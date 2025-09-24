Emma Watson fala sobre J.K. Rowling após polêmica com autora; veja

A- A+

Emma Watson falou sobre a difícil relação com J.K. Rowling durante participação no podcast ''On Purpose With Jay Shetty''. A atriz e ativista, conhecida por interpretar Hermione Granger nos cinemas, entrou em conflito com a autora de "Harry Potter" após insistentes comentários transfóbicos em suas redes sociais.

Em 2020, Rowling publicou uma série de posts no então Twitter e um longo ensaio apontados por muitos como transfóbicos. Na ocasião, Watson compartilhou uma breve declaração expressando seu apoio à comunidade trans: "Pessoas trans são quem dizem ser e merecem viver suas vidas sem serem constantemente questionadas ou informadas de que não são quem dizem ser".



Confira o podcast:

Recentemente, Rowling afirmou que jamais perdoaria os três protagonistas de "Harry Potter" (Emma, Daniel Radcliffe e Rupert Grint) por posições contrárias a ela e por "arruinarem" os filmes para ela. No podcast, a atriz comentou as declarações.

"Eu realmente não acredito que, por ter tido essa experiência e ter o amor, o apoio e as opiniões que tenho, signifique que eu não possa e não valorize Jo e a pessoa com quem tive experiências pessoais. Jamais acreditarei que uma coisa nega a outra e que eu não possa guardar e valorizar minha experiência com essa pessoa. Acho que meu desejo mais profundo é que as pessoas que discordam da minha opinião me amem, e espero poder continuar amando pessoas com quem não necessariamente compartilho a mesma opinião", afirmou Emma.

