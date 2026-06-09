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Música e Teatro 80 anos de Alceu Valença inspira musical inédito; Recife está na agenda da turnê nacional "Anunciação - O musical de Alceu Valença" estreia no Rio de Janeiro no dia 23 de julho e entra em cartaz no Recife, de 2 a 6 de setembro, no Teatro do Parque

Uma homenagem inédita a um dos mais consagrados compositores pernambucanos será encenada nos palcos em breve. “Anunciação – O musical de Alceu Valença”, que celebra os 80 anos de vida do artista pernambucano, que aniversaria no dia 1º de julho.

A estreia do musical será no dia 23 de julho, no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, em temporada até 16 de agosto, com apresentações de quinta a domingo e ingressos exclusivamente pela plataforma Sympla.

Ao final da temporada carioca, o espetáculo segue em turnê nacional, tendo Recife como segunda parada. Na capital pernambucana, o espetáculo será apresentado entre os dias 2 a 6 de setembro, no Teatro do Parque, com sessões de quarta a domingo.

Sobre o musical

A montagem celebrando a trajetória do cantor, compositor e performer que atravessa gerações com uma obra que já se confunde com a própria cultura brasileira. Em cena, canções como “Anunciação”, “La Belle de Jour”, “Tropicana” e “Como Dois Animais” são interpretadas através do teatro, da música e da poesia, revelando diferentes camadas da obra de Alceu — do lirismo urbano às raízes nordestinas.



Idealizado por Miguel Colker, o espetáculo propõe uma abordagem original: em vez de uma narrativa biográfica linear, mergulha no universo poético e simbólico do artista — a chamada “mitologia valenciana” — para construir uma dramaturgia que dialoga com suas canções e personagens.



A encenação tem direção geral de Miguel Colker e direção artística de Duda Maia, que já dirigiu os musicais “Auê”, “Jacksons do Pandeiro” e “Elza”. Quem assina a dramaturgia é Luiza Loroza e Duda Rios, autor de obras como “Jacksons” (sobre Jackson do Pandeiro) e “Azira’i”.

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Ricco Viana, compositor e criador de trilhas para dezenas de espetáculos teatrais, assina a direção musical, com Beto Lemos — também integrante do elenco — na preparação e arranjos vocais.



O elenco conta com nomes como Duda Rios, Luiza Loroza, Maria Pérola, Juzé, Jef Lyrio, Natasha Falcão, Beto Lemos e Rafael Lorga, artistas com trajetórias marcadas pela interseção entre teatro e música.

“Mais do que uma homenagem, ‘Anunciação’ se propõe a traduzir em cena a força estética e cultural de um artista que soube fundir ritmos nordestinos — como frevo, maracatu, coco e baião — com elementos do rock e da música pop, criando uma linguagem própria e atemporal”, diz o texto de divulgação.

O projeto tem o apoio das marcas Livelo, BNY, Atlas Schindler e Decatron; e apoio de hospedagem dos hotéis Olinda Rio, Love Time e Bambina. A realização é da Araucária Agência Cultural e do Ministério da Cultura; e o patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Cultura.



SERVIÇO:

Anunciação – O musical de Alceu Valença

Quando: 23 de julho a 16 de agosto de 2026 (quinta a domingo)

Onde: Rio de Janeiro – Teatro Carlos Gomes

Ingressos: à venda pela Sympla

Anunciação – O musical de Alceu Valença

Quando: 2 a 6 de setembro de 2026 (quarta a domingo)

Onde: Recife – Teatro do Parque

Classificação: Livre

Outras informações no site do espetáculo

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