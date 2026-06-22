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CINEMA Festival 8 ½ Festa do Cinema Italiano chega ao Recife nesta quinta-feira (25) Evento exibe 10 filmes italianos no Moviemax Rosa e Silva, até 1º de julho

O Recife recebe, desta quinta-feira (25) até 1º de julho, o 8 ½ Festa do Cinema Italiano por Generali. Em sua 13ª edição, o festival ocupa o Moviemax Rosa e Silva, na Zona Norte da Capital pernambucana.

A programação conta com 10 longas-metragens italianos. O diretor Federico Ferrone vem ao País a convite do evento, para apresentar “Os Irmãos Segreto”, documentário sobre três irmãos imigrantes italianos que se tornaram os pioneiros do cinema no Brasil. A versão brasileira tem narração do ator Paulo Betti.

Outro destaque é “Caro Diário”, de Nanni Moretti, que é também protagonista do filme. A produção de 1993 será exibida em cópia restaurada. Também será exibido “Modi - Três dias nas asas da loucura”, retorno de Johnny Depp à direção e que conta com Al Pacino e Riccardo Scamarcio no elenco.



Completam a programação “Fuori”, de Mario Martone; “A Última Rodada”, de Francesco Sossai; “Primavera”, de Damiano Michieletto; “O Negociador”, de Alessandro Tonda; “O Menino da Calça Rosa”, de Margherita Ferri, “Três Vezes Adeus”, de Isabel Coixet; e o documentário “Agnus Dei”, de Massimiliano Camaiti. A programação completa no Recife, com horários, pode ser conferida no site da rede Moviemax.

O festival 8 ½ Festa do Cinema Italiano por Generali ocorre em 17 cidades brasileiras. O evento é uma realização do Ministério da Cultura, da Associação Il Sorpasso e da Risi Film Brasil, com o apoio e promoção da Embaixada da Itália, dos Institutos Italianos de Cultura do Rio de Janeiro e de São Paulo e do Consulado Geral do Rio de Janeiro, e com apoio institucional do Consulado Geral de São Paulo e dos Consulados de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Recife.



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