A arte preta no acervo de Alicia Keys e Swizz Beatz

A- A+

A estrela mundial do R&B Alicia Keys e seu parceiro, o influente produtor de hip-hop Swizz Beatz, são dois apaixonados por arte. A coleção do casal, composta principalmente de obras de artistas negros americanos, ou da "diáspora africana", poderá ser apreciada pelo público no Museu do Brooklyn, em Nova York, a partir deste sábado (10).

A exposição recebe o nome de "Gigantes". Não apenas pelo tamanho de algumas obras, mas porque "nós queremos que vocês vejam os gigantes, em cujos ombros nos apoiamos", destacou a ganhadora de 16 Grammys, os mais populares pela canção "Fallin'" (2001), ou pela icônica "Empire State of Mind", parceria com Jay-Z.

Os "gigantes" de Alicia Keys e Swizz Beatz incluem nomes como o pintor nova-iorquino Jean-Michel Basquiat (1960-1988), o fotógrafo maliano Malik Sidibé (1936-2016) e o fotógrafo e cineasta americano Gordon Parks (1912-2006), que documentou a segregação racial e o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos.

A exposição também apresenta trabalhos de artistas contemporâneos, como Kehinde Wiley e Amy Sheldon, conhecidos por seus retratos de Barack e Michelle Obama, na National Portrait Gallery de Washington, onde predominam figuras negras.

Outro destaque é o pintor de Botsuana radicado nos Estados Unidos Meleko Mokgosi, cujas pinturas monumentais da exibição "Bread, Butter and Power" (Pão, Manteiga e Poder) exploram as relações de poder e gênero nas sociedades do sul da África.

A coleção de Keys e Beatz também inclui Kwame Brathwaite (1938-2023), fotógrafo do movimento "Black is Beautiful", e Jamel Shabazz, que capturou em suas lentes a atmosfera em torno do movimento hip-hop em Nova York.

Pioneiro

Nascido no Bronx, Swizz Beatz, cujo nome verdadeiro é Kasseem Daoud Dean, é DJ e produtor. Seu primeiro sucesso veio antes dos 20 anos, quando lançou a carreira do rapper DMX.

Nessa época, começou a adquirir obras de arte e, agora, é considerado um pioneiro na exposição de artistas negros - alguns dos quais tiveram um aumento significativo em seus preços, nos últimos anos.

Muito próximo do Museu do Brooklyn, Swizz Beatz faz parte de seu conselho de administração.

Leia também • Restaurante Cá-Já recebe nesta quinta (1º) a exposição "A Cria da Rua na Cidade que Dança" • 120 anos de Capiba e Edgard Moraes são celebrados em exposição na Fundaj Entre os artistas com obras em exposição, está o ex-jogador de futebol americano e pintor Ernie Barnes (1938-2009). Seu acrílico sobre tela "Sugar Shack", que aparece na capa do álbum "I Want You", do falecido "Príncipe do Soul" Marvin Gaye, atingiu US$ 15,2 milhões (R$ 75,9 milhões) em um leilão de 2022. Esse valor é dez vezes superior ao inicialmente estimado. Entre os artistas com obras em exposição, está o ex-jogador de futebol americano e pintor Ernie Barnes (1938-2009). Seu acrílico sobre tela "Sugar Shack", que aparece na capa do álbum "I Want You", do falecido "Príncipe do Soul" Marvin Gaye, atingiu US$ 15,2 milhões (R$ 75,9 milhões) em um leilão de 2022. Esse valor é dez vezes superior ao inicialmente estimado.

"Coletamos artistas de todo o mundo. A razão pela qual nos concentramos em artistas pretos (...) é porque nossa própria comunidade não colecionava esses gigantes", explica Swizz Beatz, em um vídeo.

Mundo muito mais complexo

A exposição também ilustra a tentativa das instituições culturais de alcançar um público mais jovem e diversificado.

"Na história da arte, as narrativas sempre tendem a se concentrar em histórias 'eurocêntricas'. A maioria dos museus enfrenta o fato de que essas histórias impregnaram suas coleções por gerações, até séculos", explica a curadora de arte moderna e contemporânea do Museu do Brooklyn, Kimberli Gant.

"Por meio das exposições que apresentam e das obras de arte que adquirem, (os museus) tentam mostrar que o mundo é muito mais complexo. É muito mais desorganizado. Tem mais nuances, talvez, do que mostraram as coleções que conservaram por muito tempo", acrescentou.

No sábado, durante a abertura ao público, a coleção de Alicia Keys e Swizz Beatz substituirá uma exposição sobre outro ícone da cultura hip-hop em Nova York, o cineasta Spike Lee.

Isso acontece enquanto o Museu Whitney de Manhattan presta homenagem ao pintor Henry Taylor, adorado por estrelas da música como Rihanna e Jay-Z, e que retrata a vida dos americanos negros.

Veja também

BBB 24 A vingança de Calabreso: após vencer a Prova do Líder, Lucas pretende indicar Davi ao Paredão