CINEMA 7º MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco começa nesta terça-feira A programação conta com oficinas, lançamento de livros e exibições de filmes nacionais e internacionais

O 7º MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco ocorre desta terça-feira (9) até o domingo (14), com exibições no Teatro do Parque, Cinema São Luiz e Cinema da UFPE. As entradas são gratuitas.

A programação reúne produções universitárias nacionais e internacionais, além de oficinas formativas, laboratórios de desenvolvimento, lançamento de livros, mostras especiais e um espetáculo de abertura.

A sessão inaugural, que ocorre no Teatro do Parque, será marcada por um cine concerto inédito. A DJ IDLIBRA, que é uma das atrações confirmadas do próximo Lollapalooza, apresenta uma performance sonora ao vivo, acompanhando a projeção do filme “Divino Amor” (2019), de Gabriel Mascaro.



Nas mostras competitivas, o MOV contempla sete sessões nacionais e cinco internacionais. Os curtas contemplados são assinados por estudantes e jovens cineastas de diferentes países.

Um dos destaques dos painéis de debate é a presença do recifense Rafael Aguiar, publicitário e atual líder de Estratégia e Performance da TV Globo, que falará sobre sua experiência na quarta (10). A curadora Júlia Couto, integrante da equipe do Festival do Rio, fica com a palavra na sexta (12).

Dois lançamentos marcam a programação. Durante a abertura, o livro “MOV Festival: Olhares universitários para o audiovisual”, organizado pelo professor César Castanha, será apresentado ao público. A publicação conta com ensaios escritos por estudantes universitários.

No mesmo dia, o público do festival vai conhecer o livro multimídia “Imagens de uma busca de si”, do pesquisador, realizador e educador Márcio Andrade. Com artigos e conteúdos em diferentes formatos, a obra é fruto de articulações entre artistas e pesquisadores de diversas regiões, tendo como eixo central as escritas de si na arte.

Confira a programação completa de mostras do MOV:

Mostra Competitiva Nacional

1: Nosso Tempo Por Perto de Si - Quarta-Feira 10/09, 15h30 - Cinema da UFPE

O coração peludo (2024) - Luc da Silveira; | UNESPAR (PR)

Absorta (2024) - Luiza Pugliesi Villaça; | FAAP (SP)

MARAL (2025) - Julia K. Rojas, l; | UFSC (SC)

YMBURANA (2025) - MAMIRAWÁ; | UFBA (BA)

O Homem Imaginário (2025) - Felipe Vignoli | UFMG (MG)

2: Fragmentos de Doçura e Fúria - Quinta 11/09, 14h - Cinema da UFPE

Desperta (2024) - Laura Becker | Unisinos (RS)

Monstra do Armário (2024) - Bruny Derotzi | Escola Livre de Cinema de Santo

André (SP)

Quem Ficou Fui Eu (2024) - Maria Garé e Luiza Pace | ESPM (SP)

Monalisa (2024) - Tainá Lima 17’ PUC MINAS (MG)

Como Chorar Sem Derreter (2024) - Giulia Butler | PUC-Rio (RJ)



3: Coleção de Reminiscências - Quinta 11/09, 18h30 - Cinema da UFPE

Memória Trêsporquatro (2024) - Osani | UFRN (RN)

ÁGUA DEMAIS: UM DOCUMENTÁRIO EXPERIMENTAL ENTRE SECOS E MOLHADOS

(2025) - Samira Petry, João Lucas Goulart, Kerolen Kingeski, Gabriel Barata E

Giovanna Schneider | UFRGS (RS)

Esse Navio Vai Afundar (2024) - Luc da Silveirai | UNESPAR (PR)

Entre o Mar e a Memória (2024) - Lucas Marçal | UFPE (PE)

Pagode do Didi, nosso ponto de encontro (2025) - Maysa Carolino | UFPE (PE)

4: Estamos a Solta - Sexta 12/09, 19h15 - Cinema São Luiz

Encontros Telepáticos (2024) - Henfil | Academia do Cinema (DF)

Geni; Thor (2024) - Pedro H. Machado | Unespar (PR)

O Estranho Comportamento dos Corpos Celestes (2024) - Naomi Matsui |

Academia Internacional de Cinema (SP)

Melancolya Canybal (2025) - Henrique Domingues | FAP/Unespar (PR)



5: Se Me Ver na Rua, Troque de Faixa - Sábado 12/09, 15h30 - Cinema São Luiz

Quadros Remanescentes: Tony e a Paralisia do Futuro (2024) - Daniel Rubinger;

Gustavo Ramos Ribeiro | UFSCar (SP)

“Baby” (2024) - Ingrid Manzini | Casa das Artes de Laranjeiras (RJ)

Desconstruindo Lene (2024) - Guilherme Maia | Universidade Federal do

Recôncavo da Bahia (BA)

Cereja do Bolo (2024) - Laura Reis | AIC (SP)

Todos os Homens da Magazine (2024) - Otávio Santana | UFAL (AL)

