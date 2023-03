A- A+

Televisão 60 anos de Xuxa: relembre momentos marcantes da eterna "Rainha dos Baixinhos" Apresentadora completa 60 anos de idade no próximo dia 27, com uma carreira de sucesso que já dura mais de 40 anos

Uma nave espacial multicolorida e brilhante pousa em um cenário repleto de crianças eufóricas. De dentro dele sai uma figura alta e loira, que começa a cantar uma música com rimas fáceis e contagiantes. Essa cena está incrustada na memória de milhares de meninos e meninas que, mesmo já tendo atingido a fase adulta, seguem como eternos “baixinhos” da mais icônica apresentadora de programas infantis que a televisão brasileira já produziu.

Maria da Graça Meneghel, mais conhecida como Xuxa, completa 60 anos de idade no próximo dia 27. Mais da metade dessas seis décadas vividas pela Rainha dos Baixinhos foi dividida com um numeroso público, que acompanhou atento cada passo da sua vigiada trajetória.

De modelo à apresentadora

O início da carreira da gaúcha foi como modelo. Depois de desfilar para várias marcas, posar para revistas como a Playboy e estrelar o polêmico filme “Amor Estranho Amor”, a loira foi convidada pela extinta TV Manchete para apresentar o “Clube da Criança”. Ela comandou o programa de 1983 e 1986, até chamar a atenção da Globo e estrear o “Xou da Xuxa”.

A relação entre Xuxa e a emissora carioca foi duradoura. Até 2015, quando assinou contrato com a Record, a apresentadora levou ao ar na Globo programas em diversos formatos e para públicos variados, como o "Planeta Xuxa”, que tinha os jovens como foco. Em paralelo aos trabalhos na TV dentro e fora do País, ela lançou dezenas de álbuns, fez shows e protagonizou vários filmes.

Xuxa começou a carreira como modelo, aos 16 anos

Xuxa do Nordeste

A pernambucana Mônica Vilarim pôde sentir um pouco do sucesso alcançado pela Rainha dos Baixinhos refletido no seu próprio trabalho. É que, entre as décadas de 1980 e 1990, a atriz se apresentava como cover da artista, chegando a ficar conhecida como “Xuxa do Nordeste”.

Com um biotipo semelhante ao da apresentadora, a pernambucana começou a animar festas infantis vestida como ela e, em pouco tempo, já estava viajando o Estado com shows que repetiam não só o figurino, como partes do cenário e personagens do programa. “Naquela época, as pessoas não tinham esse acesso ao artista que têm hoje, por meio da internet. Para as crianças, a Xuxa era aquela deusa que morava na TV. Então, elas me viam como uma representante dela. Havia uma troca de emoção muito grande e eu me sentia privilegiada por isso”, revela.

Baixinhos pernambucanos

O jornalista Diego Abade, de 36 anos, era um desses pequenos que se encantavam ao ver a apresentadora na telinha. Já adulto, a admiração pela estrela persiste e ele não perde a oportunidade de estar perto dela, viajando para gravações de programas, acompanhando shows e até mesmo adquirindo algumas relíquias, como uma roupa utilizada por Xuxa em seu programa na Espanha, em 1992, arrematado pelo pernambucano em um leilão.

“Quando comecei a acompanhar a Xuxa mais de perto, eu notei uma característica que não via em outros artistas. A gravação acabava, às vezes, às 3h ou 4h da manhã, e ela tirava foto com as 200 pessoas que estavam na platéia. Achava isso de uma delicadeza extrema. Não tenho dúvida de que ela só chegou aos 60 anos mantendo essas pessoas fiéis através do respeito”, afirma.

O aniversário da Rainha dos Baixinhos não vai “passar batido” para os seus súditos fiéis. A comemoração oficial será no Navio da Xuxa, cruzeiro que reúne centenas de fãs da artista. O show que ela fará na embarcação será transmitido pelo canal pago Multishow, às 21h, no próximo dia 27. O jornalista pernambucano Bruno Souto Maior é um dos que estarão lá. “Estamos muito ansiosos em vivenciar a experiência inesquecível que será esse cruzeiro, ao longo de quatro dias de muita festa e alegria em alto mar para comemorar os 60 anos da nossa rainha”, comenta.

