4º Café com Bongarbit celebra cultura afro-pernambucana e memória negra em Olinda
Evento gratuito no Centro Cultural Grupo Bongar une mesa de debate, resgate musical dos afoxés e espaço para intervenções artísticas
O Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar – Guitinho da Xambá, em Olinda, transforma-se neste sábado (3) em um grande ponto de encontro, escuta e celebração.
A partir das 16h acontece a 4ª edição do Café com Bongarbit, iniciativa gratuita realizada mensalmente até dezembro e que costura história, ativismo, sonoridade e vivência comunitária para exaltar a força da cultura afro-pernambucana.
Programação
A mesa de diálogo "Afoxé Retrô, Encontros e Memórias", mediada por Thúlio Xambá, dá start à programação.
Para guiar a conversa o encontro reúne dois expoentes fundamentais da luta antirracista e da preservação cultural no estado: a escritora e articuladora política Inaldete Pinheiro e o professor, pesquisador e babalaô Lepê Correia (Ifá Bolaji).
O bate-papo mergulha nas décadas de 1980 e 1990, período de efervescência e articulação em Recife que marcou a consolidação do Movimento Negro Unificado (MNU) em Pernambuco.
A proposta vai além de um mero resgate do passado: trata-se de conectar a trajetória de ativistas históricos com pautas urgentes do presente, abordando feminismo negro, política, identidade racial, educação e as chamadas tecnologias ancestrais e instrumentais que mantêm viva a matriz africana na região.
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Afoxés
A agenda contará ainda com a apresentação do projeto Afoxé Retrô. Idealizado por Thúlio Xambá e Madson Japa. No repertório, serão reativadas composições históricas e evocação de toques tradicionais dos afoxés locais, homenageando mestres, mestras e territórios de resistência que moldaram o patrimônio imaterial da cultura popular.
Para fechar a experiência, a programação reservará a etapa final para a própria comunidade. Por meio de um microfone aberto no terreiro do espaço cultural, poetas, artistas independentes e o público presente são convidados a realizar intervenções espontâneas.
Serviço
4ª edição do Café com Bongarbit
Quando: Sábado (3), a partir das 16h
Onde: Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar (Guitinho da Xambá) – Rua Ieda, 103, São Benedito, Olinda
Acesso gratuito
Informações: @bongarbit