro para Mulheres com Hilda Torres)

Data: 25/03/2023

Local: Sesc Santa Rita

Horário: 9h

20° Espetáculo “Nós Sem Nossa Mãe” (Ingazeira-PE)

Data: 25/03/2023

Local: Centro Cultural Grupo Bongar Nação Xambá

Horário: 16h

21° Espetáculo “Retratos de Chumbo” (Recife-PE)

Data: 25/03/2023

Local: Teatro Fernando Santa Cruz

Horário: 19h

22° Espetáculo “Transpassar” (Recife-PE)

Data: 25/03/2023

Local: Teatro Apolo

Horário: 20h

23° Espetáculo “O Problema é a Cerca” (Buíque-PE)

Data: 26/03/2023

Local: Teatro Apolo

Horário: 18h

24° Espetáculo “Vozes em Chamas” (Recife-PE)

Data: 30 e 31/03/2023

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Horário: 19h e 18h, respectivamente

25° Espetáculo “Arreia” (Recife-PE)

Data: 03/04/2023

Local: Território Xukuru, em Pesqueira

Horário: a definir

Celebração da Mostra com apresentações de diversas mulheres artistas

Data: 31/03/2023

Local: Terra Café Bar

Horário: 20h

Serviço:

3ª Mostra Teatral Rosa dos Ventres

Datas: 1° a 04 de abril de 2023

Mais informações: Instagram @mostrarosadosventres

Ingressos para espetáculos: Inteira: R$40,00 Meia: R$20,00

Veja também

BBB 23 Festa da líder Bruna Griphao tem Grécia como tema; confira os detalhes