Ter, 28 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça28/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PRÊMIO JABUTI

67ª Prêmio Jabuti elege vencedores de todas as categorias da premiação; confira lista completa

O grande prêmio da noite foi recebido pelo autor Ruy Castro pela obra ''O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim''

Reportar Erro
Câmara Brasileira do Livro anunciou os ganhadores de todas as categorias do 67ª Prêmio Jabuti Câmara Brasileira do Livro anunciou os ganhadores de todas as categorias do 67ª Prêmio Jabuti  - Foto: Léo Ripamonti/Divulgação

O 67ª Prêmio Jabuti anunciou os ganhadores de todas as categorias na noite da última segunda-feira (27), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia, que premia as melhores obras literárias lançadas em 2024, foi promovida pela pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e teve os atores Marisa Orth e Silvio Guindane como apresentadores.

Leia também

• Médico pernambucano vence o Prêmio Jabuti na categoria Conto

• Xuxa revive momentos nostálgicos ao lado de Angélica e Eliana no "Criança Esperança 2025"

O Rio de Janeiro foi escolhido para sediar o Prêmio Jabuti após ser reconhecido como Capital Mundial do Livro pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Nesta edição a premiação homenageou a autora e jornalista Ana Maria Machado, vencedora do Jabuti em três ocasiões, como "Personalidade Literária". 

Uma das figuras mais importantes da literatura nacional, Machado venceu o prêmio em 1978, 1997 e 2000, pelos livros, respectivamente, "História Meio ao Contrário", "Esta Força Estranha" e "Fiz Voar Meu Chapéu".  

De acordo com a organização, o processo de seleção deste ano do Prêmio Jabuti contou com mais de 60 jurados que elegeram os vencedores de 23 categorias, fora a aguardada Livro do Ano (a melhor obra entre Literatura e Não Ficção). A premiação inclui os eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.

Os ganhadores levaram para casa a estatueta do Jabuti e a premiação em dinheiro no valor de R$ 5 mil, enquanto o autor da melhor obra da noite recebe a estatueta e R$ 70 mil, além da novidade deste ano que foi uma viagem à Feira do Livro de Londres, parte das iniciativas da CBL no Ano da Cultura Brasil - Reino Unido. 

Confira a lista completa dos vencedores: 

Livro do Ano
Título: O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras

Eixo: Literatura
Conto
1º Lugar - Título: Dores em salva | Autor(a): Elimário Cardozo | Editora(s): Patuá

Crônica
1º Lugar - Título: O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras

Histórias em Quadrinhos
1º Lugar - Título: Mais uma história para o velho Smith | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Gambatte

Infantil
1º Lugar - Título: Estações | Autor(a): Marilda Castanha, Daniel Munduruku | Editora(s): Moderna

Juvenil
1º Lugar - Título: O Silêncio de Kazuki | Autor(a): André Kondo, Alessandro Fonseca | Editora(s): Telucazu Edições

Poesia
1º Lugar - Título: Respiro | Autor(a): Armando Freitas Filho “em memória” | Editora(s): Companhia das Letras

Romance de Entretenimento
1º Lugar - Título: As fronteiras de Oline | Autor(a): Rafael Zoehler | Editora(s): Patuá

Romance Literário
1º Lugar - Título: Vento em setembro | Autor(a): Tony Bellotto | Editora(s): Companhia das Letras

Eixo: Não Ficção
Artes
1º Lugar - Título: Thomaz Farkas, todomundo | Autor(a): Sérgio Burgi (Organizadores), Juliano Gomes, Rosely Nakagawa, Kiko Farkas | Editora(s): Instituto Moreira Sales (IMS)

Biografia e Reportagem
1º Lugar - Título: Longe do ninho | Autor(a): Daniela Arbex | Editora(s): Intrínseca

Economia Criativa
1º Lugar - Título: Ensaio sobre o cancelamento | Autor(a): Pedro Tourinho | Editora(s): Planeta do Brasil

Educação
1º Lugar - Título: Letramento racial: uma proposta de reconstrução da democracia brasileira | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): Contracorrente

Negócios
1º Lugar - Título: A essência de empreender: como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil | Autor(a): Miguel Krigsner | Editora(s): Portfolio-Penguin

Saúde e Bem-Estar
1º Lugar - Título: Felicidade ordinária | Autor(a): Vera Iaconelli | Editora(s): Zahar

Eixo: Produção Editorial
Capa
1º Lugar - Título: Acrobata | Capista: Kiko Farkas | Editora(s): Companhia das Letras

Ilustração
1º Lugar - Título: Bento Vento Tempo | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Projeto Gráfico
1º Lugar - Título: Palavra | Responsável: Paula Lobato, Vitor Cesar, Felipe Carnevalli | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake

Tradução
1º Lugar - Título: Byron: poemas, cartas, diários & c. | Tradutor(a): André Vallias | Editora(s): Perspectiva

Eixo: Inovação
Escritor Estreante - Poesia
1º Lugar - Título: Maracujá interrompida | Autor(a): Luis Osete | Editora(s): Cepe

Escritor Estreante - Romance
1º Lugar - Título: Sangue Neon | Autor(a): Marcelo Henrique Silva | Editora(s): Faria e Silva

Fomento à Leitura
1º Lugar - Título: AbraPalavra: onde a literatura se encontra com a vida cotidiana | Responsável(eis): Aline Cântia

Fomento à Leitura - Rio Capital Mundial do Livro
1º Lugar - Título: Rio Capital Mundial do Livro | Responsável(eis): Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro

Livro Brasileiro Publicado no Exterior
1º Lugar - Título: BRABA - Antologia Brasileira de Quadrinhos | Autor(a): | Editora(s): Mino, Fanthagraphics Books

Reportar Erro

Veja também

Newsletter