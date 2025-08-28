Caixa Cultural Recife recebe "Enquanto você voava, eu criava raízes", da Cia. Dos à Deux
Os espetáculos acontecem entre os dias 10 a 20 de setembro
A Caixa Cultural Recife apresenta, de 10 a 20 de setembro, o espetáculo “Enquanto você voava, eu criava raízes”, da Cia. Dos à Deux, fundada pelos artistas André Curti e Artur Luanda Ribeiro, há pouco mais de 25 anos, na França.
Em cena, os artistas não dizem palavra alguma, pois é um espetáculo apenas sensorial. Com total de oito sessões, a apresentação traz a combinação de expressões artísticas com imagens projetadas, criadas pelo diretor de fotografia Miguel Vassy e pela artista plástica Laura Fragoso.
As cenas transitam entre o onírico e a realidade, trazendo à tona alguns conteúdos do inconsciente como o corpo, o visceral, o medo, a solidão, a alma, a reconciliação, a luz, a cura, a morte e a vida.
“São os abismos que temos dentro de nós, essa sensação de vazio permanente, de que há algo dentro se abrindo e um outro eu está caindo dentro de si”, completa Artur Ribeiro.
Serviço:
“Enquanto você voava, eu criava raízes”
Quando: 10 a 20 de setembro de 2025
Onde: Caixa Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505 - Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada) no site da instituição, a partir do dia 05 de setembro
Mais informações em (81) 3425-1915
*Com informações da assessoria de imprensa