A- A+

audiovisual 6ª edição do Curta na Serra acontece neste fim de semana, em Bezerros; confira programação De sexta (28) a domingo (30), o festival contará com um programação gratuita

Neste fim de semana, o audiovisual independente será celebrado na 6ª edição do Curta na Serra - Festival de Cinema ao Ar Livre, que acontece de sexta (28) a domingo (30), em Serra Negra, distrito de Bezerros.

Serão três dias de programação gratuita, que se concentrará no Anfiteatro de Serra Negra, com exibições de filmes, debates, homenagens, apresentações culturais e atividades de formação, reunindo realizadores e apreciadores do audiovisual.

Este ano, o Curta na Serra recebeu 660 inscrições de 25 estados brasileiros e do Distrito Federal, o que se reflete na programação, diversa, que explora diferentes gêneros e formatos, trazendo narrativas e olhares de todo o País.

A seleção dos filmes está dividida em quatro seções: Panorama Pernambuco, Panorama Nacional, Panorama Videoclipe e Sessão Especial. A curadoria ficou a cargo de Vitor Búrigo, membro da Abraccine e editor do portal CineVitor.

O Curta na Serra acontecerá em formato híbrido: além das sessões presenciais, também haverá a exibição online dos filmes da Sessão Especial, através do site www.curtanaserra.com.br.

"O Curta na Serra se consolidou como um espaço fundamental para o cinema independente, criando uma conexão entre o audiovisual e a paisagem natural da Serra Negra. Nesta sexta edição, seguimos com o compromisso de fortalecer a interiorização do cinema e promover uma experiência multicultural, reunindo cinema, música, cultura popular e gastronomia em um único espaço de encontro e troca", destaca Marlom Meirelles, idealizador e produtor executivo do Curta na Serra.

Homenageados

Na edição deste ano, o Curta na Serra homenageia dois importantes nomes do audiovisual pernambucano: Cláudio Assis e Edvaldo Mendonça.

Um dos cineastas mais provocadores e expressivos do Brasil, Cláudio Assis será lembrado na “Sessão Homenagem a Cláudio Assis”, que exibirá seu curta-metragem “Soneto do Desmantelo Blue” (1993).

O colecionador e restaurador de filmes Edvaldo Mendonça também recebe homenagem. Com um acervo de mais de 100 rolos, em Super 8 e 16mm, e a restauração do documentário mais antigo de Bezerros, filmado



Atividades formativas

Com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva do audiovisual, o Curta na Serra promoverá debates com realizadores, oficinas e rodas de diálogo.

Um dos destaques desta edição é a Roda de Diálogo "Preservação e Memória na Construção de um Audiovisual Presente", que acontecerá no domino (30), na Laus Cozinha, e contará com as participações de Ingrid Xavier e Vitória Vitor, atuantes na Cinemateca Pernambucana e no projeto de formação para adolescentes TRELA Audiovisual.

Na última sexta (21), o 6º Curta na Serra promoveu duas importantes oficinas para os alunos da rede pública de ensino de Bezerros.

A primeira foi a Oficina de Iniciação à Produção Cinematográfica, conduzida pelo cineasta Caio Dornelas, para alunos da ETE Maria José Vasconcelos. Os participantes tiveram a oportunidade de entender o processo de criação de um filme, desde a concepção da ideia até a finalização.

E a Oficina de Iniciação à Crítica de Cinema, ministrada pelo jornalista André Guerra, mergulhando no universo da crítica cinematográfica, abordando os diferentes estilos de crítica, a análise de narrativas e a interpretação de grandes obras do cinema.

O 6º Curta na Serra - Festival de Cinema ao Ar Livre é uma realização da Eixo Audiovisual e Pernambuco Filmes, em coprodução com o Centro de Atitudes, com apoio da Prefeitura de Bezerros, e incentivo do Funcultura, da Secretaria de Cultura de Pernambuco, do Governo de Pernambuco.

6º Curta na Serra - Programação completa

Sexta-feira, 28/3 - Anfiteatro de Serra Negra

19h - Abertura oficial

19h30 - Homenagem à Edvaldo Mendonça

20h - Sessão: Panorama Pernambuco

21h30 - Sessão: Videoclipes

22h - DJ La Ursa

Sábado, 29/3 - Anfiteatro de Serra Negra

18h - Performance Bruffa, de Bruna Florie

18h30 - Apresentação Ode dos Papangus, com o grupo Folcpopular

19h - Abertura oficial

19h30 - Homenagem | Cláudio Assis

20h - Sessão: Panorama Nacional

21h30 - Sessão: Videoclipes

22h - Apresentações Culturais: Trio Lampião a Gás e DJ La Ursa

Domingo, 30/3

Laus Cozinha

10h às 12h - Roda de Diálogos

Anfiteatro de Serra Negra e Polo Cultural

18h - Performance Obirin-Kunhã: Dança Inflamada, com Marcela Rabelo

18h30 - Abertura oficial

19h - Sessão Homenagem: Soneto do Desmantelo Blue, de Cláudio Assis

19h30 - Premiação

21h - DJ La Ursa



SERVIÇO

6º Curta na Serra - Festival de Cinema ao Ar Livre

Quando: de 28 a 30 de março

Onde: Distrito de Serra Negra - Bezerros-PE

Gratuito

Veja também