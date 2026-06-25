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Lançamento 50 anos do álbum "Doces Bárbaros", de Caetano, Gal, Gil e Bethânia ganha edição especial LP duplo ao vivo se originou com a turnê que estreou em 24 de junho de 1976, no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo, antes de seguir para o Canecão, no Rio de Janeiro, e outras capitais

Para celebrar os 50 anos do álbum duplo ao vivo "Doces Bárbaros", um encontro gravado em 1976 entre Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Maria Bethânia. A Universal Music Brasil anunciou o lançamento comemorativo do LP, como parte do projeto Safra 76, que até o fim de 2026 lança luz sobre discos daquele ano presentes no acervo da companhia.

O álbum se originou com a turnê que estreou em 24 de junho de 1976, no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo, antes de seguir para o Canecão, no Rio de Janeiro, e outras capitais.

"Poucos projetos na história da música brasileira conseguiram reunir tanta força criativa quanto os Doces Bárbaros. Cinquenta anos depois, esse encontro entre Caetano, Gil, Gal e Bethânia continua impressionando pela liberdade artística, pela coragem de experimentar e pela forma como traduziu um momento muito especial da nossa cultura. É um disco que atravessa gerações porque fala de identidade, diversidade, amizade e liberdade de uma maneira profundamente brasileira. Temos muito orgulho de preservar essa obra em nosso catálogo e de ajudar a mantê-la viva para que continue inspirando o público de hoje e de amanhã" Paulo Lima, presidente da Universal Music Brasil.



Sobre Doces Bárbaros

Guilherme Araújo e Perinho Albuquerque assinam a produção. Caetano responde pela direção geral do show, enquanto Gil assume a direção musical. Esses quatro artistas que transformariam a música popular brasileira.



"Nós, Por Exemplo", faixa que fecha o repertório, recupera o título de um dos espetáculos apresentados no Teatro Vila Velha, em Salvador, em 1964, quando aquele grupo baiano começava a aparecer.

Em 1976, Caetano e Gil já tinham vivido o tropicalismo e o exílio, Gal atravessara a explosão contracultural e Bethânia se afirmara como presença cênica maior da música brasileira. O reencontro, portanto, carregava memória, mas soava inteiramente contemporâneo.

O nome Doces Bárbaros reflete um tanto das tensões que envolviam a cena política e cultural brasileira. Ele responde, com ironia e beleza, à forma como parte da imprensa do eixo Rio-São Paulo tratava a presença baiana na cultura brasileira o "Pasquim" os apelidou de "baihunos", como se fossem invasores.

No disco, a acusação de barbárie volta adoçada, convertida em força de invenção. No Brasil da ditadura, essa imagem tinha peso. Os quatro subiam ao palco sem transformar o show em panfleto, mas a liberdade estava ali, no corpo, no canto, na roupa, na dança, na maneira de ocupar a cena.



A abertura com "Os mais doces bárbaros" parece chegar de longe. A canção entra em fade in, como se o grupo de bárbaros estivesse vindo no horizonte para iniciar sua invasão. O arranjo, longo e circular, já anuncia uma das marcas do álbum: a repetição como transe, o rock dos anos 1970, o canto coletivo, a doçura como força de combate.



Ouça:

O título originalmente pensado por Caetano foi "Os mais doces dos bárbaros", com preposição, mas ele foi grafado errado pela gravadora e assim se manteve ao longo das décadas.



O repertório costura tempos e linhagens. "Fé cega, faca amolada", de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, aproxima os baianos do Clube da Esquina, movimento que propôs outro modo de imaginar o Brasil anos depois da Tropicália.

"Atiraste uma pedra", de David Nasser e Herivelto Martins, traz o samba-canção. Em "Pássaro proibido", rara composição de Bethânia (em parceria com Caetano), a letra fala de perigo, cuidado e sinais nas ruas, imagens que, em 1976, encontravam eco imediato num país vigiado.



