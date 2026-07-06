'A Casa do Dragão': Quem é Daeron Targaryen, 'filho perdido' de Alicent que aparece na 3ª
Diferentemente do retratado na série, o livro Fogo & Sangue traz Daeron como um rival direto de seus primos, filhos de Rhaenyra
A cada dia, o universo criado por George R. R. Martin cresce. Popularizado nas telinhas com Game of Thrones e em expansão com spin-offs como A Casa do Dragão e O Cavaleiro dos Sete Reinos, este mundo ganha novos personagens que, embora compartilhem o mesmo nome, pertencem a eras distintas da dinastia Targaryen. Recentemente, o público foi apresentado a dois príncipes chamados Daeron, cujas trajetórias marcam os rumos das séries.
O 'filho perdido' de Alicent em 'A Casa do Dragão'
Presente apenas de maneira breve e após duas temporadas de ausência física, Daeron Targaryen finalmente reaparece na 3ª temporada de A Casa do Dragão como o filho mais novo de Alicent Hightower e Viserys Targaryen. O personagem viveu sua infância em Vila Velha, longe das intrigas imediatas de Porto Real e é capturado como refém por Daemon Targaryen.
Escudeiro de Ormund Hightower desde os seis anos, o príncipe passa a desempenhar papel importante no quesito militar ao lado dos Verdes, consolidada pela presença de Tessarion, sua fêmea de dragão.
Diferentemente do retratado na série, o livro Fogo & Sangue traz Daeron como um rival direto de seus primos, filhos de Rhaenyra. Na obra original, o destino do príncipe é fatal, com sua morte durante a Segunda Batalha de Tumbleton.
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