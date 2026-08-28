Sex, 28 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta28/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TEATRO

Espetáculo "A Boba: Uma Jornada" faz curta temporada no Recife

Inspirado pela jornada do "Louco", o bobo do tarot, e pelas tradições populares, espetáculo circense é atração no Teatro Hermilo Borba Filho

Reportar Erro
Espetáculo "A Boba: Uma Jornada" faz curta temporada no RecifeEspetáculo "A Boba: Uma Jornada" faz curta temporada no Recife - Foto: Camila Silva/Divulgação

O Teatro Hermilo Borba Filho, no Bairro do Recife, recebe o espetáculo “A Boba: Uma Jornada”, com atuação e dramaturgia da atriz, palhaça, arte-educadora e produtora cultural Luíza Fontes.
 

Com estreia nesta sexta-feira (28), a peça também terá sessões no sábado (29) e domingo (30), às 17h. O acesso é gratuito mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla e na bilheteria local.

Inspirado pela jornada do “Louco”, o bobo do tarot, e pelas tradições populares, o espetáculo circense utiliza de linguagens da palhaçaria, do teatro e da manipulação de bonecos e objetos para acompanhar a palhaça Gardênia (Luiza Fontes) na sua jornada em busca do autoconhecimento.

Para isso ela sai do seu lugar de origem em busca do que lhe falta e nesse caminho, de muitas linhas tortas, se depara com desafios que mudam sua visão sobre si mesma. 

Leia também

• Sarau reúne cinema, música, teatro e literatura no Teatro Apolo a partir desta sexta (28)

• Orquestra Criança Cidadã realiza concerto gratuito no Teatro de Santa Isabel na próxima semana

• Livro resgata a história do teatro no Recife dos anos 1960

PREMIADA
A peça, lançada em 2022 e vencedora do Prêmio Sesc Nacional de Artes Cênicas daquele ano, conta com tradução simultânea em Libras em todas as apresentações e com o projeto realizado em parceria com a Sala de Orientação Pedagógica (SOP) voltado para o treinamento de artistas e educadores sobre as técnicas de acolhimento, inclusão e adaptação a pessoas neurodivergentes. 

O projeto também viabilizou a criação e lançamento do livro educativo “Diário de Jornada”, publicado pela editora Livrinho de Papel Finíssimo e com autoria de Luíza Fontes e do arte-educador Eduardo Henrique Bezerra Júnior. 

A peça tem direção  de Odília Nunes, que também assina a dramaturgia ao lado de Luíza Fontes, direção de arte de Fabiana Pirro, trilha sonora de Claudio da Rabeca e cenografia de Mário Almeida e Fábio Caio.

Serviço
“A Boba: Uma Jornada” com Luíza Fontes, a palhaça Gardênia
Quando: neste sábado (29) e domingo (30), às 17h
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho –  Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito mediante retirada de ingresso via Sympla e na bilheteria do teatro
Informações: @gardeniacria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter