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SÉRIES 3ª temporada da série ''Euphoria'' ganha novo trailer oficial; confira Com estreia marcada para 12 de abril de 2026, a série retorna com uma narrativa ainda mais densa

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O novo trailer da terceira temporada de Euphoria foi divulgado nesta terça-feira (31), nas redes sociais da HBO Max. Na prévia, a protagonista Rue, interpretada por Zendaya, aparece sendo interrogada no México após se envolver com traficantes.

A trama também indica que Rue esteja atuando como “mula” no tráfico internacional, o que reforça a escalada de autodestruição que vem acompanhando a personagem desde o início da série.

Com um salto temporal significativo, a narrativa da terceira temporada de Euphoria traz os personagens em uma fase mais adulta, o que pode alterar a dinâmica desenvolvida na série.

Além dos novos desafios enfrentados por Rue, outro ponto de destaque no trailer é o inesperado casamento dos personagens Cassie (Sydney Sweeney) e Nate (Jacob Elordi).

Confira:

A terceira temporada de Euphoria contará com 8 episódios disponibilizados semanalmente, aos domingos, no canal da HBO. O final da temporada acontece no dia 31 de maio de 2026, com a exibição do último episódio.

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