A- A+

TEATRO Espetáculo "A Boba: Uma Jornada" faz curta temporada no Recife Inspirado pela jornada do "Louco", o bobo do tarot, e pelas tradições populares, espetáculo circense é atração no Teatro Hermilo Borba Filho

O Teatro Hermilo Borba Filho, no Bairro do Recife, recebe o espetáculo “A Boba: Uma Jornada”, com atuação e dramaturgia da atriz, palhaça, arte-educadora e produtora cultural Luíza Fontes.



Com estreia nesta sexta-feira (28), a peça também terá sessões no sábado (29) e domingo (30), às 17h. O acesso é gratuito mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla e na bilheteria local.

Inspirado pela jornada do “Louco”, o bobo do tarot, e pelas tradições populares, o espetáculo circense utiliza de linguagens da palhaçaria, do teatro e da manipulação de bonecos e objetos para acompanhar a palhaça Gardênia (Luiza Fontes) na sua jornada em busca do autoconhecimento.



Para isso ela sai do seu lugar de origem em busca do que lhe falta e nesse caminho, de muitas linhas tortas, se depara com desafios que mudam sua visão sobre si mesma.

PREMIADA

A peça, lançada em 2022 e vencedora do Prêmio Sesc Nacional de Artes Cênicas daquele ano, conta com tradução simultânea em Libras em todas as apresentações e com o projeto realizado em parceria com a Sala de Orientação Pedagógica (SOP) voltado para o treinamento de artistas e educadores sobre as técnicas de acolhimento, inclusão e adaptação a pessoas neurodivergentes.

O projeto também viabilizou a criação e lançamento do livro educativo “Diário de Jornada”, publicado pela editora Livrinho de Papel Finíssimo e com autoria de Luíza Fontes e do arte-educador Eduardo Henrique Bezerra Júnior.

A peça tem direção de Odília Nunes, que também assina a dramaturgia ao lado de Luíza Fontes, direção de arte de Fabiana Pirro, trilha sonora de Claudio da Rabeca e cenografia de Mário Almeida e Fábio Caio.

Serviço

“A Boba: Uma Jornada” com Luíza Fontes, a palhaça Gardênia

Quando: neste sábado (29) e domingo (30), às 17h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho – Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito mediante retirada de ingresso via Sympla e na bilheteria do teatro

Informações: @gardeniacria

Veja também