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MARACATU RURAL Cidades da Zona da Mata Norte de Pernambuco recebem o 8º Encontro de Mestres de Maracatu Os encontros acontecerão entre os dias 22 de agosto e 21 de novembro e contarão com ações em escolas da rede estadual e municipal da região

O Encontro de Mestres de Maracatu da Zona da Mata Norte chega à oitava edição reunindo mestres e brincantes das principais agremiações da região.

O evento acontece entre os dias 22 de agosto a 21 de novembro, nas cidades de Nazaré da Mata, Itaquitinga, Ferreiros e Tracunhaém, com acesso gratuito, e contará com articulações em escolas da rede estadual e municipal e ações integradas de difusão cultural.

Os encontros serão realizados a partir das 19h nas sedes das agremiações Maracatu Leão Faceiro, Maracatu Leãozinho de Itaquitinga, Maracatu Estrela da Serra e Maracatu Águia de Fogo com a presença de todos os integrantes, entre folgazões, caboclos, mestres, contra-mestre e contra-mestras.

Segundo a produção do evento, a proposta do encontro é promover a valorização e preservação do Maracatu Rural (Maracatu de Baque Solto), mantido tradicionalmente nas pequenas comunidades do interior de Pernambuco. Cada encontro receberá 20 mestres de maracatu.

“O projeto nasce da ideia de valorizar os mestres, que são os responsáveis pela salvaguarda da brincadeira, e isso é garantir que a memória, a poesia e a tradição do Maracatu de Baque Solto permaneçam vivas para as próximas gerações”, comenta Régis Arruda, produtor do encontro.

O evento contará também com apresentações do grupo de Coco da Mata e a Ciranda Bela Rosa do Mestre Bi, ambos de Nazaré da Mata, a Ciranda Balanço do Amor, de Tracunhaém e Canarinho e Caetano da Ingazeira, além de três aulas-espetáculo em escolas da rede estadual (EREM Maciel Monteiro e EREM Professor Denival José Rodrigues de Melo) e municipal (Colégio Municipal Dom Mota).

Completando a programação, o Cineclube Tela da Mata, projeto de difusão cinematográfica, irá promover sessões de cinema com produções audiovisuais locais, como curtas-metragens, documentários e registros etnográficos, antes das apresentações dos maracatus.

Realizado pelo Mestre André de Lica em parceria com a Arruda Conexões Culturais, o 8º Encontro de Mestres de Maracatu da Zona da Mata Norte tem apoio do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura) e Fundarpe, Secretaria de Cultura de Pernambuco e Governo do Estado.

Programação Completa das apresentações:

(22/08) Sede do Maracatu Águia de Fogo – Abertura com Mestre Canarinho e Caetano da Ingazeira, em Ferreiros/PE

(12/09) Sede do Maracatu Estrela da Serra de Açudinho – Abertura com Ciranda Balanço do Amor de Mestre Luiz Henrique, em Tracunhaém/PE

(10/10) Sede do Maracatu Leãozinho de Itaquitinga – Abertura com Mestre Bi e Ciranda Bela Rosa, em Itaquitinga/PE

(21/11) Sede do Maracatu Leão Faceiro – Abertura com Coco Da Mata, em Nazaré da Mata/PE

Serviço

8º Encontro de Mestres de Maracatu da Zona da Mata Norte

Quando: de 22 de agosto a 21 de novembro

Onde: Sedes dos Maracatus Águia de Fogo, Estrela da Serra de Açudinho, Leãozinho de Itaquitinga e do Leão Faceiro

Acesso gratuito

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