FAMOSOS A caminho do centenário: como estão os famosos que estão prestes a comemorar os seus 100 anos Fernanda Montenegro, Tony Tornado, Lima Duarte e Laura Cardoso integram lista de personalidades que vão celebrar o seu centenário

A chegada dos 100 anos é sempre motivo de grande comemoração e também de reverência. Afinal, um século inteiro de experiências não pode ser repassado de qualquer maneira.



No Brasil, algumas celebridades estão prestes a alcançar essa marca em suas vidas. Muitos, sejam artistas, atores ou cantores, seguem em plena atividade, enquanto outros preferem se recolher após uma longa trajetória dedicada à arte.

Na fotogaleria a seguir, confira personalidades como Fernanda Montenegro, Tony Tornado, Lima Duarte e Laura Cardoso, que estão próximos de atingir tal marca. O artista plástico Eduardo Sued, aliás, comemorou seus 100 anos em junho deste ano.

Sobre os seus cem anos, inclusive, Sued diz que o mais importante pode ser visto em sua obra:

— Durante esse percurso, tentei fazer aquilo que de fato fiz. O que eu quis ser, fui. Tive momentos errados, corrigíveis, outros certos. Mas as obras é que vão perdurar, serão a minha presença — disse ele, que continua produzindo.





Fernanda Montenegro também continua produzindo a todo vapor. Ela esteve recentemente nos filmes "Ainda estou aqui" e "Vitória", além de participar de várias outras produções. Tony Tornado, também: o veterano integra o elenco da novela "Êta mundo melhor". Já Lima Duarte tem apostado em suas redes sociais, enquanto vive em seu sítio — assim como Laura Cardoso.

