"A arte da luteria e da arqueteria" retorna à Caixa Cultural para terceira edição; confira detalhes

A partir desta sexta-feira (03), "A arte da luteria e da arqueteria” retorna à Galeria 2 da Caixa Cultural Recife, para a terceira edição da exposição, que se estende até o domingo (05). Promovida pela Escola de Formação de Luthier e Archetier da Orquestra Criança Cidadã, a mostra permite ao público aprofundar seu conhecimento no universo da música erudita, bem como nos instrumentos de câmara quais o permeiam.

Os visitantes do espaço cultural, localizado em frente ao Marco Zero, no bairro do Recife, terão a oportunidade de conhecer sobre os ofícios de luthier/lutiê (construtor de instrumentos de cordas friccionadas) e de arqueteiro/archetier (construtor de arcos para a execução desses instrumentos), além de experimentar os instrumentos e arcos expostos na ocasião.

“É uma excelente oportunidade para mostrar ao público o nosso trabalho, tanto nós professores quanto os monitores e alunos, que se dedicam todos os dias para desenvolver um trabalho valioso”, explica o professor e archetier da EFLA, Claudiano Lozer.

Serviço

Exposição "A arte da luteria e da arqueteria"

No dia 03, 04 e 05 de novembro, das 10h às 16h

Na Caixa Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, 505)

Entrada gratuita

