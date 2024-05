A- A+

MÚSICA 7ª edição do ''A Vida Não é Sopa'' acontece nesta quarta (8) e celebra legado de Lula Côrtes O festival é gratuito e está marcado para acontecer no Liamba, no bairro das Graças. no Recife, a partir das 20h

O artista pernambucano Lula Côrtes, conhecido por ter sido um dos precursores ao unir os ritmos nordestinos com o rock 'n' roll, recebe, na 7ª edição do festival ''A Vida Não é Sopa'' uma celebração ao seu legado na música brasileira.



O evento é gratuito e acontece nesta quarta (8), no Liamba, bairro das Graças, no Recife, a partir das 20h. A homenagem é promovida pela Rede Lula Córtex, instituição responsável por desenvolver pesquisas e ações a fim de preservar a memória do multiartista Lula Côrtes, desde 2014.



O músico, que faleceu em 2011, faria 73 anos no dia 9 de maio. Alinhada com o objetivo de honrar o legado do artista e a herança deixada por ele em diversas expressões artísticas, a rede criou o festival como forma de celebrar sua carreira.



''A Vida Não é Sopa'' tornou-se um marco na cena cultural local recifense. Na edição deste ano, a noite será prestigiada pela música e pelo cinema. A primeira atração, Terno Mavioso, tocará canções dos álbuns ''Rosa de sangue'' (1980) e ''O gosto novo da vida''(1981), discos produzidos por Lula. Para compor a apresentação Marlon Silva, Una e Marília Parente se unem em participações especiais.

Na sequência, a celebração recebe o Morcego Trio, com participações de Juvenil Silva e Cannibal, relembrando a fase mais roqueira de Lula. O DJ Lezo assume o final da noite, encerrando o evento no comando das pick-ups.



Lula Côrtes, figura icônica e multiartista reconhecido internacionalmente, deixou um impacto indelével na cultura pernambucana e além. Suas experimentações psicodélicas, que fundiram elementos da cultura popular nordestina com influências orientais e do rock 'n' roll, continuam a inspirar artistas locais e internacionais até os dias de hoje.



Cinema

Uma das novidades desta edição é a inclusão de um telão ao ar livre, que exibirá filmes e materiais audiovisuais sobre a vida e obra de Lula Côrtes, proporcionando ao público uma imersão ainda mais profunda no universo do artista.



O festival reserva ainda uma surpresa especial: a exibição de filmes e registros inéditos do artista pela cineasta pernambucana Katia Mesel. Além do curta ''Faróis'', de 2008, Mesel resgatou de seus arquivos da década de 70 as obras ''Itamaravilha'' e ''Paêbiru'', originalmente em Super-8 e recém-restauradas.

Este evento é parte integrante do projeto ''Acervo Lula Côrtes'', incentivado pela Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Cultura do Governo do Estado. O projeto tem como objetivo ampliar o acervo multimídia do artista, mergulhando em arquivos privados e públicos para preservar e difundir seu legado para as futuras gerações.



Sobre

A Rede Lula Córtex é uma iniciativa coordenada por Nemo Côrtes, filho de Lula Côrtes, dedicada a preservar e promover o legado material e imaterial de seu pai. Desde 2014, a Rede vem desenvolvendo uma série de iniciativas, incluindo exposições, eventos musicais e lançamentos de obras inéditas, com o objetivo de manter viva a memória deste grande mestre das artes.



SERVIÇO

''A Vida Não é Sopa'' - 7ª edição

Shows com Terno Mavioso, Morcego Trio e DJ Lezo

Exibições ao ar livre de curtas de Katia Mesel

Quando: 8 de maio, 20h

Onde: Liamba | Rua Fernando Lopes, 78, Graças - Recife/PE

Entrada gratuita

Informações: @redelulacortex

