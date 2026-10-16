97 anos de Fernanda Montenegro: 10 frases marcantes da atriz
Ao longo das décadas, a artista também compartilhou reflexões sobre a profissão, a passagem do tempo e a importância da cultura
Fernanda Montenegro completa 97 anos nesta sexta-feira, 16. Com uma carreira que atravessa gerações, a atriz construiu uma trajetória no teatro, no cinema e na televisão e se tornou uma das referências da dramaturgia brasileira.
Ao longo das décadas, a artista também compartilhou reflexões sobre a profissão, a passagem do tempo e a importância da cultura. Em declarações, Fernanda falou sobre o que a mantém em atividade e sobre a relação entre a arte e a sociedade.
Para celebrar o aniversário da atriz, relembre dez frases ditas por ela em diferentes momentos da carreira.
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10 frases de Fernanda Montenegro
"Há uma hora em que a gente não tem mais futuro. Acho que só tenho o presente."
A frase foi dita por Fernanda Montenegro em evento do filme Velhos Bandidos, em março deste ano.
"Uma nação sem cultura ativa não existe."
Fernanda Montenegro durante a cerimônia em que recebeu a Comenda Municipal da Ordem da Luz dos Pinhais, em Curitiba, em dezembro de 2018.
"A vida é sonho. Se é sonho, a gente tem que realizar o sonho com o nosso fôlego."
A frase foi dita por Fernanda Montenegro em um áudio enviado a Linn da Quebrada, em março de 2025.
"Ficar parada não é da minha natureza."
Fernanda Montenegro em entrevista na estreia do monólogo Viver Sem Tempos Mortos, em 2010, reproduzida pela revista Pesquisa Fapesp.
"Entrar em cena é sempre um risco."
A declaração foi dada em entrevista a O Globo, em 2022, quando a atriz falou sobre os desafios de aceitar projetos e subir ao palco.
"Enquanto eu tiver plateia e coordenação mental, estarei em cena "
A atriz fez a declaração à CNN Brasil, em março de 2025, ao comentar sua permanência na profissão durante a divulgação do filme Vitória.
"Sem cultura você tem a fronteira, o país, mas não tem uma nação "
Em entrevista ao Le Monde Diplomatique Brasil, Fernanda refletiu sobre o papel da cultura na construção da identidade de um país.
"Não se cumpre essa profissão sem devoção, sem obstinação, sem coragem."
A declaração faz parte do discurso de posse da atriz na Academia Brasileira de Letras (ABL), em março de 2022.
"Não sou marionete de nenhum autor."
A frase aparece na seleção de declarações de Fernanda publicada pela ABL a partir do livro Pausa & Linha - O Poder em Fernanda Montenegro, de Joaquim Falcão.
"O teatro está meio na catacumba."
A declaração foi dada em entrevista ao Sesc São Paulo, na qual Fernanda falou sobre sua trajetória nos palcos e as transformações do teatro ao longo de sua carreira.