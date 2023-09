"A Braba É Ela": Pocah oficialmente resgata a MC Pocahontas e suas raízes em novo EP

A- A+

Nesta sexta-feira (15), a cantora, e eterna ex-BBB em nossos corações, Pocah, disponibilizou o seu mais novo EP "A Braba É Ela" em todas as plataformas digitais. Nostálgico, sensual e versátil, o álbum remete às raízes de MC da artista, resgatando produções antigas do funk carioca para integrarem uma sonoridade moderna e persistente.

“O EP ‘A Braba É Ela’ nasceu através do meu álbum “Cria de Caxias”. Quando comecei a produzir o meu álbum, acho que dei uma empolgada e eu produzi mais de 50 faixas de uma vez! E são músicas muito boas, que eu me identifico muito e eu falei assim: ‘Acho que a gente vai ter mais de um álbum aí... então, vamos fazer uma divisão.’ Então, dividimos em três projetos. Esse ano, lanço dois EP’s, o primeiro é ‘A Braba É Ela’ (...).”, explicou a cantora em coletiva de imprensa da qual a Folha de Pernambuco fez parte.

Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Pocah afirma ter participado ativamente do processo criativo de cada uma das faixas do projeto para que saíssem conforme suas idealizações. Bastante influenciada por sua trajetória pessoal com o funk, admitiu: “Assanhadinha é minha música favorita de todo o EP, porque tem uma memória afetiva. Ela conta uma história verídica, de quando eu fugia para ir a bailes com as amigas”

(...) O meu berço é o funk carioca. Então, tudo tem uma história. Não caí de paraquedas.

"Assanhadinha", single de destaque do EP, é um feat com o MC Durrony, outro artista de Duque de Caxias. A faixa conta com um clipe inédito que tem causado repercussão positiva nas redes sociais, devido ao seu comprometimento com um "retrato real" da favela e do funk carioca. Repleto de detalhes biográficos sobre às idas escondidas de Pocah para bailes funk durante sua adolescência, o videoclipe aborda temáticas como a sexualidade e o empoderamento das mulheres através de referências nostálgicas e populares.

Ao ser questionada sobre quais influências afetaram a composição de "A Braba É Ela", a cantora disse: “Eu quis fazer um EP que tivesse a minha identidade. Seja Pocah, Mc Pocahontas ou Viviane, meu passado é o mesmo. Minhas raízes seguem iguais. O funk é a origem de tudo na minha carreira. O que eu já conquistei e ainda vou conquistar é resultado direto no funk e na transformação que ele causou na minha vida. E esse trabalho fala sobre isso”.

Assista ao videoclipe de "Assanhadinha":

Veja também

Cinema Filme caruaruense é indicado a cinco prêmios no Festival de Cinema de Poços de Caldas-MG