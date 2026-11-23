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LITERATURA A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco confirma tema, data e local da edição de 2027 A 16ª edição terá o centenário de Ariano Suassuna e Gabriel García Márquez como ponto central do eixo temático

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Figurando entre os maiores eventos literários do Brasil e o maior do Nordeste, a Bienal do Livro de Pernambuco anuncia, nesta segunda-feira (23), "Os nossos caminhos de utopia - entre Taperoá e Macondo" como tema de 2027. A 16ª edição será realizada de 1º a 10 de outubro no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Essa temática ganha destaque em um momento oportuno, que conecta os leitores às histórias e culturas da América Latina, marcado pelo centenário de Ariano Suassuna e Gabriel García Márquez em 2027. A cidade de Taperoá, ligada à obra do brasileiro, e a aldeia fictícia de Macondo, criada pelo colombiano, definem o ponto central da próxima Bienal do Livro de Pernambuco.

A partir da literatura, a Bienal inspira o público a refletir sobre o futuro e a se reconhecer nas narrativas latino-americanas.

''A utopia ganha forma na Bienal como exercício de imaginação. A literatura permite revisitar o que herdamos, questionar o que parece dado e ensaiar outras maneiras de viver juntos. Da oralidade aos livros, das histórias de família às narrativas que atravessam fronteiras, esse universo abre espaço para que leitores se reconheçam em outras experiências e descubram as diferenças que dão forma às identidades latino-americanas", diz Rogério Robalinho, coordenador da Bienal PE.

Taperoá e Macondo

Taperoá, cidade do sertão paraibano, foi onde Ariano Suassuna viveu parte da infância e encontrou inspiração para escrever obras. Dentre elas, destaque para "O Auto da Compadecida" (1955), que deu origem a uma das mais bem-sucedidas adaptações cinematográficas do País.

Por outro lado, Macondo é um povoado fictício e cenário de "Cem anos de solidão" (1967), de Gabriel García Márquez, adaptado para a televisão em formato de série pela Netflix. A primeira parte estreou em 11 de dezembro de 2024, e a segunda parte chegou em 5 de agosto de 2026.

A ideia da Bienal é discutir que ambas as localidades nos fazem refletir sobre como as histórias de um lugar podem fazer sentido para quem vive em outro, além de revisitar as obras dos autores no centenário deles.

"Ao compartilhar o que leem e ouvir como outras pessoas se relacionam com as mesmas histórias, os leitores ampliam seu olhar sobre a América Latina e sobre o lugar que ocupam nela", completa Robalinho.

A programação de 10 dias da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco 2027 segue com atividades literárias, culturais e formativas, além de debates e paineis de negócios na cadeia produtiva do livro. O evento reunirá também leitores, autores, educadores, editoras e livreiros, fora a área de expositores com as estreias das editoras Planeta e Patuá.

Em 2027, os espaços dedicados a editoras e escritores independentes, aos quadrinhos e à literatura infantil estão confirmados. A XVI Bienal Internacional do Livro de Pernambuco é realizada pela Cia de Eventos, Ideação e Vox Produções.

SERVIÇO

XVI Bienal Internacional do Livro de Pernambuco

Quando: 1º a 10 de outubro de 2027

Onde: Pernambuco Centro de Convenções, Olinda

Informações: @bienalpe ou no site da Bienal (https://bienalpernambuco.com)

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