Gil leva o rock para dentro de uma mitologia afro-pop em "Chuck Berry fields forever", canção que aproxima Chuck Berry dos Beatles e faz cruzar o rock com a diáspora negra e o machado de Xangô. Caetano cria em "Gênesis" um mito da origem do mundo, alinhando os Doces Bárbaros a uma tribo capaz de reconhecer o sagrado em tudo.

Já "Tarasca guidon", de Waly Salomão, leva o disco para o território da poesia marginal que se desenvolvia naquele período. A letra brinca com a língua portuguesa, sobretudo cruzando suas influências indígenas e africanas, com entonações interioranas, como no verso "tu tá dodia", sobre uma base que remete a experiências do rock progressivo. Depois, a canção desemboca numa batucada de terreiro, com colagem de trechos de samba de roda.



No segundo LP, o clima muda. "Eu e ela estávamos ali encostados na parede", parceria de Gil, Caetano e José Agrippino de Paula, narra um instante de encontro em tom descritivo um encontro também com a paz num mundo de violência, afirmando a força política do amor.

"Esotérico", cantada por Gal e Bethânia, trata da inevitabilidade do mistério do amor. "Eu te amo", de Caetano com citação a versos de "Boneca de piche" (de Ary Barroso e Luiz Iglesias), ganha a voz de Gal numa interpretação que expande a face lírica do álbum. Em "O seu amor", os quatro alternam versos para deslocar o lema autoritário da ditadura "Brasil, ame-o ou deixe-o", transformando-o numa defesa da liberdade afetiva: amar é também deixar o outro existir.



O disco segue por "Quando", tributo a Rita Lee, artista que, à sua maneira, foi também doce e bárbara. Depois, vai para "Pé quente, cabeça fria", com a leveza de jingle tropicalista que celebra o modo de vida "numa boa" sem deixar de aconselhar um "meta o pau", se necessário.

"Um Índio", na voz de Bethânia, projeta uma aparição indígena capaz de revelar "o óbvio", remetendo à nobreza de Bruce Lee, Muhammad Ali e os Filhos de Gandhi. "São João, Xangô Menino" aproxima festa junina e orixá, celebra Dominguinhos e cita discos então recentes dos próprios artistas: "Gal canta Caymmi", "Qualquer coisa", "Refazenda" e "Pássaro proibido".



Ouvido hoje, "Doces Bárbaros" preserva algo raro: a impressão de que um disco pode guardar a energia de uma noite e, ao mesmo tempo, condensar uma época. Ele fala de amizade, Bahia, religiosidade, cultura pop e desejo de liberdade sem precisar separar esses campos. Tudo aparece junto, como aparecia no palco.

A capa do disco, criada a partir da foto de Orlando Abrunhosa, mostra Caetano, Gal, Gil e Bethânia deitados, com as cabeças reunidas em um centro comum quatro artistas com silhuetas próprias formando, por um instante, uma só figura.

Repertório do álbum "Doces Bárbaros" (ao vivo, 1976):

1 "Os Mais Doces Bárbaros" (Caetano Veloso)

2 "Fé Cega, Faca Amolada" (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos)

3 "Atiraste uma Pedra" (Herivelto Martins / David Nasser)

4 "Pássaro Proibido" (Maria Bethânia / Caetano Veloso)

5 "Chuck Berry Fields Forever" (Gilberto Gil)

6 "Genesis" (Caetano Veloso)

7 "Tarasca Guidon" (Wally Sailormoon)

8 "Eu E Ela Estávamos Ali Encostados Na Parede" (Gilberto Gil / Caetano Veloso / Jose Agripino De Paula)

9 "Esotérico" (Gilberto Gil)

10 "Eu te Amo" (Caetano Veloso)

11 "O Seu Amor" (Gilberto Gil)

12 "Quando" (Gilberto Gil / Caetano Veloso / Gal Costa)

13 "Pé Quente, Cabeça Fria" (Gilberto Gil)

14 "Peixe" (Caetano Veloso)

15 "Um Índio" (Caetano Veloso)

16 "São João, Xangô Menino" (Gilberto Gil / Caetano Veloso)

17 "Nós, Por Exemplo" (Gilberto Gil)

18 "Os Mais Doces Bárbaros" (Caetano Veloso)



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