Encontro de vilãs, "cala boca, Caco", cenógrafo badalado: como será o Show 60 anos da TV Globo

Mais de 380 perucas, 600 pares de cílios postiços. Dois mil metros quadrados de cenário e 550 metros quadrados quadrados de painéis de LED.

Tudo isso capitaneado por cerca de mil pessoas — entre caracterizadores, técnicos de som, luz e cenografia e tudo mais necessário para um grande espetáculo ser transmitido pela televisão.

Essa estrutura serve ao Show 60 anos, que vai ao ar nesta segunda, depois da novela “Vale tudo”, para celebrar os 60 anos da TV Globo.

Com partes gravadas e outras ao vivo, exibidas diretamente do Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, o espetáculo deve durar cerca de duas horas.

A promessa é reverenciar o passado da emissora sem ignorar o presente e o futuro.

"Temos o desafio de fazer um show contemporâneo, dessa época, e que olha para a História e para os próximos anos" diz a diretora artística Antonia Prado, que trabalhou ao lado da diretora de gênero, Monica Almeida.

Ambas tiveram a consultoria de Nathan Paul Taylor, cenógrafo e diretor criativo que assinou espetáculos como MTV Europe Music Awards e turnês de Shawn Mendes, J Balvin e One Direction.

De Pecado a Sai de baixo

Para a celebração, foram recrutados cerca de 400 artistas, entre atores, atrizes, bailarinos e cantores. Esporte e jornalismo também estão contemplados com profissionais da casa nessas duas áreas.

Na parte musical, estão previstos números (em esquema de feat, ou seja, em dupla ou conjunto) de Roberto Carlos, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Sandy e Jr., Ivete Sangalo, Chitãozinho & Xororó, Angélica, Xuxa, Fafá de Belém, João Gomes, Joelma, MC Cabelinho, As Frenéticas, Rosana, Negra Li, Fábio Jr., entre outros.

Spoiler: Paulinho da Viola e Alexandre Pires foram destacados para cantar “Pecado capital”, trilha de abertura da novela homônima, de Janete Clair, exibida em 1975.

A cena tem uma bela homenagem a Francisco Cuoco, intérprete do protagonista Carlão na versão original.

Outro spoiler: Roupa Nova promete emocionar o Brasil ao tocar “Dona” na cidade cenográfica de “Roque Santeiro”, de Dias Gomes, exibida em 1985.

Nos segmentos da dramaturgia, o espetáculo tem uma lista infindável de personagens inesquecíveis da TV.

Do humor ao drama, de séries a novelas, eles reproduzem encontros do passado (espere, por exemplo, Tuco e Bebel, de “A grande família”, com os atores Lúcio Mauro Filho e Guta Stresser; Didi e Dedé de “Os trapalhões”) e promovem outros inéditos.

É o caso das vilãs que marcaram a memória do público em diferentes décadas e faixas horárias. Ficam cara a cara, pela primeira vez, Carminha (Adriana Esteves, de “Avenida Brasil”, de 2012), Nazaré Tedesco (Renata Sorrah de “Senhora do destino”, em 2004), Branca Letícia (Susana Vieira de “Por amor”, de 1997), Raquel (Glória Pires de “Mulheres de areia”, de 1993), entre outras.

A direção da cena é de Dennis Carvalho.

"A gente pensou em não virar um show só nostálgico" diz Monica, que confessa ter chorado de emoção na gravação da cena das vilãs, a primeira gravada para o show.

"Por isso, esses personagens estão vivos e se encontram. Quando você junta, cria uma outra memória"

Esses encontros vão servir também para atualizar os comportamentos. Lembra do “cala boca, Magda”, que Caco Antibes (Miguel Falabella) repetia sem parar para a mulher (Marisa Orth) no apartamento do humorístico “Sai de baixo”? Pode esperar que agora tem volta.

Os dois vão se reencontrar numa cena com Solineuza, personagem de Dira Paes em “A diarista”.

"O futuro (de que tanto falamos) aparece na contextualização de costumes" diz Antonia, listando também como a contemporaneidade surge no programa por meio da inovação.

"E também estamos mostrando a tecnologia virtual dos nossos estúdios, que está a serviço do DNA de contar boas histórias"

