A- A+

Música 9º Cangaço Rock Fest movimenta a cena underground de Serra Talhada Festival tem início nesta sexta-feira (24) e segue até domingo (26) com a presença de várias bandas do rock pernambucano, além de palestras e exibição de filme

A cena do rock underground de Serra Talhada recebe a nona edição do Cangaço Rock Fest a partir desta sexta-feira (24), numa programação que seguirá até este domingo (26) e marca a retomada do maior festival independente de rock do sertão pernambucano em seu formato presencial.



O evento terá diversas atrações de várias regiões do estado, numa programação descentralizada, com palestras, lançamento de livro e exibição de filmes. As atividades são gratuitas e vão acontecer no Sítio Passagem das Pedras (local onde Lampião nasceu), na Estação e no Museu do Cangaço.

As bandas confirmadas são Devotos, Plugins, Saga HC, Radiola Serra Alta convida A Dobra, Dani Carmesim, Diabeisso?!, Alkymenia, Jay Ferri, United for Distortion, Kanime, Janete Saiu para Beber e o Grupo de Xaxado Cabras de Lampião. Todas as apresentações musicais acontecerão no palco Estação e Sítio Passagem das Pedras.

Além dos shows, nesta sexta-feira (24), no Museu do Cangaço, haverá a exibição do documentário Pra Derrubar a Serra, do Coletivo Berro; a palestra Transformação social através da música, com Cannibal, da banda Devotos; e uma palestra e lançamento do livro Memórias de um motorista de turnês, com o produtor cultural Paulo André Moraes Pires, realizador do Abril Pro Rock.

“O Cangaço Rock Fest tem 12 anos de história e nove edições realizadas. A ideia surgiu porque as bandas aqui da região não tinham onde mostrar o seu trabalho e suas músicas, então eu vi essa necessidade e acabei criando o evento”, conta Kacike Cândido, coordenador do festival.

Com incentivo do Governo de Pernambuco, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), o festival tem também apoio da Prefeitura de Serra Talhada, Grupo de Xaxado Cabras de Lampião e do site Farol de Notícias.



“Foi muita luta para a gente chegar nesta nona edição com a presença de uma banda importante como a Devotos e o incentivo da Fundarpe. É desafiante, mas estamos muito felizes de termos conseguido, e acredito que esta conquista é fruto do trabalho feito nestes 12 anos com a colaboração de várias pessoas”, celebra Kacike.

Segundo o coordenador do Cangaço Rock Fest, a cena rock alternativa de Serra Talhada e da região é bastante organizada, construída a partir de um coletivo artístico intermunicipal, o Mangaio, que agrega outros coletivos municipais, como o Berro, de Serra Talhada; a Fundação Cultural Ambrosino Martins e o Coletivo Pantim, de Triunfo; o Espaço e Resistência, de Afogados da Ingazeira; e o Coletivo Marginal, de São José do Egito.

“Estamos sempre realizando encontros e neles apresentamos as bandas de cada município. Eventos como o Cangaço Rock Fest; o Munguzá Sonoro, em Triunfo; e o Sertão Alternativo, em Afogados da Ingazeira, trazem público de toda a região e movimentam toda a cena e economia das cidades. A gente tem se fortalecido muito na última década, inclusive contamos essa história no documentário Pra Derrubar a Serra, disponível no Youtube, que conta essa movimentação artística nos últimos anos”, detalha o produtor cultural.

Serviço:

Cangaço Rock FestSexta (24) a domingo (26)

Serra Talhada (Museu do Cangaço, Estação e Sítio Passagem das Pedras)

Gratuito

Mais informações na página do Instagram do Festival.

Confira a programação do Cangaço Rock Fest:

Sexta-feira (24)

Local: Museu do Cangaço

15h - Exibição do documentário "Pra Derrubar a Serra", do Coletivo Berro

15h30 - Palestra "Transformação social através da música", com Cannibal

16h30 - Palestra e lançamento do livro "Memórias de um motorista de turnês", com Paulo André Moraes Pires

Local: Estação

20h30 - Diabéisso?!

21h30 - Kanimé

22h30 - Radiola Serra Alta convida A Dobra

23h30 - Alkymenia

Sábado (25)

Local: Estação

19h - Jay Ferrí

19h40 - Dani Carmesim

20h40 - Saga HC

21h40 - Plugins

22h40 - Devotos

0h15 - United for Distortion

Domingo (26)

Local: Sítio Passagem das Pedras

14h - Grupo de Xaxado Cabras de Lampião

15h - Jante Saiu Para Beber

16h - Atração surppresa

Veja também

Música Grupo de pagode Boa Ousadia grava seu primeiro projeto audiovisual