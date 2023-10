A- A+

INFANTIL "A Bela Adormecida" ganha sessões no Teatro de Santa Isabel Apresentações ocorrem neste sábado (7) e no domingo (8), às 16h30

Antecedendo a Semana da Criança, “A Bela Adormecida” volta a ser apresentado no Recife neste final de semana. As apresentações ocorrem no Teatro de Santa Isabel, neste sábado (7) e domingo (8), às 16h30.

Adaptação do conto dos Irmãos Grimm assinada por Yuri Costa, a peça conta a história de uma princesa amaldiçoada por uma feiticeira quando ainda era um bebê. Ao completar 16 anos, ela espetaria o dedo em uma roca de fiar e cairia em um sono profundo, acordando apenas com um beijo de amor verdadeiro.



O espetáculo é dirigido por Roberto Costa, que também assina os cenários e os figurinos. A montagem aposta nos efeitos visuais, com direito a um “dragão” de quatro metros de altura em cena.

Serviço:

“A Bela Adormecida”

Neste sábado (7) e domingo (8), às 16h30

No Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio)

Ingressos por R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80, à venda no Sympla

Informações: (81) 98463-8388

