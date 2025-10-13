A- A+

ANA CASTELA Boiadeira Ana Castela faz show em Pernambuco; saiba mais sobre o evento A cantora é uma das principais vozes do gênero sertanejo feminino

A cantora de sertanejo, e atual affair do cantor Zé Felipe, com apenas 21 anos, Ana Castela contabiliza 380 milhões de streams e 13 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais.

Uma das artistas mais ouvidas do Brasil se apresenta em Pernambuco, no próximo dia 18 de outubro, no palco do Classic Hall, em Olinda.



A boiadeira, como é chamada pelo séquito de fãs, promete um repertório repleto de hits como “Pipoco”, “Nosso Quadro”, “Solteiro Forçado” e “As Menina da Pecuária”.

Os camarotes para o show estão esgotados, e restam os últimos ingressos para a arena, front stage e gazebos.

*Com informações da assessoria de imprensa



SERVIÇO

Show de Ana Castela

Quando: 18 de outubro, a partir das 20h

Onde: Classic Hall - Olinda

Ingressos a partir de R$ 70 no Bilheteria Digital

Informações aqui