6: A Terra do Lugar Nenhum - Sabado 13/09, 19h15 - Cinema São Luiz

Eu queria que todo dia fosse Carnaval (2024) - Ívison Renato | IFPE / UFPB (PE)

Endereços Invisíveis (2024) - Artur Hugo da Rosa | UFSC (SC)

Minha Câmera é Minha Flecha (2024) - Natália Tupi | AIC (SP)

SERTÃO 2138 (2024) - Deuilton B Junior | UFPE (PE)

Babilônia (2024) - Duda Gambogi | EICTV CUBA (MG)

7: Madrugada Maldita (Madrugada de Sonhos Intranquilos) - Domingo 14/09, 16h30 -

Cinema São Luiz

Transe (2024) - Ana Carolina Farina | UFMG (MG)

A Última Dança de Ana (2024) - Gil de Souto | UFPB (PB)

Desdêmona (2024) - Clara Klaus | FAAP (SP)

A do Azul do Seu Nome (2024) - Mia Mozart | Universidade Federal de Juiz de

Fora (MG)

Feiura Comovente (2025) - Ultra Martini | AIC (SP)

Mostra Competitiva Internacional

1: Não devo nada a ninguém - Quarta 10/09, 17h10 - Cinema da UFPE

Don’t give them room to grow (2024 – Karine Bille | ENSAD – Escola

Nacional Superior de Artes Decorativas de Paris – França)

Naufragia (2024 – Ana Carolina Vaz Rebelo | Universidade Católica

Portuguesa – Escola das Artes – Portugal)

Beautiful Wind (2025 – Mario Bravo Borroye | Universidad del Desarrollo –

Chile)

On Fire (2025 – Lynn Najem | Universidade Libanesa – Líbano)



2: Minha história resumo: é como tantas outras - Quinta 11/09, 16h - Cinema da UFPE

Short Story (2025 – Mingqing Wang | Universidade de Cinema e Televisão

de Sichuan – China)

Chasing the Circuit (2025 – Vasilije Bujaković, Nadja Randjelović, Ljubica Milivojević | AFC/DKSG – Sérvia)

Bed Work (2025 – Tamás Hegyi | Universidade de Artes Aplicadas de Viena –

Áustria)

Night Shift (2025 – AmirAli Masoumifar | Universidade de Arte de Teerã –

Irã)

Fekrys Thoughts (2025 – Essam Hayder | Oficina de Documentário

ALSTUDIO – Egito)



3: Faço de mim o que quero, faço o que quero de mim - Quinta, 11/09, 17h15 - Cinema da

UFPE

LuzLuz (2025 – Jimena González | Escuela Superior de Cine ESCINE – México)

Restricted (2025 – Tamer Zakaria Shawamra | Universidade Dar al-Kalima –

Palestina)

Belonging(s) (2025 – Rachel Lebigre | École des Métiers du Cinéma

d’Animation – EMCA – França)

Let it Burn (2025 – Piotr Karol Baluła | Escola de Cinema de Varsóvia –

Polônia)

The Spring Never Returns (2025 – Si Wei Yu | Universidade de Bolton –

China)



4: Essas flores, esses vasos, essas suas mentiras - Sexta, 12/09, 18h - Cinema São Luiz

Channel Unknown (2025 – Eric Arce | Massachusetts College of Art and

Design – Estados Unidos)

The Night of the Wasp (2024 – Nacho Rodríguez, Andreina Quirós |

Universidade da Costa Rica – Costa Rica)

Ancient Magic (2025 – Bean D Hill | Savannah College of Art and Design –

Estados Unidos)

Memories for Sale (2025 – Lilly Maldonado | Tecnológico de Monterrey

CCM – México)

The Zero Line (2025 – Chaman Ramesh Kishan | Universidade Estadual Dada Lakhmi

Chand de Artes Performáticas e Visuais – Índia)

5: Nossos corpos se envolvendo foi tão bom - Sábado, 13/09, 14h - Cinema São Luiz

Otro (2025 – Pablo Chacón | Pontifícia Universidade Javeriana – Colômbia)

I’ve Come to See You (2025 – Julius Lagoutte Larsen | La Fémis – França)

缓行龟 (The Turtle That Moves Slowly) (2025 – Charmaine Joon See Chua |

LASALLE College of the Arts – Singapura)

Aurore (2024 – Robin Lesourd, Tristan Caire | EICAR Lyon – França)

In Absence (2025 – Teguh Santoso | Jogja Film Academy – Indonésia)

Forty (2024 – Sogol Izadifard | College of Art – Irã)

Sessões Especiais

Sessão Olhares Pernambucanos - Sábado 13/09, 17h15 - Cinema São Luiz

A Estrela-ilha e o Peixe-pássaro (2024) - Áquila Félix e Nadí Silva | UFPE (PE)

A reunião (2024) - Lucas Marçal; UFPE (PE)

Nova Aurora (2024) - Victor Jiménez | UFPE (PE)

Todo Amor do Mundo (2024) - Caio Arruda, | UNIAESO (PE)

Magritte (2024) -Tom Nogueira, UFPE (PE)



*Com informações da assessoria de imprensa.

