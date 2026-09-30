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BONGAR 4º Café com Bongarbit celebra cultura afro-pernambucana e memória negra em Olinda Evento gratuito no Centro Cultural Grupo Bongar une mesa de debate, resgate musical dos afoxés e espaço para intervenções artísticas

O Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar – Guitinho da Xambá, em Olinda, transforma-se neste sábado (3) em um grande ponto de encontro, escuta e celebração.



A partir das 16h acontece a 4ª edição do Café com Bongarbit, iniciativa gratuita realizada mensalmente até dezembro e que costura história, ativismo, sonoridade e vivência comunitária para exaltar a força da cultura afro-pernambucana.

Programação

A mesa de diálogo "Afoxé Retrô, Encontros e Memórias", mediada por Thúlio Xambá, dá start à programação.



Para guiar a conversa o encontro reúne dois expoentes fundamentais da luta antirracista e da preservação cultural no estado: a escritora e articuladora política Inaldete Pinheiro e o professor, pesquisador e babalaô Lepê Correia (Ifá Bolaji).

O bate-papo mergulha nas décadas de 1980 e 1990, período de efervescência e articulação em Recife que marcou a consolidação do Movimento Negro Unificado (MNU) em Pernambuco.



A proposta vai além de um mero resgate do passado: trata-se de conectar a trajetória de ativistas históricos com pautas urgentes do presente, abordando feminismo negro, política, identidade racial, educação e as chamadas tecnologias ancestrais e instrumentais que mantêm viva a matriz africana na região.

Afoxés

A agenda contará ainda com a apresentação do projeto Afoxé Retrô. Idealizado por Thúlio Xambá e Madson Japa. No repertório, serão reativadas composições históricas e evocação de toques tradicionais dos afoxés locais, homenageando mestres, mestras e territórios de resistência que moldaram o patrimônio imaterial da cultura popular.

Para fechar a experiência, a programação reservará a etapa final para a própria comunidade. Por meio de um microfone aberto no terreiro do espaço cultural, poetas, artistas independentes e o público presente são convidados a realizar intervenções espontâneas.

Serviço

4ª edição do Café com Bongarbit

Quando: Sábado (3), a partir das 16h

Onde: Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar (Guitinho da Xambá) – Rua Ieda, 103, São Benedito, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @bongarbit

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