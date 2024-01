A- A+

MÚSICA A Banda Mais Bonita da Cidade lança clipe com participação da cantora Klüber; assista O video foi gravado ao vivo, no Teatro Guairinha, em Curitiba (PR)

A Banda Mais Bonita da Cidade acaba de lançar um novo videoclipe: “Promissões”, com participação da cantora, compositora e pianista, trans não-binária, curitibana Klüber. O video foi gravado no Teatro Guairinha, em Curitiba (PR), durante turnê de lançamento do EP "Maré alta enfim".



"Promissões" é de autoria de Klüber. A canção é uma valsa crescente, repleta de quereres e desejos futuros, com um arranjo que revela camadas a cada novo verso, a cada nova promessa criada no universo da compositora. Klüber divide os vocais com Uyara Torrente, em um dueto sobre emancipar o olhar e resenhar a vida. Um hino poético para novos inícios.



Assista ao clipe de "Promissões"

