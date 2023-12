A- A+

Streaming "A Batalha de Natal": Prime Video estreia filme natalino estrelado por Eddie Murphy No longa-metragem, comediante vive um pai suburbano que quer vencer o concurso de decoração natalina do seu bairro

O Prime Video inicia o mês de dezembro já em clima natalino - e com um rosto bem conhecido pelo público. Nesta sexta-feira (1º), chega ao catálogo da plataforma de streaming “A Batalha de Natal”, novo longa-metragem estrelado por ninguém menos que Eddie Murphy.

Em 47 anos de carreira, é a primeira vez que o astro de “Um Príncipe em Nova York” (1988) e “O Professor Aloprado” (1996) encara um filme de Natal. O resultado é uma comédia voltada para toda a família, nos moldes de “Dr. Dolittle” (1998) e “Imagine Só” (2009).

“Achei que esse roteiro era único e que tinha todos os elementos que você imagina ter em um filme de Natal onde você sabe. Pensei que poderia ser um daqueles tipos de filmes que as famílias poderiam revisitar todos os anos”, comentou Eddie Murphy, em coletiva de imprensa virtual.



Um dos fatores que fez o comediante estadunidense aceitar o projeto foi a possibilidade de poder voltar a ser dirigido por Reginald Hudlin, com quem já havia trabalhado em “O Príncipe das Mulheres” (1992). “Na verdade, ele montou uma ótima apresentação, a melhor que já vi alguém montar (sobre) como ele faria o filme e outras coisas. Foi tipo: ei, isso é óbvio”, relembrou o ator.

Escrito por Kelly Younger, o filme acompanha Chris (Eddie Murphy), um pai suburbano que ama o Natal e faz questão de, todos os anos, enfeitar sua casa para a data comemorativa. Desempregado, ele vê no concurso anual de seu bairro uma maneira de garantir um dinheiro extra e manter a família unida.

Ao entrar em uma loja um tanto exótica, Chris conhece a desequilibrada Pepper (Jillian Bell), sem saber que ela é um elfo com péssimas intenções. Ele aceita assinar um contrato para ter mais chances de vencer o concurso, mas isso acaba gerando mais dores de cabeça do que vantagens.

O feitiço que Pepper lança causa estragos em toda a cidade. Agora, o atrapalhado pai de família terá que contar com ajuda da esposa, Carol (Tracee Ellis Ross), e dos três filhos: Joy (Genneya Walton), que quer ir para uma universidade diferente da que os pais escolheram; Nick (Thaddeus J. Mixson), aspirante a músico e com problemas na escola; e a caçula Holly (Madison Thomas), mais próxima do pai. Lutando contra seres mágicos e correndo contra o relógio, ele tenta salvar o Natal de todos e se livrar de uma maldição terrível: ser transformado em um pequeno boneco.

Lidar com os efeitos especiais necessários para colocar em prática as ideias do roteiro foi um desafio que, para Eddie Murphy, o fez se sentir sem o controle da situação em alguns momentos das filmagens.

“Essas sequências são realmente demoradas e trabalhosas. É como montar um quebra-cabeça. Você ouve a voz de todos (os personagens criados por computação gráfica) por um fone de ouvido. Eu tinha que imaginar que estava olhando para essas pessoas pequenas, conversando e improvisando. Foi um hospício, mas deu certo”, contou.

