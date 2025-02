A- A+

Carnaval 2025 Baile Municipal do Recife 2025 terá shows de Elba Ramalho, Luiz Caldas e Duda Beat; confira atrações O Baile Municipal acontece no dia 22 de fevereiro, no Classic Hall, e conta com atrações como Elba Ramalho, Duda Beat e Orquestra Popular do Recife

Nesta terça (11), foram divulgadas as atrações da 59ª edição do Baile Municipal do Recife, que acontece no dia 22 de fevereiro, no Classic Hall.

Entre as atrações musicais, estão os artistas Elba Ramalho, Luiz Caldas, Duda Beat e Almério, além da Orquestra Popular do Recife, Spok Frevo Orquestra, Maestro Forró e OPBH e Maestro Ademir Araújo.

Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital, e os valores variam de R$50 (Pista) a R$600 (Mesa para 4 pessoas).

Serviço

59ª edição do Baile Municipal do Recife

Com Elba Ramalho, Duda Beat, Orquestra Popular do Recife e outros

Quando: 22 de fevereiro, 21h

Onde: Classic Hall, Olinda

Ingressos na Bilheteria Digital

Veja também