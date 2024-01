A- A+

Carnaval 2024 74ª edição do Bal Masqué agita foliões com concursos de fantasias e shows Tradicional prévia carnavalesca será realizda neste sábado (27), no Clube Internacional

Um dos bailes de Carnaval mais tradicionais do Estado, o Bal Masqué terá a sua 74ª edição realizada neste sábado (27), a partir das 21h, no Clube Internacional, na Zona Norte do Recife. A prévia conta com uma programação de shows de frevo, brega, axé, além dos concursos de fantasias de luxo. Os foliões interessados em curtir a festividade podem comprar o ingressos nas lojas Esposende ou no site da Bilheteria Digital.

O baile iniciará com o concurso de fantasias. Ao todo, serão sete desfilantes. São eles: Carlos Henrique Dias (fantasia A Fúria de Akilla), Guilherme Lima, (fantasia O Sonhador), Humberto Ferreira (fantasia Máscara das Ilusões), Jhone Falcão (fantasia De Veneza para Veneza), Kamylla Silva (fantasia Tritão O Poderoso Filho de Neturno), Rafael Santana (fantasia A magia da ancestralidade) e Severino Queiroga (fantasia Leão do Norte). Serão premiados os três primeiros lugares.

Com a presença da governadora Raquel Lyra, a comissão julgadora ainda será formada pela vice-governadora Priscila Krause, a deputada Gleide Ângelo, o presidente da Fundação de Cultura Marcelo Canuto, o secretário de segurança cidadã do Recife Murilo Cavalcanti, a vereadora do Recife Aline Mariano, a secretária de direitos humanos de Olinda Andréa de Paula, a influencer Rebeka Guerra, o empresário Antônio Bezerra, o estilista Eliete Mayer, as advogadas Conceição Lacerda e Edna Gomes e a cirurgiã dentista Ana Karina Correa

Após o concurso de fantasia, os shows tomam conta da noite, a partir das 22h. O cantor Almir Rouche por mais um ano comanda a festa e promete levar muito frevo aos foliões. O grupo baiano Jammil também está confirmado na prévia e participa pela primeira vez do evento.

Completando o line-up, a festa terá a cantora Dany Myler, um dos maiores nomes femininos do brega. A artista ficou conhecida como cantora das bandas Cavaleiros do Forró, Lolyta e Amigas do Brega.

