MÚSICA 5ª edição da CasaBloco estreia em Pernambuco na Casa Estação da Luz; confira as datas Projeto chega com dois dias de programação na Casa Estação de Luz, em Olinda

Pela primeira vez a CasaBloco traz sua festa para o Nordeste, celebrando a pluralidade entre o Carnaval olindense e carioca. O projeto foi criado pela jornalista Rita Fernandes, em 2018, com a ideia de levar o tradicional bloco carioca Cordão do Boitatá para visitar cidades brasileiras conhecidas por suas festas carnavalescas.

A quinta edição do projeto vai estrear nos dias 13 e 14 de janeiro, no Centro Cultural Casa Estação de Luz, em Olinda, cidade de um dos mais tradicionais carnavais do Brasil. O evento promove uma programação de shows, oficinas, rodas de conversa e mostra cinematográfica para a celebração da arte e cultura.

''CasaBloco é um projeto de valorização do Carnaval como arte, sendo a mais importante expressão cultural popular do Brasil. Esse país diverso, plural, que se expressa nos diferentes ritmos que marcam a festa para o folião desfrutar de todas as linguagens que o Carnaval contempla”, diz Rita Fernandes.

No dia 13 de janeiro, a entrada é gratuita para o público, com as atividades iniciando a partir das 15 horas.

Dentre as atrações, têm a mostra de Carnaval ‘’Moda é Conexão’’, seguindo para uma oficina de música com o bloco carioca Cordão do Boitatá, roda de conversa com o carnavalesco da Imperatriz Leopoldinense, escola de samba campeã do Rio de Janeiro em 2023, Leandro Vieira.

O sábado encerra a programação com a exibição do filme "Fevereiros", dirigido por Marcio Debellian.

Para o dia 14 de janeiro, o ingresso está sendo disponibilizado a partir de R$ 40,00 reais, na plataforma do Sympla. No último dia do evento, em Olinda, o maestro Spok vai realizar uma apresentação, junto com Juba e Natascha Falcão.

Além disso, o evento marca a comemoração antecipada dos 28 anos do Cordão do Boitatá, expondo sua diversidade rítmica com o seu conhecido Baile Multicultural que completa 18 anos. O show conta com a participação de Mariana Baltar e Marina Íris e um repertório de samba, frevo, afoxé, reggae e marchinha de Carnaval.

Para finalizar a passagem do CasaBloco, em solo Pernambucano, a DJ Lala K, primeira mulher a se estabelecer como DJ profissional no Estado, vai encerrar a noite com os seus sucessos.

Entre os dias 26 e 28 de janeiro, o CasaBloco volta a realizar suas apresentações no Rio de Janeiro.

Serviço

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313 - Carmo, Olinda - PE

Quando: 13 e 14 de janeiro

Ingressos: Variam entre R$ 40,00 e 80,00 reais, disponíveis no Sympla

Informações: No dia 13 de janeiro a entrada é gratuita, sendo necessário adquirir o ingresso apenas para o dia 14 de janeiro.

Instagram: @casablocooficial e @casaestacaodaluz

