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Autor de várias das mais emblemáticas canções da música popular brasileira, o cantor, compositor e instrumentista paulista Guilherme Arantes reencontra o público pernambucano, neste sábado (11), no palco do Teatro Guararapes, às 21h, com o show da turnê nacional “50 Anos-Luz”, que celebra as cinco décadas de sua profícua carreira.

Iniciada em São Paulo, em março deste ano, a turnê marca também o retorno de Guilherme aos palcos após um hiato que durava desde 2024, quando se recolheu dos shows para idealizar e produzir novos projetos, incluindo a gravação de uma nova versão intimista do clássico "Meu Mundo e Nada Mais" ao lado da cantora Alaíde Costa, com produção de Marcus Preto, renomado produtor musical que também dirigiu seu mais recente álbum “Interdimensional”, lançado em 2026.

“[Tocar em Pernambuco] para mim é sempre um privilégio muito grande. Recife é uma cidade que tem um charme, uma marca, uma cultura, uma coisa muito peculiar que eu adoro. Então, vai ser um reencontro muito gostoso”, comenta Guilherme.

“50 Anos-Luz”

O roteiro do show é um passeio pelas fases da carreira do artista de 72 anos, visitando hits clássicos como “Amanhã”, “Planeta Água”, e “Cheia de Charme”, assim como músicas dos seus mais recentes trabalhos, a exemplo de “O Prazer de Viver Para Mim é Você”, lançada no ano passado, e presente no repertório do novo disco.

“Essa música é muito importante dentro desse repertório, porque ela é um turning point importante onde depurei meu estilo, vamos dizer. E falei: ‘esse é o novo Guilherme, é isso aí’. Ela tem uma coisa meio dos anos 50, meio samba canção”, detalha o artista sobre a faixa, lançada originalmente em julho de 2024 e que ganhou, no ano passado, remixagem inédita com participação de Claudette Soares e arranjos de ninguém menos que o violoncelista e arranjador carioca Jaques Morelenbaum.

“A gente vai visitar os grandes teatros [pelo Brasil], o que é um prazer enorme. Como é um prazer enorme o show, quando você tem conteúdo é novo e tem percepções novas e uma nova energia para apresentar. Você estar com a garganta limpa, de quem não faz show faz um tempão, descansou, a voz tá limpinha, você tá novinho para subir no palco e festejar as músicas que tenho muito orgulho do repertório antigo”, comenta o artista.



Dos hits que não podem faltar, ele cita canções como “Deixa chover”, “Coisas do Brasil” e “O melhor vai começar”, essa última define muito bem a inquieta trajetória desse grande artista brasileiro, que se reinventa a cada dia, mesmo depois de cinco décadas de estrada.

Guilherme Arantes comemora 50 anos de carreira com turnê nacional e novo álbum | Foto: Vania Toledo

“Interdimensional”

O novo álbum de estúdio “Interdimensional" foi lançado em janeiro de 2026 para celebrar seus 50 anos de carreira. Marcus Preto, conhecido por produzir álbuns de artistas como Gal Costa, Erasmo Carlos e Nando Reis, assinou a produção e direção artística do disco, que reúne 15 faixas, sendo 10 canções inéditas.

As cinco únicas regravações de músicas que Guilherme compôs para outros intérpretes (como Gal Costa, Alaíde Costa e Boca Livre), agora ganharam um registro na sua própria voz. Destaque para uma parceria inédita com Nelson Motta, com produção de Marcus Preto e Tó Brandileone: a canção "A Vida Vale a Pena (I Believe in Love)", uma balada que celebra a carreira de Arantes.

Com a vida dividida entre dois endereços, seis meses vivendo no distrito de Castilla y León, ao norte de Madrid, na Espanha - e outros seis meses na cidade de Lauro de Freitas, a 27 km de Salvador, Bahia - Guilherme construiu seu próprio estúdio em sua casa europeia, onde gravou seu mais recente disco.

“Montei lá uma coisa planejada com a conectividade dos instrumentos, todos ligados numa central e em um computador onde eles se convergem. Então você tem acesso a qualquer um daqueles instrumentos instantaneamente, com dois cliques. Era uma coisa que eu não tinha: essa praticidade para eu gravar sozinho, gravar sem técnico, sem auxiliar, sem ninguém”, detalha.



Ouça o álbum:







Som das novelas

Ao longo da carreira, Guilherme Arantes emplacou mais de 30 canções que foram eternizadas em novelas, nas vozes de estrelas como Elis Regina, Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso, Roberto Carlos, entre outros, enriquecendo o patrimônio da música brasileira. Temas como “Meu Mundo e Nada Mais”, em Anjo Mau (1976, com remake de 1997); e “Raça de Heróis”, música de abertura da eterna “Que Rei Sou Eu? (1989)”.

Talentos de Pernambuco

Conhecido por sua interpretação no piano e nos teclados, Guilherme conta que tem acompanhado os novos talentos pernambucanos nas teclas, citando nomes como Amaro Freitas e Zé Manoel.

“Pernambuco fabricou um novo piano brasileiro através desses meninos, sou fã ardoroso deles, falo sempre que eles trazem uma nova luz para o piano brasileiro e me mostra também que eu estava no caminho certo nas minhas negritudes, presente em músicas como ‘Fio da Navalha’ e ‘Pedacinhos’. Tem várias músicas minhas que visitam a música preta do mundo, nessa alma que vem do do Rei Charles, do Stevie Wonder, que são Para mim, é o suprassumo da minha musicalidade”, reflete.

“Absorvi muito isso na minha vida, desde menino. E eu queria ser o Ray Charles. Depois, queria ser um Steve Wonder. E hoje, por exemplo, eu queria ser o Amaro, tocar o que ele toca. Eu queria queria ter o vigor que eles trazem e existe uma inveja assim, desses meninos, que são maravilhosos, estão trazendo. O Amaro é um fenômeno lá fora do Brasil, o pessoal aprecia muito, vem muito bem. Então, acompanho essa cena da música pernambucana já não é de hoje. Adorei o disco do Lenine, por sinal”, elogia.

SERVIÇO

Guilherme Arantes em “50 Anos-Luz”

Quando: sábado, 11 de abril de 2026, às 21h.

Onde: Teatro Guararapes: Centro de Convenções de Pernambuco

Informações: (81) 4042-8400



Ingressos:

Plateia Especial: R$ 200 (solidário), R$ 180 (meia), R$ 360 (inteira)

Plateia: R$ 160 (solidário), R$ 140 (meia), R$ 280 (inteira)

Balcão: R$ 120 (solidário), R$ 100 (meia), R$ 200 (inteira)

À venda no site Ticketmaster e na bilheteria do teatro.

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