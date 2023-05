A- A+

Teatro 4ª Mostra de Performance Corpo Ritual do Grupo Totem acontece em Olinda, neste sábado (13) Serão 19 apresentações de profissionais das artes cênicas com acesso gratuito ao público no Centro de Cultura Luiz Freire

Em mais uma atividade alusiva aos 35 anos de atuação nas artes cênicas em Pernambuco, o Grupo Totem realizará a 4ª Mostra de Performance Corpo Ritual no próximo sábado (13), às 19h, no quintal do Centro de Cultura Luiz Freire, Sítio Histórico de Olinda, com acesso gratuito e livre ao público acima de 18 anos.



Ao todo serão 19 apresentações de artistas integrantes da oficina Corpo Ritual. No intuito de devolver ao teatro seu caráter ritual, buscando encarar a performance como um ritual contemporâneo, a mostra dos trabalhos inéditos é a culminância de todo o processo partilhado nos encontros da oficina ministrada pelo Totem.

Com base na Pedagogia da Performance, a oficina foi uma oportunidade de aperfeiçoamento para profissionais das artes cênicas que buscam a performance como um caminho de ritualizar o corpo em cena, onde puderam trocar experiências tomando o corpo como sujeito e o objeto da arte.

A turma de 20 participantes foi selecionada a partir de 109 inscrições recebidas pelo Grupo. Nesta edição, integram profissionais do teatro, da dança e da performance, permeados também pelas as áreas do circo, terapias, produção cultural, música e arte-educação. Esse panorama diverso favoreceu ainda mais os estudos da performance, que é fruto do encontro entre as linguagens artísticas.

Os artistas que participaram da oficina Corpo Ritual e que estarão presentes com seus trabalhos na Mostra de Performance são: Amanda Spacca, Bruna Luiza Barros, Camila Gatis, Camila Martins, Carlos Lima, Clarice Nejar, Diniz Luz, Duda Freyre, Gabriel Moura, Isabela Severi, Juliana Rodrigues, Lane Luz, Lara Almeida, Lucas Cardoso, Marcus Rodrigues, Mayara Ferreira Natasha diSantiago, Simone Santos e Suzi Couto.

Ao longo dos encontros, foram acessados animais totens, ancestralidades, ritos de sacralização e imagens, gerando assim partituras corporais, sonoras e textuais, que serviram de material para a criação das performances finais. A Mostra se configura como um grande ritual coletivo, composto pelas performances, que atuam como um rito de passagem individuais. E assim, os participantes puderam imprimir em suas criações seus rituais pessoais como forma de organizar as inquietações e atravessar limites próprios em busca de uma nova etapa de si.

Os artistas facilitadores que ministraram a oficina Corpo Ritual são integrantes do Grupo Totem: Fred Nascimento, Inaê Veríssimo, Íris Campos, Juliana Nardin, Lau Veríssimo e Taína Veríssimo.

“A oficina foi ministrada de forma coletiva pelo grupo, tanto no planejamento como na condução dos encontros, sendo essa uma forma de refletir o funcionamento interno do Totem. A dinâmica favorece o processo de confiança e vínculo dos participantes com todos os instrutores, facilitando a aproximação destes com os processos criativos individuais e propiciando suporte de direção e produção de cada trabalho a ser criado. A atuação coletiva visa suprir também, tanto a demanda de produção exigida por cada encontro, quanto a gestão dos participantes envolvidos, diante da intensidade emocional e sensitiva que é desencadeada durante o processo”, explicam os integrantes do Grupo Totem.

Sobre o Grupo Totem

Atua há 35 anos nas artes cênicas na Região Metropolitana do Recife. Realiza obras híbridas e que se direcionam a todos os sentidos humanos, não só ao intelecto, abrindo outros campos de percepção e de conhecimento em arte.



O Totem propõe a transmutação do símbolo em real, tendo o público como atuante ativo. Assim, o grupo vem realizando espetáculos performáticos, dentre eles Itaêotá (2022), Retomada (2016), Nem Tente (2013), O Incêndio do Sonho (2010), Caosmopolita, (2005); videoperformance/videoarte, como Aêotá (2022), GeoPoesis (2018); intervenções urbanas e performances, tais como O Tempo Está Em Outro Lugar (2015), Renascentia Escarlate (2011), Silência (2012), Fendas nas Calçadas (2010), conferindo-lhe uma amplitude artística que o faz circular entre eventos das Artes Cênicas, Artes visuais, Audiovisual, Arte-terapia, Antropologia, Literatura, etc.

Seus trabalhos somam treze espetáculos, trinta e duas performances, sete intervenções urbanas, 13 videoartes, dois documentários sobre o grupo, tais como Ousamente (2009) e Totem Retrospecto (2008), além de ministrar cursos próprios, como a oficina Corpo Ritual (2013, 2014, 2015 e 2018), promover oficinas de outros profissionais, realizando mostras, como a Mostra de Performance Corpo Ritual (2014, 2015 e 2018), FRONT – Mostra de Teatro Performático (2006), exposições, palestras, demonstrações de trabalho, publicações e outros intercâmbios.

SERVIÇO

4ª Mostra de performance Corpo Ritual 2023

Data: 13 de maio de 2023 (sábado)

Horário: 19h

Classificação indicativa: 18 anos

Entrada: gratuita

Local: Centro de Cultura Luiz Freire (Rua 27 de Janeiro, 181 - Carmo, Olinda – PE)

