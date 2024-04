A- A+

CINEMA 4º Semana do Audiovisual Negro acontece em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco O evento traz uma programação diversificada e gratuita, com exibições de filmes nacionais e oficinas audiovisuais para estudantes

Começa nesta segunda-feira (8) a 4º Semana do Audiovisual Negro, em Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú. Até a próxima quarta-feira (10), o evento promete trazer uma programação diversificada e gratuita, com exibições de filmes nacionais e oficinas audiovisuais para estudantes.

Com mentoria de Narriman Kauane e Iris Regina, representantes de comunidades indígenas e quilombolas, respectivamente, as oficinas de audiovisual serão aplicadas na segunda-feira (8) e na terça-feira (9), na Escola de Referência em Ensino Médio Prof° Ione de Góes Barros, sempre a partir das 13h.

Durante as aulas, as realizadoras compartilharão saberes sobre os processos de construção e gravação de filmes nas comunidades indígenas e quilombolas. As oficinas são uma oportunidade para conhecer mais sobre outras narrativas no cinema.

Na quarta-feira (10), o Cine São José recebe a Mostra de Cinemas de Realizadores Negros e Indígenas. Com duas sessões, às 13h30 e às 19h, o projeto exibirá o filme “Histórias do Leitão da Carapuça”, realizado na comunidade quilombola em Afogados da Ingazeira, em 2023, com a participação de Mestre do Coco Inácio Pedro, Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Confira a programação completa das exibições:

Tarde, às 13h30:

Dorme Pretinho (8 minutos)

Duelo do Rodão (8 minutos)

OuvidoChão (21 minutos)

Moagem (17 minutos)

Além da Cancela (24 minutos)

Jurema da Rama à Flor (19 minutos)

Noite, às 19h:

Histórias do Quilombo da Carapuça (7 minutos)

Engole o Choro (11 minutos)

A serena onda que o mar me trouxe (73 minutos)

Realização:

A 4º Semana do Audiovisual Negro é uma realização do Cineclube Alma no Olho; com produção da Alto Mar, da Pajeú Filmes e do Uh Ibura Aê; apoio institucional do Cine São José; e incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco. Para mais informações sobre o projeto, os interessados podem acessar o Instagram @audiovisual.negro.

