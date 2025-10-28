A- A+

PRÊMIO JABUTI 67ª Prêmio Jabuti elege vencedores de todas as categorias da premiação; confira lista completa O grande prêmio da noite foi recebido pelo autor Ruy Castro pela obra ''O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim''

O 67ª Prêmio Jabuti anunciou os ganhadores de todas as categorias na noite da última segunda-feira (27), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia, que premia as melhores obras literárias lançadas em 2024, foi promovida pela pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e teve os atores Marisa Orth e Silvio Guindane como apresentadores.

O Rio de Janeiro foi escolhido para sediar o Prêmio Jabuti após ser reconhecido como Capital Mundial do Livro pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Nesta edição a premiação homenageou a autora e jornalista Ana Maria Machado, vencedora do Jabuti em três ocasiões, como "Personalidade Literária".

Uma das figuras mais importantes da literatura nacional, Machado venceu o prêmio em 1978, 1997 e 2000, pelos livros, respectivamente, "História Meio ao Contrário", "Esta Força Estranha" e "Fiz Voar Meu Chapéu".

De acordo com a organização, o processo de seleção deste ano do Prêmio Jabuti contou com mais de 60 jurados que elegeram os vencedores de 23 categorias, fora a aguardada Livro do Ano (a melhor obra entre Literatura e Não Ficção). A premiação inclui os eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.

Os ganhadores levaram para casa a estatueta do Jabuti e a premiação em dinheiro no valor de R$ 5 mil, enquanto o autor da melhor obra da noite recebe a estatueta e R$ 70 mil, além da novidade deste ano que foi uma viagem à Feira do Livro de Londres, parte das iniciativas da CBL no Ano da Cultura Brasil - Reino Unido.

Confira a lista completa dos vencedores:



Livro do Ano

Título: O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras

Eixo: Literatura

Conto

1º Lugar - Título: Dores em salva | Autor(a): Elimário Cardozo | Editora(s): Patuá

Crônica

1º Lugar - Título: O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras

Histórias em Quadrinhos

1º Lugar - Título: Mais uma história para o velho Smith | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Gambatte

Infantil

1º Lugar - Título: Estações | Autor(a): Marilda Castanha, Daniel Munduruku | Editora(s): Moderna

Juvenil

1º Lugar - Título: O Silêncio de Kazuki | Autor(a): André Kondo, Alessandro Fonseca | Editora(s): Telucazu Edições

Poesia

1º Lugar - Título: Respiro | Autor(a): Armando Freitas Filho “em memória” | Editora(s): Companhia das Letras

Romance de Entretenimento

1º Lugar - Título: As fronteiras de Oline | Autor(a): Rafael Zoehler | Editora(s): Patuá

Romance Literário

1º Lugar - Título: Vento em setembro | Autor(a): Tony Bellotto | Editora(s): Companhia das Letras

Eixo: Não Ficção

Artes

1º Lugar - Título: Thomaz Farkas, todomundo | Autor(a): Sérgio Burgi (Organizadores), Juliano Gomes, Rosely Nakagawa, Kiko Farkas | Editora(s): Instituto Moreira Sales (IMS)

Biografia e Reportagem

1º Lugar - Título: Longe do ninho | Autor(a): Daniela Arbex | Editora(s): Intrínseca

Economia Criativa

1º Lugar - Título: Ensaio sobre o cancelamento | Autor(a): Pedro Tourinho | Editora(s): Planeta do Brasil

Educação

1º Lugar - Título: Letramento racial: uma proposta de reconstrução da democracia brasileira | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): Contracorrente

Negócios

1º Lugar - Título: A essência de empreender: como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil | Autor(a): Miguel Krigsner | Editora(s): Portfolio-Penguin

Saúde e Bem-Estar

1º Lugar - Título: Felicidade ordinária | Autor(a): Vera Iaconelli | Editora(s): Zahar

Eixo: Produção Editorial

Capa

1º Lugar - Título: Acrobata | Capista: Kiko Farkas | Editora(s): Companhia das Letras

Ilustração

1º Lugar - Título: Bento Vento Tempo | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Projeto Gráfico

1º Lugar - Título: Palavra | Responsável: Paula Lobato, Vitor Cesar, Felipe Carnevalli | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake

Tradução

1º Lugar - Título: Byron: poemas, cartas, diários & c. | Tradutor(a): André Vallias | Editora(s): Perspectiva

Eixo: Inovação

Escritor Estreante - Poesia

1º Lugar - Título: Maracujá interrompida | Autor(a): Luis Osete | Editora(s): Cepe

Escritor Estreante - Romance

1º Lugar - Título: Sangue Neon | Autor(a): Marcelo Henrique Silva | Editora(s): Faria e Silva

Fomento à Leitura

1º Lugar - Título: AbraPalavra: onde a literatura se encontra com a vida cotidiana | Responsável(eis): Aline Cântia

Fomento à Leitura - Rio Capital Mundial do Livro

1º Lugar - Título: Rio Capital Mundial do Livro | Responsável(eis): Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

1º Lugar - Título: BRABA - Antologia Brasileira de Quadrinhos | Autor(a): | Editora(s): Mino, Fanthagraphics Books

Veja também