A- A+

STREAMING 5 doramas de fantasia e sobrenatural para quem busca histórias envolventes Esses k-dramas combinam elementos fantásticos com suspense, ação e, muitas vezes, uma boa dose de emoção

Os k-dramas conquistaram uma legião de fãs ao redor do mundo com romances emocionantes e personagens cativantes. No entanto, o universo das produções asiáticas vai muito além das histórias de amor. Para quem busca tramas repletas de mistério, fantasia e acontecimentos sobrenaturais, há diversas opções capazes de prender a atenção do início ao fim.

De criaturas mitológicas a viagens no tempo, passando por ceifadores, deuses, fantasmas e universos paralelos, esses k-dramas combinam elementos fantásticos com suspense, ação e, muitas vezes, uma boa dose de emoção. O resultado são produções que conquistam tanto os fãs veteranos quanto aqueles que desejam explorar novos gêneros.

Se você está procurando uma história diferente para maratonar, confira a seguir uma seleção de k-dramas de fantasia e sobrenatural que prometem surpreender com enredos criativos, personagens marcantes e reviravoltas inesperadas.

Goblin

Considerado um dos doramas de fantasia mais famosos, a trama acompanha Kim Shin, um general da dinastia Goryeo que é traído pelo próprio rei e condenado à imortalidade, tornando-se um goblin. Séculos depois, ele conhece Ji Eun-tak, uma jovem capaz de ver fantasmas e que pode ser a lendária "Noiva do Goblin", a única pessoa capaz de libertá-lo de sua maldição. Enquanto tenta aceitar seu destino, Kim Shin enfrenta dilemas sobre amor, perda e redenção, ao lado de um misterioso ceifador e outros personagens ligados ao mundo sobrenatural. Disponível no Viki e AppleTV.

Alquimia das Almas

Nak-su é uma poderosa assassina e feiticeira que, após um ritual proibido, tem sua alma presa no corpo de Mu-deok, uma jovem fisicamente frágil. Nessa nova vida, ela se torna serva de Jang Uk, um jovem nobre que nasceu com seus poderes selados. Enquanto o treina secretamente para desenvolver suas habilidades, os dois criam uma forte ligação e acabam envolvidos em uma perigosa conspiração que gira em torno da "alquimia das almas", uma magia proibida capaz de transferir almas entre corpos e alterar o destino de todo o reino. Disponível na Netflix.

A Ilha

Uma antiga força maligna desperta na Ilha de Jeju e ameaça destruir o mundo, fazendo com que três pessoas com histórias e habilidades diferentes precisem se unir para enfrentar criaturas sobrenaturais. Van é um caçador metade humano e metade monstro que luta contra demônios, enquanto Won Mi-ho é uma herdeira que descobre ter um papel essencial nessa batalha. Ao lado deles está Johan, um padre exorcista com poderes divinos. Juntos, os três enfrentam perigos sobrenaturais, segredos do passado e um destino que pode definir o futuro da humanidade. Disponível no Prime Video.

Hotel Del Luna

Hotel Del Luna apresenta uma misteriosa pousada destinada exclusivamente a hóspedes sobrenaturais: fantasmas que ainda carregam pendências antes de seguir para a próxima vida. O local é comandado por Jang Man-wol, uma mulher enigmática que está ligada ao hotel há séculos por conta de acontecimentos do seu passado. Quando Goo Chan-sung assume o cargo de gerente, ele passa a ajudá-la a conduzir os espíritos em sua jornada, enquanto os dois revelam segredos, enfrentam antigos traumas e descobrem histórias marcadas por amor, arrependimento e redenção Disponível no Viki.

Grid

Após sobreviver a ventos solares catastróficos, a humanidade passa a depender do Grid, um sistema de proteção criado para evitar um novo apocalipse. Anos depois, Kim Sae-ha se envolve em uma investigação após encontrar um assassino, enquanto a detetive Jung Sae-byeok descobre um mistério ainda maior: o retorno do fantasma da criadora do Grid, desaparecida há 24 anos Juntos, eles precisam desvendar a verdade por trás do sistema que salvou a Terra. Disponível na Disney+.

Veja também