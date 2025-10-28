67ª Prêmio Jabuti elege vencedores de todas as categorias da premiação; confira lista completa
O grande prêmio da noite foi recebido pelo autor Ruy Castro pela obra ''O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim''
O 67ª Prêmio Jabuti anunciou os ganhadores de todas as categorias na noite da última segunda-feira (27), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia, que premia as melhores obras literárias lançadas em 2024, foi promovida pela pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e teve os atores Marisa Orth e Silvio Guindane como apresentadores.
O Rio de Janeiro foi escolhido para sediar o Prêmio Jabuti após ser reconhecido como Capital Mundial do Livro pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Nesta edição a premiação homenageou a autora e jornalista Ana Maria Machado, vencedora do Jabuti em três ocasiões, como "Personalidade Literária".
Uma das figuras mais importantes da literatura nacional, Machado venceu o prêmio em 1978, 1997 e 2000, pelos livros, respectivamente, "História Meio ao Contrário", "Esta Força Estranha" e "Fiz Voar Meu Chapéu".
De acordo com a organização, o processo de seleção deste ano do Prêmio Jabuti contou com mais de 60 jurados que elegeram os vencedores de 23 categorias, fora a aguardada Livro do Ano (a melhor obra entre Literatura e Não Ficção). A premiação inclui os eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.
Os ganhadores levaram para casa a estatueta do Jabuti e a premiação em dinheiro no valor de R$ 5 mil, enquanto o autor da melhor obra da noite recebe a estatueta e R$ 70 mil, além da novidade deste ano que foi uma viagem à Feira do Livro de Londres, parte das iniciativas da CBL no Ano da Cultura Brasil - Reino Unido.
Confira a lista completa dos vencedores:
Livro do Ano
Título: O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras
Eixo: Literatura
Conto
1º Lugar - Título: Dores em salva | Autor(a): Elimário Cardozo | Editora(s): Patuá
Crônica
1º Lugar - Título: O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras
Histórias em Quadrinhos
1º Lugar - Título: Mais uma história para o velho Smith | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Gambatte
Infantil
1º Lugar - Título: Estações | Autor(a): Marilda Castanha, Daniel Munduruku | Editora(s): Moderna
Juvenil
1º Lugar - Título: O Silêncio de Kazuki | Autor(a): André Kondo, Alessandro Fonseca | Editora(s): Telucazu Edições
Poesia
1º Lugar - Título: Respiro | Autor(a): Armando Freitas Filho “em memória” | Editora(s): Companhia das Letras
Romance de Entretenimento
1º Lugar - Título: As fronteiras de Oline | Autor(a): Rafael Zoehler | Editora(s): Patuá
Romance Literário
1º Lugar - Título: Vento em setembro | Autor(a): Tony Bellotto | Editora(s): Companhia das Letras
Eixo: Não Ficção
Artes
1º Lugar - Título: Thomaz Farkas, todomundo | Autor(a): Sérgio Burgi (Organizadores), Juliano Gomes, Rosely Nakagawa, Kiko Farkas | Editora(s): Instituto Moreira Sales (IMS)
Biografia e Reportagem
1º Lugar - Título: Longe do ninho | Autor(a): Daniela Arbex | Editora(s): Intrínseca
Economia Criativa
1º Lugar - Título: Ensaio sobre o cancelamento | Autor(a): Pedro Tourinho | Editora(s): Planeta do Brasil
Educação
1º Lugar - Título: Letramento racial: uma proposta de reconstrução da democracia brasileira | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): Contracorrente
Negócios
1º Lugar - Título: A essência de empreender: como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil | Autor(a): Miguel Krigsner | Editora(s): Portfolio-Penguin
Saúde e Bem-Estar
1º Lugar - Título: Felicidade ordinária | Autor(a): Vera Iaconelli | Editora(s): Zahar
Eixo: Produção Editorial
Capa
1º Lugar - Título: Acrobata | Capista: Kiko Farkas | Editora(s): Companhia das Letras
Ilustração
1º Lugar - Título: Bento Vento Tempo | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Companhia das Letrinhas
Projeto Gráfico
1º Lugar - Título: Palavra | Responsável: Paula Lobato, Vitor Cesar, Felipe Carnevalli | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake
Tradução
1º Lugar - Título: Byron: poemas, cartas, diários & c. | Tradutor(a): André Vallias | Editora(s): Perspectiva
Eixo: Inovação
Escritor Estreante - Poesia
1º Lugar - Título: Maracujá interrompida | Autor(a): Luis Osete | Editora(s): Cepe
Escritor Estreante - Romance
1º Lugar - Título: Sangue Neon | Autor(a): Marcelo Henrique Silva | Editora(s): Faria e Silva
Fomento à Leitura
1º Lugar - Título: AbraPalavra: onde a literatura se encontra com a vida cotidiana | Responsável(eis): Aline Cântia
Fomento à Leitura - Rio Capital Mundial do Livro
1º Lugar - Título: Rio Capital Mundial do Livro | Responsável(eis): Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro
Livro Brasileiro Publicado no Exterior
1º Lugar - Título: BRABA - Antologia Brasileira de Quadrinhos | Autor(a): | Editora(s): Mino, Fanthagraphics Books