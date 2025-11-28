A- A+

literatura 7 livros de não ficção que acabam de ser lançados para você ler ainda em 2025 Títulos vão das biografias de Cássia Eller e Pelé aos livros de memórias de Anthony Hopkins e de Maya Angelou

O ano de 2025 já está no seu fim, mas ainda dá tempo de ler bons livros de não ficção que acabaram de sair do prelo. Selecionamos sete títulos que vão das biografias de Cássia Eller e Pelé aos livros de memórias de Anthony Hopkins e de Maya Angelou, passando por obras mais analíticas, que colocam o Brasil e a América Latina no espelho. A lista traz ainda o novo livro de Elizabeth Gilbert, autora do best-seller Comer, Rezar, Amar.

Confira a lista abaixo:

"Brasil no Espelho", de Felipe Nunes

Em Brasil no Espelho, o cientista político Felipe Nunes apresenta um retrato do brasileiro contemporâneo feito a partir de uma ampla pesquisa realizada a partir da onda de protestos de 2013. De lá para cá, o País passa por intensas transformações sociais, políticas e culturais que são exploradas e analisadas por Nunes. O autor propõe um olhar que expõe como nossos traços culturais e comportamentais influenciam o desenvolvimento nacional, sugerindo caminhos para políticas públicas, negócios e para o futuro.

Editora: Globo Livros (224 págs.; R$ 69,90; R$ 54,90 o e-book)

"As Cartas do Boom", de Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez e Mario Vargas Llosa

As décadas de 1950 a 1970 testemunharam um dos momentos mais importantes da história literária do século 20: o Boom da Literatura Latino-Americana, que apresentou ao mundo nomes como Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez e Mario Vargas Llosa. O livro As Cartas do Boom mostra este momento visto por dentro, a partir da troca de correspondência entre os quatro autores listados acima.

Editora: Record (590 págs.; R$ 189,90; R$ 59,90 o e-book - Trad : Mariana Carpinejar)

"Até Que Deu Tudo Certo: Memórias", de Anthony Hopkins

O ator Anthony Hopkins revisita os grandes momentos de sua carreira e vida no livro Até Que Deu Tudo Certo. No livro, ele relembra a infância em uma pequena cidade no País de Gales, em meio à guerra e à crise econômica; fala sobre o início da carreira; da paixão pela atuação e da luta contra o alcoolismo. O volume traz uma coleção de fotografias pessoais.

Editora: Sextante (304 págs.; R$ 69,90; R$ 42,99 o e-book; R$ 39,99 o audiolivro - Trad.: Rogerio Galindo)

"Todo o Caminho Até o Rio", de Elizabeth Gilbert

Elizabeth Gilbert ficou conhecida mundialmente ao escrever Comer, Rezar, Amar, que aborda temas de amor próprio e descoberta pessoal. Agora, no livro Todo o Caminho Até o Rio, ela fala sobre amor, tristeza, dor e transformação a partir da sua história com a sua companheira Rayya Elias, que morreu em 2018. O título deste novo livro, que levou sete anos para ser escrito, vem de uma piada interna delas, que, quando descobriram que Rayya estava morrendo de câncer, passaram a chamar a morte iminente de "o rio".

Editora: Objetiva (368 págs.; R$ 89,90; R$ 39,90 o e-book - Trad : Regiane Winarski e Ana Guadalupe)

"Eu Queria Ser Cássia Eller: Uma Biografia", de Tom Cardoso

No livro Eu Queria Ser Cássia Eller, o jornalista Tom Cardoso traça a trajetória de Cássia, desde a infância no Rio e em Belo Horizonte até o estrelato nacional. Pelas páginas do livro, o leitor conhece sua família, em especial, o pai, um militar apresentado como mulherengo que tentou "consertar" a filha, e a mãe, que foi cantora na juventude e influenciou musicalmente Cássia. O livro fala ainda de Eugênia, com quem Cássia Eller viveu por 14 anos, e Tavinho Fialho, músico que morreu antes de ver Chicão, o filho que teve com Cássia, nascer. O livro, claro, passa por episódios de confusões em que a cantora se envolveu, além das grandes apresentações que fez antes de sua morte prematura.

Editora: HarperCollins (312 págs.; R$ 69,90; R$ 49,90 o e-book)

"Rei", de Paulo Vinicius Coelho (PVC)

O jornalista e comentarista esportivo Paulo Vinícius Coelho, o PVC, teve a chance de entrevistar Pelé uma única vez. A experiência foi tão marcante que ele resolveu escrever o livro Rei, que acaba de sair pela Planeta. No volume, PVC relembra episódios da infância e adolescência de Pelé antes de mergulhar na sua carreira como jogador de futebol. Passagens por diferentes times, Copas do Mundo jogadas, gols marcantes e episódios inesquecíveis no mundo dos esportes são abordados no livro que conta ainda momentos emblemáticos da vida pessoal de Pelé.

Editora: Planeta (272 págs.; R$ 68,90)

"Todas as Filhas de Deus Precisam de Bons Sapatos Para a Estrada", de Maya Angelou

No seu quinto livro de memórias, Maya Angelou relembra o período em que viveu em Gana, nos anos 1960, época em que muitos afro-americanos buscavam na África uma reconexão com suas raízes Em Todas as Filhas de Deus Precisam de Bons Sapatos Para a Estrada, a escritora lembra que chega à Gana com esperança de encontrar no continente africano o sentimento de pertença à terra de seus ancestrais, mas, com o tempo, percebe que a ancestralidade em comum não é suficiente para apagar os efeitos da história ou garantir aceitação plena.

Editora: Pallas (288 págs.; R$ 75,50 - Trad.: Stephanie Borges. Data de lançamento: 29/12/2025)

