6ª temporada de ''Cobra Kai'' estreia nesta quinta (13), na Netflix; veja detalhes da terceira parte

A série ''Cobra Kai'' chega ao fim nesta quinta-feira (13), com o lançamento da terceira parte da sexta temporada, na Netflix. Os aguardados últimos episódios devem provocar aflição e nostalgia nos fãs que tiveram a oportunidade de retornar ao universo de ''Karatê Kid''.

Antigos e novos desafios

''Cobra Kai'' é a sequência direta dos quatro filmes originais da franquia, marcada pelo retorno dos personagens Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). A última parte da sexta temporada traz um futuro incerto para a antiga e nova geração de caratecas, após o surpreendente resultado no Sekai Taikai, torneio internacional de karatê que reuniu os melhores dojos de todo o mundo.

Em conflito desde os eventos do torneio regional de karatê de All Valley, de 1984, Daniel LaRusso e Johnny Lawrence ganharam mais um capítulo do seu duelo. Os dojos Miyagi-Do e Cobra Kai devem lidar com novos e antigos desafios tanto dentro quanto fora do tatame.

Onde assistir ''Cobra Kai''?

As primeiras cinco temporadas e as partes 1 e 2 da sexta temporada já estão disponíveis na Netflix. A última parte da sexta temporada vai ser disponibilizada às 5h desta quinta-feira (13), na plataforma de streaming.



Confira o trailer da parte três da sexta temporada:

