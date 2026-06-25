Qui, 25 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta25/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Lançamento

50 anos do álbum "Doces Bárbaros", de Caetano, Gal, Gil e Bethânia ganha edição especial

LP duplo ao vivo se originou com a turnê que estreou em 24 de junho de 1976, no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo, antes de seguir para o Canecão, no Rio de Janeiro, e outras capitais

Reportar Erro
Capa do LP "Doces Bárbaros", de 1976, gravado ao vivo há 50 anos Capa do LP Capa do LP "Doces Bárbaros", de 1976, gravado ao vivo há 50 anos Capa do LP  - Foto: Divulgação/Universal Music Brasil

Para celebrar os 50 anos do álbum  duplo ao vivo "Doces Bárbaros", um encontro gravado em 1976 entre Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Maria Bethânia. A Universal Music Brasil anunciou o lançamento comemorativo do LP, como parte do projeto Safra 76, que até o fim de 2026 lança luz sobre discos daquele ano presentes no acervo da companhia.

O álbum se originou com a turnê que estreou em 24 de junho de 1976, no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo, antes de seguir para o Canecão, no Rio de Janeiro, e outras capitais. 

"Poucos projetos na história da música brasileira conseguiram reunir tanta força criativa quanto os Doces Bárbaros. Cinquenta anos depois, esse encontro entre Caetano, Gil, Gal e Bethânia continua impressionando pela liberdade artística, pela coragem de experimentar e pela forma como traduziu um momento muito especial da nossa cultura. É um disco que atravessa gerações porque fala de identidade, diversidade, amizade e liberdade de uma maneira profundamente brasileira. Temos muito orgulho de preservar essa obra em nosso catálogo e de ajudar a mantê-la viva para que continue inspirando o público de hoje e de amanhã" Paulo Lima, presidente da Universal Music Brasil.
 

Leia também

• Disco "A Estrada", primeiro de Lô Borges lançado sem sua presença física, chega às plataformas

• Forró da Gávea estreia em disco e reúne convidados em celebração aos ritmos nordestinos

• Escafandristas revisitam a obra de Chico Buarque em álbum com participação do compositor

Sobre Doces Bárbaros
Guilherme Araújo e Perinho Albuquerque assinam a produção. Caetano responde pela direção geral do show, enquanto Gil assume a direção musical. Esses quatro artistas que transformariam a música popular brasileira.

"Nós, Por Exemplo", faixa que fecha o repertório, recupera o título de um dos espetáculos apresentados no Teatro Vila Velha, em Salvador, em 1964, quando aquele grupo baiano começava a aparecer. 

Em 1976, Caetano e Gil já tinham vivido o tropicalismo e o exílio, Gal atravessara a explosão contracultural e Bethânia se afirmara como presença cênica maior da música brasileira. O reencontro, portanto, carregava memória, mas soava inteiramente contemporâneo.

O nome Doces Bárbaros reflete um tanto das tensões que envolviam a cena política e cultural brasileira. Ele responde, com ironia e beleza, à forma como parte da imprensa do eixo Rio-São Paulo tratava a presença baiana na cultura brasileira o "Pasquim" os apelidou de "baihunos", como se fossem invasores. 

No disco, a acusação de barbárie volta adoçada, convertida em força de invenção. No Brasil da ditadura, essa imagem tinha peso. Os quatro subiam ao palco sem transformar o show em panfleto, mas a liberdade estava ali, no corpo, no canto, na roupa, na dança, na maneira de ocupar a cena.

A abertura com "Os mais doces bárbaros" parece chegar de longe. A canção entra em fade in, como se o grupo de bárbaros estivesse vindo no horizonte para iniciar sua invasão. O arranjo, longo e circular, já anuncia uma das marcas do álbum: a repetição como transe, o rock dos anos 1970, o canto coletivo, a doçura como força de combate. 

Ouça:

O título originalmente pensado por Caetano foi "Os mais doces dos bárbaros", com preposição, mas ele foi grafado errado pela gravadora e assim se manteve ao longo das décadas.

O repertório costura tempos e linhagens. "Fé cega, faca amolada", de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, aproxima os baianos do Clube da Esquina, movimento que propôs outro modo de imaginar o Brasil anos depois da Tropicália. 

"Atiraste uma pedra", de David Nasser e Herivelto Martins, traz o samba-canção. Em "Pássaro proibido", rara composição de Bethânia (em parceria com Caetano), a letra fala de perigo, cuidado e sinais nas ruas, imagens que, em 1976, encontravam eco imediato num país vigiado.

