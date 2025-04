A- A+

Famosos Aos 62, Xuxa reflete sobre envelhecer, abre mão das chuquinhas e descarta plásticas Cantora afirma que todas as mudanças em seu corpo foram em frente à TV e que turnê 'O último voo da nave' será a aposentadoria do uso de adereços infantis em suas apresentações

Em breve, Xuxa não descerá mais da nave e deixará de usar chuquinhas, penteado maria-chiquinha, roupas supercoloridas e botas cano alto (com cores também diversificadas). Não se trata, entretanto, de uma aposentadoria.

Em entrevista ao Globo, a cantora afirma que sua relação com a idade pesa na decisão de se afastar da persona cheia de adereços que tanto lhe aproximou do público infantil.

É muito mais uma virada de página, o que quer dize que agora a artista poderá vir “tênis ou careca, se quiser”.

A artista que completou 62 anos na última quinta-feira (27) diz que já não se sente tão bem com todos os adereços, mas que ainda quer entregar a sua personagem aos baixinhos numa última vez — o que acontecerá na turnê “O último voo da nave”, que está sendo planejado para o segundo semestre deste ano.

"É a única maneira de mostrar para elas que não posso mais vir como a amiguinha Xuxa, aquela que sai da nave de chuquinha. Só posso dar esse personagem, que fez parte de suas vidas, agora. Depois, não mais. Já não me sinto bem com isso e acho que eles também precisam entender que chega um momento em que não acontecerá mais" garante ela.

"Vocês querem me ver de chuquinha? Então, vou vir. Querem me ver com essa roupa? Então, vou vir. Depois, a nave vai se aposentar e tudo isso vai junto"

Os sinais do envelhecimento vieram aparecendo com o passar dos anos em que a cantora e apresentadora esteve à frente de programas de sucesso.

"Essas mudanças são uma coisa esquisita. Envelheci aos olhos das pessoas. Comecei a trabalhar com minha imagem aos 16 anos. Aos 20, já estava na televisão. Então, nos meus 20, 30, 40, 50, 60 anos, eu estive na frente da TV e do público, perdendo colágeno, ganhando minhas rugas, passando por mudanças no meu corpo" afirma Xuxa.

"Estou falando isso para que parem de dizer que estou velha, porque eu já sei e me olho no espelho"

Apesar disso, ela afirma nem pensar em procedimentos estéticos, muito porque seu próprio corpo não aceita intervenções do tipo e já ter aceitado deixar que as marcas de sua idade apareceram para o público como elas são de verdade.

"Meu organismo não aceita muito. Tento fazer algumas coisas e dá tudo errado. Faço um simples laser e não funciona direito no meu corpo. Meu organismo é muito natural, muito natureba. Já botei na cabeça que vou envelhecer na frente dos outros. Claro que, se eu puder fazer uma coisinha aqui, botar um negocinho ali, eu faria. Mas acho que me arrependeria de uma mudança mais forte"

Veja também