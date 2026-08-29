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Famosos A caótica saga dos shows de Kanye West na Rússia Apresentações planejadas do astro americano do rap no pais têm autoridades divididas sobre a possibilidade de sua realização

Desde o anúncio de seus shows na semana passada até a desistência de um local de eventos dias depois, os dois shows planejados pelo astro americano do rap Kanye West na Rússia têm atraído a atenção de todo o país, com autoridades divididas sobre a possibilidade de sua realização.

West, que usa o nome artístico "Ye", foi proibido de entrar em vários países europeus por comentários antissemitas feitos no passado.

Maior músico ocidental a se apresentar como atração principal na Rússia desde que Moscou iniciou sua ofensiva contra a Ucrânia, em 2022, West teve seus shows planejados recebidos com apoio por algumas autoridades russas, que esperam dissipar a ideia de que a Rússia está isolada por causa da guerra.

Outras autoridades expressaram preocupação com os comentários anteriores do rapper que glorificavam a Alemanha nazista - uma questão sensível na Rússia - e o local originalmente planejado desde então se distanciou dos shows.

Ainda não está claro se os shows serão realizados.

Local desiste

Os ingressos para os dois shows, marcados para 10 e 11 de outubro em São Petersburgo, apareceram no site da Say Agency, organizadora de eventos sediada em Moscou, no início deste mês.

A agência anunciava os eventos como realizados na Gazprom Arena, em São Petersburgo, e o próprio estádio chegou a compartilhar anúncios do próximo show em sua conta no Telegram.

Mas, uma semana depois, a Gazprom Arena negou que receberia os shows, afirmando que "não havia assinado nenhum contrato para alugar o estádio para o evento".

O aparente cancelamento pareceu pegar os organizadores de surpresa e provocou indignação e confusão entre usuários das redes sociais, alguns dos quais já haviam comprado ingressos.

Os preços dos ingressos variavam de cerca de US$ 100 (R$ 520) a quase US$ 2 mil (R$ 10.400), e os mais baratos se esgotaram em poucas horas.

"Devolvam o dinheiro das pessoas, seus palhaços", escreveu um usuário no Telegram em uma publicação da Gazprom Arena.

A Say Agency negou que os shows tivessem sido cancelados e anunciou que estava trabalhando em uma solução.

"Por favor, tenham paciência e aguardem um anúncio oficial", afirmou.

Mais de 100 mil ingressos já haviam sido vendidos, segundo a mídia estatal.

"Cancelado por um telefonema"

A decisão de desistir dos shows teria vindo de instâncias superiores, informou o veículo de comunicação de São Petersburgo Fontanka.

"O show não havia sido aprovado por todas as autoridades necessárias", afirmou o veículo, citando duas fontes.

"No fim, ele foi cancelado por um telefonema de Moscou", acrescentou.

O veículo de notícias RBK informou que debates sobre a possibilidade de Ye se apresentar estavam ocorrendo no Kremlin, com algumas autoridades favoráveis.

Outras autoridades russas expressaram preocupação.

West manifestou admiração pelo líder nazista Adolf Hitler em várias ocasiões e, em 2022, declarou seu "amor" pelos nazistas em uma entrevista a Alex Jones, um teórico da conspiração de extrema direita nos Estados Unidos.

West pediu desculpas por episódios anteriores de antissemitismo em 2023. Em janeiro, publicou um anúncio de página inteira no Wall Street Journal atribuindo seu comportamento anterior ao transtorno bipolar.

O parlamentar russo Vitaly Milonov, responsável pela elaboração das leis russas contra a "propaganda" LGBTQ+, acusou o artista de fazer "coisas vis e obscenas", mas se manifestou contra a proibição de sua entrada.

Ekaterina Mizulina, chefe do órgão russo de fiscalização da segurança na internet, chamou West de "admirador de Adolf Hitler" e pareceu criticar sua apresentação planejada em São Petersburgo, uma cidade que sofreu um devastador cerco de dois anos e meio pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

Shows em dúvida

O veículo de notícias RBK informou nesta semana que os debates sobre a possibilidade de sua apresentação estavam ocorrendo dentro da administração presidencial.

Alguns veículos de comunicação russos sugeriram que autoridades mais jovens, incluindo a direção da Gazprom Media, queriam que o show fosse realizado, enquanto autoridades mais velhas estavam mais céticas.

"Não há nenhuma proibição", citou a RBK, reproduzindo a declaração de uma fonte familiarizada com as discussões.

Enquanto isso, vários outros locais se ofereceram para receber os eventos.

O Estádio Lujniki, em Moscou - o maior da Rússia em capacidade de público - afirmou que "consideraria" receber os shows caso fosse solicitado, segundo declaração de seu diretor-executivo citada pelo veículo de notícias Mash.

Vladimir Vladimirov, responsável por um museu com temática medieval próximo à cidade de Anapa, no sul do país, também se ofereceu para receber o show.

"Temos uma arena maravilhosa aqui, com capacidade para 1.500 pessoas. Todos vão caber", disse ele à agência estatal de notícias RIA.

Shows de estrelas ocidentais na Rússia se tornaram raros desde que Moscou iniciou sua ofensiva contra a Ucrânia, embora alguns tenham se apresentado no país, entre eles Jason Derulo e Flo Rida.

West, cujos shows foram cancelados em vários países europeus, ainda não comentou o assunto.

O rapper vencedor do Grammy pode já ter recebido um adiantamento de milhões de dólares pelos shows planejados na Rússia, informou o Fontanka.

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