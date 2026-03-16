50 anos do álbum "Alucinação", de Belchior, será celebrado com lançamento de livro no Recife
Cinco décadas do famoso disco será lembrada em evento no Teatro Mamulengo, no Bairro do Recife, nesta sexta (20), com lançamento do livro "Belchior"
"Alucinação 50 Anos" será o tema de evento nesta sexta-feira (20), no Teatro Mamulengo (Rua da Guia, 211/Praça do Arsenal - Recife Antigo), a partir das 19h30, em celebração pelos 50 anos do famoso álbum de Belchior lançado pela Polygram no ano de 1976.
“Será uma noite para relembrar e cantar sucessos que atravessam gerações, como Apenas um Rapaz Latino-Americano, Velha Roupa Colorida, Como Nossos Pais, Alucinação e Fotografia 3 X 4”, adianta o idealizador da comemoração, Carlos Moura.
A noite será aberta com uma roda de conversa do jornalista e pesquisador cearense, Alberto Perdigão, autor do livro Belchior: a construção de um mito na literatura de cordel (RDS, 2025), que autografará a obra no local.
Leia também
• Casa de Jota.pê: cantor abre imóvel reformado em vídeo e mostra onde compôs álbum premiado no Grammy
• Spok lança "Kaô", single com Lenine que antecipa o álbum "Raízes"
• Buhr anuncia novo álbum, "Feixe de Fogo", e lança single em março
“O mais importante disco do Belchior está em qualquer lista dos melhores álbuns da MPB, além de ser o trabalho em que ele se apresenta como artista de massa politicamente engajado, e que o torna uma voz potente naquele período de repressão”, afirma o autor.
O disco
Alucinação, o segundo álbum de Belchior, foi gravado no Rio de Janeiro como uma aposta do produtor Marco Mazzola naquele cantor “feio e de voz anasalada”, que “fugia aos padrões da época”. O disco de dez faixas e impresso com o selo Philips vendeu 30 mil cópias no primeiro mês, 500 mil cópias no total, e se tornou revolucionário.
No lado A, estão Apenas um Rapaz Latino-Americano, Velha Roupa Colorida, Como Nossos Pais, Sujeito de Sorte e Como o Diabo Gosta. No lado B, aparecem Alucinação, Não Leve Flores, A Palo Seco, Fotografia 3 X 4 e Antes do Fim. A capa do disco traz uma foto solarizada do cantor, de autoria de Januário Garcia.
O livro
Belchior (304 páginas) é uma síntese das biografias de Belchior publicadas em livros e em folhetos da literatura de cordel, até dezembro de 2024. “É um estudo comparativo que mostra duas construções simbólicas diferentes para um mesmo Belchior, uma mais fria e elitista, e a outra mais humana e popular", revela Perdigão.
“Nos livros, o Belchior foi alguém que cometeu ilícitos, fugiu e morreu, enquanto, pelo folheto, ele foi absolvido, santificado e eternizado num céu que é próprio do cordel”, adianta o autor. “O que há de mais picante, surpreendente na vida, na obra e na morte está compilado na obra”, conclui. O exemplar custa R$70,00.
SERVIÇO:
"Alucinação 50 Anos" com lançamento do livro "Belchior", de Alberto Perdigão
Quando: Sexta (20), a partir das 19h30
Onde: Teatro Mamulengo (Rua da Guia, 211/Praça do Arsenal - Recife Antigo)
Entrada franca