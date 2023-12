A- A+

CINEMA 8ª Mostra Ambiental de Cinema do Recife tem início nesta segunda-feira (4) Um dos filmes exibidos na programação é o documentário "A Invenção do Outro", dirigido por Bruno Jorge

A Mostra Ambiental de Cinema do Recife (MARÉ) chega a sua oitava edição a partir desta segunda-feira (4). Até 10 de dezembro, serão exibidos curtas e longas-metragens no Teatro do Parque e no Econúcleo da Jaqueira.

O festival ocorre de forma híbrida. Durante todo o seu período de realização, ficarão disponíveis no seu site oficial 21 curtas-metragens. No Teatro do Parque, as sessões ocorrem na terça (5) e na quarta-feira (6). Já na quinta (7), haverá exibição ao ar livre no Econúcleo da Jaqueira.

Um dos destaques da programação é o documentário inédito “A Invenção do Outro”, dirigido por Bruno Jorge. O filme acompanha o trabalho de um grupo de indigenistas na busca do primeiro contato com povos isolados da região do Vale do Javari, divisa da floresta amazônica brasileira com o Peru e a Bolívia.

Um dos indigenistas do grupo retratado no longa é o pernambucano Bruno Pereira, que foi brutalmente assassinado, junto com o jornalista Dom Philips, em 5 de junho de 2022. Segundo a produção do festival, é esperada a presença de representantes do filme e familiares de Bruno Pereira na sessão.

Realização da Bonsucesso Comunicação e Cultura e do Instituto Toró, a MARÉ conta ainda com debates, sempre online, a partir das 14h, de quarta (6) a sexta-feira (8). Também será promovida a oficina “O mundo e o minuto”, com a cineasta Camila Nascimento, tendo como público os alunos da Escola Professor Motta e Albuquerque, na Tamarineira.

Confira a programação da 8ª Mostra Ambiental De Cinema do Recife (MARÉ):

Segunda-feira (4)

12h - Lançamento do site com 21 curtas ambientais (online)

Terça-feira (5)

19h - Sessão de Curta (Teatro do Parque)

Pedro e Inácio | Doc | 21’ | Caio Dornelas | PE | 2023

19h30 - Sessão de Longa (Teatro do Parque)

A invenção do outro | Doc | 144’ | Bruno Jorge | RJ | 2022

Quarta-feira (6)

13h às 17h - Oficina “O mundo e o minuto”, com a cineasta Camila Nascimento

Local: Escola Professor Motta e Albuquerque

14h - Debate on-line: Cidades e Conflitos

Mediador: Rafael Buda, coordenador da MARÉ

Debatedores: Maurício Guerra, Diretor de Meio Ambiente Urbano do MMA; Cida Pedrosa, escritora e vereadora do Recife; e Caio Dornelas, diretor do filme Pedro e Inácio

19h - Sessão de Curtas: (Teatro do Parque)

Das águas | Doc | 17’ | Tiago Martins Rêgo e Adalberto Oliveira | PE | 2023

O Mar que Habita em Mim | 12’ | Luara Olívia | PE | 2022

19h30 - Sessão de Longa: (Teatro do Parque)

Rama Pankararu | Fic | 98’ | Pedro Sodré | RJ | 2023

Quinta-feira (7)

13h às 17h - Oficina “O mundo e o minuto”, com a cineasta Camila Nascimento

Local: Escola Professor Motta e Albuquerque

14h - Debate on-line: Povos e Territórios

Mediadora: Laudjane Domingues, Presidente da UBM/PE

Debatedores: Marcelo Diniz, Gerente de Igualdade Racial da Prefeitura do Recife; Tiago Martins Rêgo, diretor do filme Das águas; e Bia Pankararu, atriz e produtora do filme Rama Pankararu

19h - Sessão de Curtas-metragens (Econúcleo da Jaqueira)

A Menina e o Mar | 19’ | Gabriel Mellin | RJ | 2022

Salga | 12’ | Alessandra Stropp | SP | 2023

Aurora, a rua que queria ser rio | 10’ | Radhi Meron | SP | 2021

Contatos Imediatos do 3º Mundo | 22’| Hugo Aquino e Maria Gazal | PE | 2023

Pressure | 2’21’’| Che Marcheti | SP | 2023

Sexta-feira (8)

13h às 17h - Oficina “O mundo e o minuto”, com a cineasta Camila Nascimento

Local: Escola Professor Motta e Albuquerque

14h - Debate on-line: Ecossistemas e Biodiversidade

Mediadora: Ranielle Vital, presidenta do Instituto Toró

Debatedores: Representante do Instituto PRAGMA; José Bertotti, Gestor de Inovação no Instituto Litpeg/UFPE

16h - Intervenção Ambiental - Parque da Jaqueira

Sábado (9)

19h - Festa de encerramento em parceria com o Belém Bar (Rua Pedro Alves, 79 - Encruzilhada)

10 de dezembro (Domingo)

10h - Passeio Ciclístico em defesa do meio ambiente (mais informações no Instagram @mare_recife)

Mostra Virtual

Big Bang | 14’ | Carlos Segundo | Brasil/França | 2022

Filhos ausentes | 8’ | Jansen Barros e Virgínia Guimarães | Pernambuco | 2023

Cadim | 6’ | Luiza Pugliesi Villaça |São Paulo | 2022, 6 min

Quintal | 15’ | Mariana Netto | Bahia | 2023

Céu | 16’ | Valtyennya Pires | Paraíba | 2022

Solidariedade | 9’ | Fernanda Pessoa | São Paulo | 2023

Casa Com Parede | 16’ | Dênia Cruz | Rio Grande do Norte | 2020

Ainda Restarão Robôs Nas Ruas Do Interior Profundo | 14’ | Guilherme Xavier | SP | 2022

Ewé de Òsányìn: o segredo das folhas | 23’ | Pâmela Peregrino | AL/BA/RJ | 2021

Cantos Caboclos | 16’ | Bruno Saphira | Bahia | 2022

Senhor da Terra | 13’ | Airla Virginia, Constança Mesquita, Dodô Trajano, Emerson de Arruda, Felipe Alves, Hayanna Saldanha, João Henrique, Ivon Apolinario, Keissy Vanderley, Kelven Rodrigo, Mirela Maria, Priscila Mello, Yorubá Pinheiro, Victor Talisson | Pernambuco | 2022

A Nossa Festa Já Vai Começar | 14’ | Cadu Marques Cadu | Maranhão | 2023

Ingá | 14’ | Monique Xavier e Felipe Correia | Pernambuco | 2022

Jeniffer | 19’ | Matheus Mendes | Rio Grande do Norte | 2023

Corpo Onírico | 17’ | Marina Mahmood | Pernambuco | 2022

Nhe‘en-Mongarai | Batismo da alma | Soul Baptism | 15’ | Alberto Alvares | São Paulo | 2022

Camaco | 95’ | Breno Alvarenga | Minas Gerais | 2023

A Febre da Mata | 10’ | Takumã Kuikuro | Mato Grosso | 2022

O Canto do Rio, Brasil, 2023, 13. André Pacheco Cardoso dos Santos, Carolyne de Souza, Paulo José da Silva Gonçalves, Rafael Nogueira Costa.

Salga. Brasil | 12’ | Alessandra Stropp | São Paulo | 2023

Aurora, a rua que queria ser rio | 10’ | Radhi Meron | São Paulo | 2021



