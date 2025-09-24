Qua, 24 de Setembro

Emma Watson fala sobre J.K. Rowling após polêmica com autora; veja

Atriz, que viveu Hermione Granger nos filmes de ''Harry Potter'', esteve no podcast ''On Purpose With Jay Shetty''

Emma Watson participou do podcast ''On Purpose With Jay Shetty''

Emma Watson falou sobre a difícil relação com J.K. Rowling durante participação no podcast ''On Purpose With Jay Shetty''. A atriz e ativista, conhecida por interpretar Hermione Granger nos cinemas, entrou em conflito com a autora de "Harry Potter" após insistentes comentários transfóbicos em suas redes sociais.

Em 2020, Rowling publicou uma série de posts no então Twitter e um longo ensaio apontados por muitos como transfóbicos. Na ocasião, Watson compartilhou uma breve declaração expressando seu apoio à comunidade trans: "Pessoas trans são quem dizem ser e merecem viver suas vidas sem serem constantemente questionadas ou informadas de que não são quem dizem ser".

Confira o podcast:

Recentemente, Rowling afirmou que jamais perdoaria os três protagonistas de "Harry Potter" (Emma, Daniel Radcliffe e Rupert Grint) por posições contrárias a ela e por "arruinarem" os filmes para ela. No podcast, a atriz comentou as declarações.

"Eu realmente não acredito que, por ter tido essa experiência e ter o amor, o apoio e as opiniões que tenho, signifique que eu não possa e não valorize Jo e a pessoa com quem tive experiências pessoais. Jamais acreditarei que uma coisa nega a outra e que eu não possa guardar e valorizar minha experiência com essa pessoa. Acho que meu desejo mais profundo é que as pessoas que discordam da minha opinião me amem, e espero poder continuar amando pessoas com quem não necessariamente compartilho a mesma opinião", afirmou Emma.