Gil leva o rock para dentro de uma mitologia afro-pop em "Chuck Berry fields forever", canção que aproxima Chuck Berry dos Beatles e faz cruzar o rock com a diáspora negra e o machado de Xangô. Caetano cria em "Gênesis" um mito da origem do mundo, alinhando os Doces Bárbaros a uma tribo capaz de reconhecer o sagrado em tudo. 

Já "Tarasca guidon", de Waly Salomão, leva o disco para o território da poesia marginal que se desenvolvia naquele período.  A letra brinca com a língua portuguesa, sobretudo cruzando suas influências indígenas e africanas, com entonações interioranas, como no verso "tu tá dodia", sobre uma base que remete a experiências do rock progressivo. Depois, a canção desemboca numa batucada de terreiro, com colagem de trechos de samba de roda.

No segundo LP, o clima muda. "Eu e ela estávamos ali encostados na parede", parceria de Gil, Caetano e José Agrippino de Paula, narra um instante de encontro em tom descritivo um encontro também com a paz num mundo de violência, afirmando a força política do amor. 

"Esotérico", cantada por Gal e Bethânia, trata da inevitabilidade do mistério do amor. "Eu te amo", de Caetano com citação a versos de "Boneca de piche" (de Ary Barroso e Luiz Iglesias), ganha a voz de Gal numa interpretação que expande a face lírica do álbum. Em "O seu amor", os quatro alternam versos para deslocar o lema autoritário da ditadura "Brasil, ame-o ou deixe-o", transformando-o numa defesa da liberdade afetiva: amar é também deixar o outro existir.

O disco segue por "Quando", tributo a Rita Lee, artista que, à sua maneira, foi também doce e bárbara. Depois, vai para "Pé quente, cabeça fria", com a leveza de jingle tropicalista que celebra o modo de vida "numa boa" sem deixar de aconselhar um "meta o pau", se necessário. 

"Um Índio", na voz de Bethânia, projeta uma aparição indígena capaz de revelar "o óbvio", remetendo à nobreza de Bruce Lee, Muhammad Ali e os Filhos de Gandhi. "São João, Xangô Menino" aproxima festa junina e orixá, celebra Dominguinhos e cita discos então recentes dos próprios artistas: "Gal canta Caymmi", "Qualquer coisa", "Refazenda" e "Pássaro proibido".

Ouvido hoje, "Doces Bárbaros" preserva algo raro: a impressão de que um disco pode guardar a energia de uma noite e, ao mesmo tempo, condensar uma época. Ele fala de amizade, Bahia, religiosidade, cultura pop e desejo de liberdade sem precisar separar esses campos. Tudo aparece junto, como aparecia no palco. 

A capa do disco, criada a partir da foto de Orlando Abrunhosa, mostra Caetano, Gal, Gil e Bethânia deitados, com as cabeças reunidas em um centro comum quatro artistas com silhuetas próprias formando, por um instante, uma só figura.

Repertório do álbum "Doces Bárbaros" (ao vivo, 1976):
1 "Os Mais Doces Bárbaros" (Caetano Veloso)
2 "Fé Cega, Faca Amolada" (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos)
3 "Atiraste uma Pedra" (Herivelto Martins / David Nasser)
4 "Pássaro Proibido" (Maria Bethânia / Caetano Veloso)
5 "Chuck Berry Fields Forever" (Gilberto Gil)
6 "Genesis" (Caetano Veloso)
7 "Tarasca Guidon" (Wally Sailormoon)
8 "Eu E Ela Estávamos Ali Encostados Na Parede" (Gilberto Gil / Caetano Veloso / Jose Agripino De Paula)
9 "Esotérico" (Gilberto Gil)
10 "Eu te Amo" (Caetano Veloso)
11 "O Seu Amor" (Gilberto Gil)
12 "Quando" (Gilberto Gil / Caetano Veloso / Gal Costa)
13 "Pé Quente, Cabeça Fria" (Gilberto Gil)
14 "Peixe" (Caetano Veloso)
15 "Um Índio" (Caetano Veloso)
16 "São João, Xangô Menino" (Gilberto Gil / Caetano Veloso)
17 "Nós, Por Exemplo" (Gilberto Gil)
18 "Os Mais Doces Bárbaros" (Caetano Veloso)
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter