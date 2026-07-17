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MÚSICA 50 discos brasileiros do primeiro semestre de 2026 que valem a pena conhecer A editoria Cultura+ apresenta sugestões de álbuns lançados neste primeiro semestre que contemplam a diversidade da música brasileira

O ano de 2026 ainda está na metade e a quantidade de ótimos álbuns lançados já é notável, nos quatro cantos do Brasil. Para ajudar a garimpar música boa nessa profusão de lançamentos, a editoria Cultura+ apresenta uma seleção de discos que contempla a diversidade regional, de gênero e, claro, a excelência fonográfica desses trabalhos.

Confira, abaixo, a lista dos 50 melhores álbuns nacionais de 2026

1. Agnes Nunes (BA) - “Novela”





Com seis faixas inéditas, este é o terceiro projeto em formato de mini-álbum da cantora e compositora baiana Agnes Nunes. Com produção de Iuri Rio Branco, o disco traz uma sonoridade com influências de neo soul, samba e reggae e do chamado “alt-pop” brasileiro. No enredo, histórias de amores frustrados e autonomia em clima de novela.

2. Alice Caymmi (RJ) - “Caymmi”





Alice Caymmi mergulha pela primeira vez de forma integral na obra de seu avô, Dorival Caymmi, sem abrir mão da própria identidade artística. O álbum recria clássicos como “O Que É que a Baiana Tem”, “Acalanto”, “Maracangalha”, “Morena do Mar” e “O Bem do Mar” com arranjos que incorporam reggae, trip-hop, rap e eletrônica, revelando novas camadas de um dos cancioneiros mais importantes da música brasileira.

3. Anitta (RJ) - “Equilibrium”







Em “Equilibrium”, Anitta apresenta um dos trabalhos mais ambiciosos de sua carreira ao aproximar o pop global de matrizes da música brasileira e afro-brasileira. O álbum aposta em uma sonoridade que atravessa funk, samba, ijexá, axé, MPB, reggae, articulando temas ligados à espiritualidade, ancestralidade e busca por equilíbrio interior. Com participações de nomes como Luedji Luna, Melly, Rincon Sapiência, King, Ebony, Liniker, Marina Sena e Shakira, a obra alia potência pop e identidade brasileira.

4. Augusta Barna (MG) - “Na miúda (Deluxe Edition)"







A versão “Deluxe” da turnê do álbum “Na Miúda”, da mineira Augusta Barna, chega às plataformas com três faixas bônus, duas delas com colaborações. “Sei lá – versão Alternativa” traz Anna Pêgo como participação, “Autonomia – Versão Alternativa” com Oreia, e a faixa extra “Conversa de Primeiro encontro – bonus track”. Em 2023, a artista ganhou o prêmio de melhor álbum de canção mineira pelo BDMG Cultural e em 2024 o Prêmio Energia da Cultura. Em 2025 foi escolhida como Artista Natura Musical.

5. Bebé (SP) - “Dissolução”







Bebé transforma um processo íntimo de mudança em um disco de rara delicadeza. Produzido integralmente pela própria artista pela primeira vez, o álbum combina jazz, neo-soul, MPB e música eletrônica em um repertório que faz da vulnerabilidade e da transformação os motores de uma obra sensível e inventiva.

6. Buhr (PE) - “Feixe de Fogo”





Em “Feixe de Fogo”, Buhr transforma deslocamentos, inquietações e resistência em um disco de grande força estética. O álbum traz uma sonoridade que funde rock, reggae, eletrônica e experimentação, refletindo um conceito marcado pelo movimento, pela criação coletiva e pelo rompimento de fronteiras geográficas e musicais.



7. Cidadão Instigado (CE) - “Cidadão Instigado”





A banda cearense retorna após um longo hiato com um álbum que reafirma sua vocação para a experimentação. Produzido por Fernando Catatau, o disco combina rock, psicodelia, MPB e música nordestina em arranjos sofisticados e imprevisíveis. O resultado é uma obra madura, inquieta e inventiva, que mantém intacta a personalidade singular do grupo.

8. Clau Aniz (CE) - “Mácula”





Após seu disco de estreia “Filha de Mil Mulheres”, de 2018, a cantora, compositora, autora de trilhas de cinema e produtora cearense, Clau Aniz apresenta seu novo trabalho de estúdio, o álbum Mácula (2026). O álbum explora a música experimental brasileira e nordestina e flerta com estilos como krautrock e post rock.

9. Criolo (SP) , Amaro Freitas (PE) e Dino D’Santiago (Portugal) - “Criolo, Amaro e Dino”





O trio transforma o encontro de suas trajetórias em um álbum de grande sofisticação artística. Unindo rap, jazz, MPB e sonoridades afro-atlânticas, o disco se destaca pela riqueza dos arranjos, pela força interpretativa e pela sintonia entre os três músicos.

10. Dani Mã (BA) - “Arquitetando o Caos”







Dani Mã transforma as tensões do mundo contemporâneo em um álbum de resistência, afeto e movimento. O trabalho combina ritmos afro-baianos, eletrônica percussiva e elementos da música brasileira em uma sonoridade dançante e combativa.

11. Deluce (RS) - “Pimenta”







O cantor e compositor portoalegrense Deluce apresenta ao público seu mais novo álbum, “Pimenta”, um trabalho que une experimentação estética e parcerias de grandes nomes na cena nacional. O álbum,transita entre o contemporâneo e o poético, tem produção musical assinada por Guri Assis Brasil, guitarrista da banda Pública e do cantor Otto, e a direção artística é de Rodrigo Pilla. Destaque para a participação de Ava Rocha na faixa “Descansadão” e de Rodrigo Fischmann, da Banda Dingo, na canção “O Bullying”.

12. Edgar (SP) - “Rewind”







Edgar retorna às próprias origens para construir seu trabalho mais coeso até aqui. Inspirado pela cultura sound system, o disco mergulha no reggae e no dub sem abandonar o rap e a experimentação que marcam sua trajetória”. O resultado é um álbum de forte identidade sonora, que transforma memória, independência e crítica social em um manifesto musical pulsante.

13. FBC (MG) e Baka (MG) - “Tambores, Cafezais, Fuzis, Guaranás e Outras Brasilidades”







FBC e Baka constroem um manifesto musical sobre o Brasil contemporâneo. O disco articula rap, rock e hardcore, transformando ancestralidade, exploração, violência e consumo em eixos de uma obra intensa, política e sem concessões.

14. Getúlio Abelha (PI) - “Autópsia +”







Getúlio Abelha amplia o universo estético de um dos trabalhos mais inventivos de sua carreira. Misturando forró, eletrônico, brega e pop com irreverência e forte carga performática, o artista entrega um disco provocador, vibrante e repleto de personalidade.

15. Gilsons (RJ) - “Eu Vejo Luz em Maior Proporção do que Eu Vejo a Escuridão”







Os Gilsons expandem a sonoridade que consagrou o trio ao combinar MPB, samba, reggae, ijexá e música afro-brasileira em um repertório de forte apelo melódico. O álbum propõe um olhar otimista sobre o presente sem ignorar suas contradições. O resultado é um disco elegante, luminoso e coeso, que confirma a maturidade artística do grupo

16. Guilherme Arantes (SP) - “Interdimensional”







Guilherme Arantes alia o refinamento melódico que marca sua trajetória a uma inquietação criativa voltada para temas como espiritualidade, ciência e existência. Com repertório inteiramente inédito e produção cuidadosa, o álbum transita entre pop, MPB e rock progressivo em arranjos sofisticados, revelando um compositor que segue expandindo sua linguagem sem abrir mão da força de suas melodias.

17. Gustavo Ortiz (SP) - “Arrasto”







Álbum de estreia do cantor, compositor e antropólogo brasileiro Gustavo Ortiz, “Arrasto” foi lançado em 2026 pelo selo TRUQ, com direção artística de Romulo Fróes. O disco reúne 12 faixas que misturam canções inéditas e regravações, focando nas lutas da classe trabalhadora, no luto e na espiritualidade.

18. Hiran (BA) - “Imundo”







Lançado em abril, o quinto disco de Hiran, cantor baiano natural de Alagoinhas, reúne participações de Luedji Luna, Tom Veloso e Tássia Reis, em um trabalho intenso e crítico que confronta a cena do rap, desafia padrões e delimita sua identidade artística. Com 13 faixas, sendo 11 inéditas, o disco transita entre o rap e o pop contemporâneo. Em sua biogrfia, Hiran, assumidamente gay, destaca o fato de ser o primeiro rapper LGBTQIAPN+ da história do Nordeste a lançar um disco em grandes plataformas.

19. Isma (SP) - “Made in Cohab”







Após o fim do projeto Irmãs de Pau, Isma lançou este ano o álbum “Made in Cohab”. O projeto representa uma guinada na carreira da artista natural de Barueri-SP, que escolheu a dedo a data de lançamento: no Dia Nacional da Visibilidade de Travestis e Transexuais, 29 de janeiro. Com o fu8nk como fio condutor do projeto, o álbum apresenta 12 faixas e conta com colaborações de artistas como Tasha e Tracie, Monna Brutal, Tasha Kaiala, MC Soffia, Nath Fischer, Katy da Voz e as Abusadas, entre outros.

20. Ítallo França (AL) - “Catatau”







Ítallo França amplia os horizontes de sua canção ao transformar o cotidiano brasileiro em matéria poética. O álbum costura memórias, política, futebol, trabalho e afetos em um repertório inquieto e inventivo, que tem na vida urbana e suas contradições o seu eixo central.

21. Jean Sense (SP) - “Ensaio”







O disco de rap alternativo do artista paulista Jean Sense, lançado em 13 de janeiro de 2026, reúne sete faixas e aborda vivências periféricas em colagens de memórias, transitando entre o peso da realidade e a intuição ancestral. As músicas transitam pelo tempo e pelo sonho para expressar a realidade que o cantor conhece e reconhece no seu território, em Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo.

22. João Bosco (MG) - “Horda”







O álbum "Horda" é um projeto comemorativo para celebrar os 80 anos do cantor e compositor mineiro João Bosco. Gravado ao vivo com a tradicional orquestra alemã NDR BigBand, o disco traz novosarranjos para clássicos da MPB e uma faixa-título inédita. Destaque para “Abricó-de-macaco”, música que abre o disco feita em parceria com seu filho, Francisco Bosco. Entre os clássicos, versões repaginadas de canções históricas como “Sinhá”, de Chico Buarque e “Transversal do Tempo”, parceria de João Bosco com Aldir Blanc.



23. João Gomes (PE), Mestrinho (SE) e Jota.pê (SP) - “Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)”







Álbum de forró lançado em maio de 2026 é um registro ao vivo gravado no Pelourinho, em Salvador. O projeto musical reúne os artistas João Gomes, Mestrinho e Jota.pê em 12 faixas, misturando sucessos do forró, clássicos e regravações de outros gêneros, indo do clássico "Numa Sala de Reboco" (de Dominguinho) até versões inusitadas como "As Quatro Estações", canção famosa na voz de Sandy e Junior.

24. Juçara Marçal (RJ) e Thais Nicodemo (SP) - “Dessemelhantes”







Antes de virar um álbum, “Dessemelhantes” passou pelos palcos de SP, com as duas musicistas desconstruindo canções contemporâneas. O termo dessemelhante está na letra de Triste Bahia, música de Caetano Veloso feita sobre textos de Gregório de Matos – possivelmente era até agora o único uso dessa palavra em música brasileira. Álbum com influências da música brasileira e erudita, dividido por Juçara Marçal e a pianista Thais Nicodemo.

25. Juliana Linhares (RN)- “Até Cansar o Cansaço”







Juliana Linhares transforma a exaustão contemporânea em matéria-prima para um disco de grande força poética e musical, que percorre temas como afeto, ancestralidade e resistência, enriquecido pelas participações de Ney Matogrosso, Anastácia e Agnes Nunes.

26. Lamparina (MG) - “Delírio Coletivo, Vol.1”







A banda mineira Lamparina lançou o álbum "Delírio Coletivo, Vol. 1" no dia 28 de maio de 2026. Este é o quarto disco do grupo. O trabalho traz 7 músicas inéditas. O som mistura ritmos brasileiros com pop moderno. Você pode ouvir todas as faixas direto no Spotify ou no Apple Music.Se você quiser, me conte qual é a sua música favorita do novo álbum para eu te indicar outros artistas parecidos!

27. Leo Middea (RJ) - “Notícias de Puglia”







Sexto álbum do carioca Leo Middea, “Notícias de Puglia”, foi construído entre viagens de avião e trem, bastidores e quartos de hotel. Com quase 2 milhões de reproduções nas plataformas digitais, o disco reúne 12 faixas que registram a trajetória do artista que intensificou a agenda e passou a realizar mais de 100 concertos por ano, uma rotina que influenciou diretamente o processo criativo e o lev ou a compor em lugares como aviões, camarins e quartos de hotel durante a madrugada.

28. Letrux (RJ) - “SadSexySillySongs”







Após seu último álbum “Letrux Como Mulher Girafa” (2023), a artista carioca Letícia Novaes, a Letrux, apresenta seu novo disco “SadSexySillySongs”, lançado pelo selo Coala Records. Nesse trabalho, ela abandona os temas dançantes do disco anterior e se aventura em um repertório ainda mais intimista do que experimentou em “Letrux Aos Prantos” (2020). Originalmente pensado como um álbum de voz e violão, oálbum produzido por Thiago Rebello ganhou outros contornos à medida que foi sendo gravado, resgatando velhas composições e convidando novos parceiros criativos.

29. Luana Flores (PB) - “Cria do Sol Quente”







A cantora, compositora e produtora paraibana Luana Flores lançou seu primeiro álbum de faixas inéditas, com distribuição da Nikita Music. Com nove faixas, o disco promove um encontro sonoro que mistura rabecas, pífanos e percussões com beats eletrônicos, com a participação de grandes nomes de diferentes gerações da música nordestina, a exemplo da faixa “Encantarya”, com feat da veterana paraibana Cátia de França. O álbum traz, ainda, colaborações de Juliana Linhares, Jéssica Caitano e da rapper argentina Chocolate Remix.

30. Lucas Santtana (BA) - “Brasiliano”





Lucas Santtana propõe uma releitura contemporânea da identidade musical brasileira, combinando MPB, samba, reggae, eletrônica e afrobeat em um álbum de sonoridade sofisticada e inventiva. O repertório alterna reflexão e leveza ao abordar temas ligados à memória, à cultura e ao cotidiano, com a habilidade de reinventar a canção brasileira sem perder o apelo pop.

31. Luedji Luna (BA) - “Acústico Luedji Luna”







No mesmo dia em que completou 39 anos, a cantora e compositora baiana Luedji Luna lançou o projeto “Acústico Luedji Luna”. Além de trazer releituras de seis faixas destaque de sua discografia, em formato mais íntimo, o trabalho também apresenta seis faixas inéditas, que valorizam voz e narrativa da artista.

32. Lulis (MG) - “Cais”







Segundo álbum de estúdio da cantora e compositora Lulis, “Cais” foi lançado em abril de 2026, reunindo oito faixas que misturam indie rock e pop melódico. O disco explora temas como tempo e memória. O projeto foi gravado no estúdio "Cais", localizado em Minas Gerais, consolidou conexões da cena musical local.

33. Marcelo Cabral (SP) - “Ramal”







Marcelo Cabral transforma sua experiência como instrumentista e produtor em um álbum de atmosfera cinematográfica e grande riqueza sonora. O disco reúne composições que exploram texturas, ritmos e paisagens instrumentais. Com arranjos minuciosos e participação de músicos de diferentes vertentes, o trabalho revela a sofisticação de um dos nomes mais importantes da cena contemporânea brasileira.

34. Marina Lima (RJ) - “Ópera Grunkie”







“Ópera Grunkie”, 18º álbum de estúdio de Marina Lima e o 22º álbum da discografia da artista que iniciou a carreira em 1978. A cantora, compositora e instrumentista carioca apresenta, no auge dos seus 70 anos, 11 faixas da mais irregular safra de suas músicas inéditas. Marina é uma das compositoras mais relevante da música brasileira e foi uma das pioneiras do pop nos anos 1980, em parceria com o irmão poeta Antonio Cicero (1945 – 2024), seu principal parceiro de canções.

35. Mombojó (PE) - “Solar”







A Mombojó comemora 25 anos de carreira em 2026 lançando um novo álbum de inéditas após seis anos. “Solar” celebra a música e a conexão ao longo de oito faixas, com participações que vão da carioca Letrux aos franceses Laetitia Sadier, da banda franco-britânica Stereolab, e os produtores Hervé Salters, (General Elektriks) e Anthony Malka(Le Commandant Couchê-tout), além de nomes recifenses como os cantores Sofia Freire e o instrumentista Nailson Vieira.

36. Os Garotin (RJ) - “Força da Juventude”







Com produção que valoriza grooves orgânicos e arranjos sofisticados, o álbum mergulha no soul, R&B, funk e samba em um repertório marcado por romantismo, celebração e afirmação da juventude. Canções como “Nossa Resenha”, “Zero a Cem” e “Calor do Momento” revelam a sintonia entre Anchietx, Cupertino e Leo Guima, em um trabalho de sonoridade elegante, cheio de frescor e personalidade.

37. Paulo Miklos (SP) - “Coisas da Vida”







Paulo Miklos revisita canções que atravessaram sua formação artística e pessoal em um álbum de intérprete marcado por memória e afeto. Produzido por Rafael Ramos e Otávio de Moraes, o disco reúne 11 releituras de compositores fundamentais da música brasileira, passando por Rita Lee, Criolo, Adoniran Barbosa, Cazuza, Sérgio Sampaio, etc. Com arranjos que equilibram reverência e novas interpretações, o álbum revela a força de Miklos como intérprete, dando novas cores a canções que fazem parte de sua memória afetiva.

38. Poty (RS) - “Cidredê”







O cantor e compositor Poty (nome artístico de Paulo Roberto), natural de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, é uma das vozes mais destacadas da nova cena musical gaúcha, misturando elementos de rock, folk e música psicodélica. Com ambientação acústica e com clima de praia, seu novo álbum “Cidrerê” homenageia a praia gaúcha de Cidreira, experimentando ruídos naturais e mistura de influências para recriar seu refúgio musical.

39. Procurando Kalu (CE) - “Dançaremos Furta-Cor com Outros Mundos”







A banda cearense Procurando Kalu cria uma obra de caráter híbrido, que mistura rock alternativo, pós-punk, música eletrônica e art rock em uma narrativa atravessada por fantasia, ancestralidade e transformação. Segundo álbum do grupo, o disco dá continuidade ao universo do personagem Kalu, um ser brincante em busca de encontros e novas formas de existência. Com participações de Buhr, Fernando Catatau, Clau Aniz, Simone Sousa, Malika e outros convidados, o repertório aposta em texturas experimentais e letras viscerais.

40. Pupillo (PE) - “Pupillo”







O baterista e produtor pernambucano assume o protagonismo pela primeira vez em um álbum instrumental que sintetiza 30 anso de trajetória musical, combinando ritmos brasileiros e texturas contemporâneas.

41. Rancore (SP) - “BRIO”







Banda importante do hardcore brasileiro, a Rancore encerra um hiato de 15 anos com o lançamento de seu quarto álbum de estúdio, intitulado “BRIO” (2026). O disco teve colaboração de Guilherme Chiappetta, que já havia trabalhado com o quinteto paulista nos álbuns “Liberta” (2008) e “Seiva” (2011). O álbum mistura pós-hardcore, psicodelia, vibe emocore e hardcore.

42. Rincon Sapiência (SP) - “Um Corpo Preto”







Com letras afiadas, produção sofisticada e um repertório que transita com naturalidade entre rap, afrobeat, funk e música eletrônica, o álbum alia contundência política, identidade estética e apuro musical.

43. Seu Jorge (RJ) - “The Other Side”







Seu Jorge reafirma sua capacidade de transitar entre diferentes universos musicais sem perder a identidade. Com produção refinada, interpretações marcantes e uma sonoridade que dialoga com soul, funk, samba e jazz, o álbum combina elegância e maturidade artística.

44. Spok (PE) - “Raízes”







Spok revela uma faceta inédita ao assumir os vocais em seu primeiro disco solo, guiado por uma investigação sobre sua ancestralidade africana. O álbum atravessa maracatu, aboio, rap, rock e canção popular, com as participações de Lenine, Chico César, Grupo Bongar, Zeca Baleiro, Ylana e Thulio Xambá.

45. Tangolo Mangos (BA) - “Caronas y Pedágios”







Tangolo Mangos transforma deslocamentos, encontros e contradições da vida contemporânea em um álbum de forte identidade. Com produção da própria banda, o disco combina rock alternativo, psicodelia, indie e elementos da música brasileira em arranjos inventivos, criando um som marcado pelo humor, pela estranheza e pela experimentação.

46. Teresa Cristina (RJ) - “Jessé – As Canções de Zeca Pagodinho”







A cantora carioca Teresa Cristina apresenta seu novo álbum reunindo doze sambas de autoria de Zeca Pagodinho. Também compositora, Teresa Cristina se mostra confortável na obra do seu sambista conterrâneo,fugindo dos óbvios sucessos do artista para jogar luz sobre sambas que viraram “lado B” ao longo do tempo. Gravado com produção musical de Pretinho da Serrinha, o álbum “Jessé – As canções de Zeca Pagodinho” traduz em signos e símbolos a natureza do cancioneiro e da alma de Jessé Gomes da Silva Filho, nome de batismo de Zeca.

47. Tietê (SP) - “Tâmisa”







Com arranjos inventivos, vocais múltiplos e forte caráter experimental, a banda Tietê amplia sua proposta de fusão entre tradição e vanguarda em um álbum que une rock, jazz, MPB, reggae e elementos eletrônicos. Gravado em grande parte nos estúdios Abbey Road, em Londres, o disco traz as participações de Iara Rennó e Anelis Assumpção.

48. Vita (SP) - “Vita’s House”







Vita transforma sua trajetória na cena underground em um álbum pulsante, feito para a pista e para a celebração. Ex-integrante das Irmãs de Pau, a artista leva para o trabalho solo a energia transgressora do funk, do pop eletrônico e da cultura de boate, criando uma sonoridade marcada por batidas dançantes, sensualidade e liberdade.

49. Vitor Araújo (PE) – “Toró”







Álbum ao vivo e filme-concerto do pianista recifense Vitor Araújo lançado em parceria com a holandesa Metropole Orkest, “Toró” funde música erudita e ritmos pernambucanos (maracatu, coco e afoxé). Gravado na Holanda, o concerto reuniu 20 instrumentistas da orquestra europeia e de percussionistas pernambucanos. O arranjo coloca o piano de Vitor Araújo como sustentação harmônica enquanto destaca o peso da percussão. O álbum audiovisual estreou no Brasil em uma exibição no tradicional Cinema São Luiz, no Recife.

50. Zélia Duncan (DF) - “Agudo Grave”







Em “Agudo Grave”, Zélia Duncan transforma 45 anos de trajetória em um disco de escuta atenta, marcado por reflexão, inquietação e delicadeza. Produzido por Maria Beraldo, o álbum explora arranjos pouco previsíveis, que valorizam a voz grave da cantora e criam contrastes entre força e sutileza. O repertório reúne parcerias com nomes como Lenine, Alberto Continentino, Pedro Luís, Zeca Baleiro, Juliano Holanda, Ná Ozzetti e Maria Beraldo, além da releitura de “Que Tal o Impossível?”, de Itamar Assumpção. Entre canções existenciais e observações sobre o mundo contemporâneo, o disco apresenta uma Zélia mais experimental, sem abrir mão da potência melódica que marca sua obra.

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